Χάλκη:  Σε πλήρη εξέλιξη η αποκατάσταση της Παναγίας της Χωριανής

Σε πλήρη εξέλιξη, και εντός χρονοδιαγράμματος, βρίσκονται τα δύο έργα που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού στη Χάλκη: Την δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου και την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας της Χωριανής, στο Κάστρο, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ.

Ο ναός της Παναγίας της Χωριανής, στον μεσαιωνικό οικισμό Χωριό, Κτίστηκε τον 17ο αιώνα, στη βόρεια πλευρά́ του λόφου Παλαιόκαστρο, όπου υψώνεται το μεσαιωνικό κάστρο.

Λόγω της γήρανσης και της έκθεσής του στις περιβαλλοντικές συνθήκες, η ιστορική εκκλησία παρουσιάζει πολλά προβλήματα.

Η υγρασία έχει προσβάλει τον τοιχογραφικό διάκοσμο, ενώ το κέλυφος του ναού χρειάζεται συντήρηση και επισκευές για τη διατήρηση της στατικής του επάρκειας. Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το έργο της αποκατάστασης του μνημείου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εφαρμογή ενεμάτων και αντικατάσταση των σαθρών κονιαμάτων με νέα ενισχυμένα, την επισκευή της θολωτής οροφής και της υγρομόνωσής της, την επισκευή του κεραμοσκεπούς παρακείμενου βοηθητικού κτίσματος (αποθήκη), την αντικατάσταση των φθαρμένων ξύλινων κουφωμάτων, την αποκατάσταση-ανάταξη της υφιστάμενης ξερολιθιάς στη νότια πλευρά του αύλειου χώρου του ναού, την αποκατάσταση κτιστού περιβόλου στην ανατολική, δυτική και βόρεια πλευρά,τη βελτίωση οδού πρόσβασης από την Πάνω Βρυτή έως την κλίμακα ανόδου στη βόρεια πλευρά της εκκλησίας, την αποκάλυψη τοιχογραφιών με αφαίρεση ασβεστοχρισμάτων, την αποκάλυψη αρχιτεκτονικών μελών με αφαίρεση στρώσεων ασβέστη, τη συντήρηση του ξυλόγλυπτου τέμπλου, την τοποθέτηση πινακίδων ενημερωτικού υλικού.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο θα στεγαστεί σε παραδοσιακό κτήριο, η αποκατάσταση του οποίου βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης για την έκθεση των συλλογών του.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η ίδρυση και η λειτουργία του Μουσείου στοχεύει στην παρουσίαση της αρχαιολογίας και της ιστορίας της Χάλκης στη μακρά ιστορική της διάρκεια, μέσα από τη μόνιμη έκθεση των ευρημάτων στο νησί, με τρόπο που να αναδεικνύεται στους επισκέπτες του η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Προστατεύουμε τα ευρήματα των ανασκαφών και των αρχαιολογικών ερευνών στο νησί, συμβάλλουμε στην εκπαίδευση των μαθητών αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους. Δημιουργούμε πόλους πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας, ενώ ενισχύουμε την οικονομική ανάπτυξη της Χάλκης».

Το Μουσείο θα στεγαστεί σε ακίνητο, εντός του κηρυγμένου παραδοσιακού οικισμού του Εμπορειού, δωρεάς Σάββα Θεοδωρίδη. Το ακίνητο παραχωρήθηκε το 2013 στον Δήμο Χάλκης, και εν συνεχεία, το 2017, το Υπουργείο Πολιτισμού αποδέχθηκε την παραχώρηση για 99 έτη του, για μουσειακή χρήση και συγκεκριμένα, για να στεγάσει την Αρχαιολογική Συλλογή του νησιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.