Με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος - Θόδωρος Αγγελόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, θα φύγει από τη Θεσσαλονίκη ο Σκάνταρ Κόπτι, που συμμετείχε στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την ταινία «Καλές γιορτές».

Η ταινία, που είναι συμπαραγωγή Παλαιστίνης, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Κατάρ, παρουσιάζει τέσσερις χαρακτήρες που βιώνουν τις δικές τους ξεχωριστές πραγματικότητες ενώ συνδέονται με άρρηκτους δεσμούς και ρίχνει φως στις σύνθετες σχέσεις μεταξύ φύλων, γενεών και πολιτισμών σε μια πολύπαθη επικράτεια. Ο Ραμί, ένας Παλαιστίνιος που ζει στη Χάιφα, έρχεται αντιμέτωπος με την ξαφνική μεταστροφή της Εβραίας συντρόφου του, η οποία επανεξετάζει την απόφασή της για άμβλωση. Η μητέρα του, η Χανάν, βυθίζεται με μια σοβαρή οικονομική κρίση και μπλέκει σε έναν κυκεώνα προβλημάτων καθώς διεκδικεί αποζημίωση για το ατύχημα της κόρης της, της Φίφι. Η Μίρι πρέπει να διαχειριστεί την κατάθλιψη της δικής της κόρης και, ταυτόχρονα, επιχειρεί να υπονομεύσει την εγκυμοσύνη της αδερφής της με τον Ράμι. Η Φίφι, από την πλευρά της, κουβαλάει ένοχα ένα μυστικό που απειλεί να κλονίσει την οικογενειακή της υπόληψη, αλλά και τη νέα της σχέση με τον Δρ. Ουαλίντ.

Ήταν μια ταινία με «λεπτομερή και επιμελημένη ύφανση διαφορετικών αφηγήσεων και οπτικών, που φέρνουν στο προσκήνιο την πολυπλοκότητα των δυναμικών και σχετίζονται με τις έννοιες του έθνους, του κοινωνικού φύλου και των τάξεων, οι οποίες διαιρούν τις κοινωνίες, αλλά και το καθρέφτισμα του μέλλοντος στο πρόσωπο μιας νεαρής γυναίκας», αναφέρεται στο σκεπτικό της κριτικής επιτροπής, η οποία αποτελούνταν από τους Κωνσταντίνο Κοντοβράκη (παραγωγό), Ντενί Κοτέ (σκηνοθέτη) και Σάρα Ντράιβερ (σκηνοθέτιδα και παραγωγό).

Αργυρός Αλέξανδρος στην ταινία «Η Τζούλι μένει σιωπηλή» του Λεονάρντο βαν Ντάιλ

Μία ταινία από το Βέλγιο και τη Σουηδία, κατέκτησε τον Αργυρό Αλέξανδρο της φετινής διοργάνωσης. Πρόκειται για το φιλμ «Η Τζούλι μένει σιωπηλή», που έχει να κάνει με τη ζωή του πλέον ελπιδοφόρου ταλέντου μιας κορυφαίας ακαδημίας τένις του Βελγίου. Αν και αυτή περιστρέφεται γύρω από το άθλημα στο οποίο έχει αφοσιωθεί από παιδί, η καθημερινότητα στις τάξεις του συλλόγου κλονίζεται από την είδηση της αυτοκτονίας μιας νεαρής αθλήτριας. Μόλις ο προπονητής της Τζούλι βρεθεί στο στόχαστρο των Αρχών και τεθεί εκτός ακαδημίας με συνοπτικές διαδικασίες, όλα τα μέλη του κλαμπ ενθαρρύνονται να βγουν μπροστά και να μιλήσουν. Όμως η Τζούλι μένει σιωπηλή... Το πλημμυρισμένο από εσωτερική ένταση ντεμπούτο του Λεονάρντο βαν Ντάιλ -αναμφίβολα ένα από τα πλέον αξιομνημόνευτα των φετινών Καννών- σκιαγραφεί την άφταστη δυσκολία τού να σπάσει τη σιωπή του ένα άτομο που έχει πέσει θύμα κακοποίησης. Κάθε πλάνο εδώ ζυγίζει με ακρίβεια χιλιοστού το βάρος αυτής της σιωπής, όσο εκείνη αποτυπώνει με τη σειρά της κάτι από την πραγματική διάσταση του τραύματος. Προικισμένο με τη λιτή ερμηνεία της τενίστριας Τέσα φαν ντερ Μπρουκ, έξοχα κινηματογραφημένο από τον Νίκο Καρακατσάνη και αυθεντικά υποβλητικό, το Η Τζούλι μένει σιωπηλή είναι μια γροθιά στο στομάχι που θυμίζει κάτι από το εξίσου συγκλονιστικό Never Rarely Sometimes Always.

«Μια ταινία ψυχολογικών αποχρώσεων, που αποπνέει συγχρόνως δύναμη και ηρεμία. Μια πανέμορφη φιλμοκατασκευή, με εξίσου όμορφες ερμηνείες και κινηματογράφηση», σημειώνει η κριτική επιτροπή στο σκεπτικό της.

Αντίστοιχα, το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε στον Μαχμούντ Μπάκρι για την ερμηνεία του στην ταινία «Σε μια άγνωστη γη» του Μάχντι Φλάιφελ και το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στην Ζοάνα Σάντος για την ερμηνεία της στην ταινία «Σε πτώση» της Λάουρα Καρέιρα.

Βραβεία Meet the Neighbors +

Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors + περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες δημιουργών από τις 36 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος - Μισέλ Δημόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000Euro, απονεμήθηκε στην ταινία «Βιτόρια» των Αλεσάντρο Κασίγκολι και Κέισι Κάουφμαν, ενώ το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000Euro, απονεμήθηκε στη Λάιλα 'Αμπας για τη σκηνοθεσία της ταινίας «Ευχαριστούμε για τη συναλλαγή σας». Ο Βολοντίμιρ Κραβτσούκ κατέκτησε το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «Εσύμπαν» του Πάβλο Όστρικοβ και η Αντόνια Ζέγκερς το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στην ταινία «Οι ξεριζωμένες» της Μπελέν Φούνες.

Για την ερμηνεία της στην ίδια ταινία, Ειδική Μνεία για Γυναίκα Ηθοποιό πήρε η Ελβίρα Λάρα, ενώ Ειδική Μνεία απονεμήθηκε σε όλο το καστ της ταινίας «Killerwood» του Χρήστου Μασσαλά.

Βραβεία διαγωνιστικού >>Film Forward

Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που, μέσα από την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους, αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Οικουμενική γλώσσα» του Μάθιου Ράνκιν, ενώ το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονεμήθηκε στον Νόαζ Ντέσε για την ταινία «Χoftex». Η κριτική επιτροπή του τμήματος απένειμε Ειδική Μνεία στην ταινία «Μαλδίβες» του Ντανιέλ Μπόλντα.

Βραβεία Διαγωνιστικού Immersive: All Around Cinema

Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All around Cinema αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες και παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας.

Τον «Χρυσό Αλέξανδρο» o οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, έλαβε στην ταινία «Play Life» των Ζιλβίνας Ναουζόκας, Βίλιους Πετράουσκας, Μάντας Πρόνκους και Ντονάτας Ουλβίδας.

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στην ταινία «Το Ταξίδι του Πειραιά» του Φίλιππου Τσίτου.

Βραβεία Διαγωνιστικού Podcast

Το Βραβείο Καλύτερου Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, διεκδίκησαν φέτος επτά ελληνόφωνα και τρία αγγλόφωνα πόντκαστ και απονεμήθηκε στο «Φίλοι σε οριακούς χώρους» της Αναστασίας Σωτηροπούλου. Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στο πόντκαστ «Μια ιστορία που λένε τα βουνά» των MASH (Χρήστος Καπενής και Κατερίνα Αναστασίου).

Βραβείο Mermaid

Το βραβείο Mermaid του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που απονέμεται στην καλύτερη ταινία LGBTQIA+ θεματικής του επίσημου προγράμματος και το υποστηρίζει η Mastercard με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, έλαβε το «Όλα θα πάνε καλά» του Ρέι Γιενγκ.

Βραβείο Smart7

Στοχεύοντας στην ενίσχυση και προώθηση της διεθνούς κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών ταινιών, η συμμαχία κινηματογραφικών φεστιβάλ Smart7 φιλοξενεί διαγωνιστικό τμήμα, όπου επτά ταινίες (μία από κάθε συμμετέχουσα χώρα) διεκδικούν το βραβείο Smart7, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Το δίκτυο απαρτίζεται από τα: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου New Horizons (Πολωνία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου IndieLisboa (Πορτογαλία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τρανσιλβανίας (Ρουμανία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου FILMADRID (Ισπανία). Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρέικιαβικ (Ισλανδία) και Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βίλνιους Kino Pavasaris (Λιθουανία).

Το Βραβείο Smart7 απονεμήθηκε στην ταινία «Αυτή δεν είναι η ταινία μου» της Μαρία Σμπόσκα.

Βραβείο Φως

Ένα νέο βραβείο έκανε την εμφάνισή του στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το βραβείο ΦΩΣ powered by ΔEH, υποψήφιοι για το οποίο είναι πρωτοεμφανιζόμενες και πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί, σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Το Βραβείο ΦΩΣ για πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ απονεμήθηκε στον Γιάννη Καράμπαμπα για την ερμηνεία του στην ταινία «Wishbone» της Πέννυς Παναγιωτοπούλου και το αντίστοιχο για πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιό εξ ημισείας στις Εύα Σαμιώτη και Μυρτώ Μεϊτάνη-Καστρινάκη για την ταινία «Ριβιέρα» του Ορφέα Περετζή.

Βραβείο προσβασιμότητας Alpha Bank

Το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ και απονέμεται είτε σε μια προσωπικότητα είτε σε μια ταινία που αναδεικνύει ζητήματα προσβασιμότητας στις τέχνες. Φέτος, απονεμήθηκε εξ ημισείας στον σκηνοθέτη Λέοναρντ Μινκ και στον ηθοποιό Μπεν Κέρμερ για την ταινία «Tremolo».

Βραβεία ΕΡΤ

Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ, που απονέμεται στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), έλαβε η «Ριβιέρα» του Ορφέα Περετζή. Το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 2.000 ευρώ, απονέμεται στο ελληνικό πρότζεκτ που διακρίνεται στο AGORA Works in Progress, ενώ από πέρσι θεσπίστηκε ένα τρίτο βραβείο, το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, που απονεμήθηκε στον Γιάννη Βεσλεμέ για τη μουσική της ταινίας «Μαλδίβες» του Ντανιέλ Μπόλντα.

Βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων

Η Βουλή των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος και δόθηκε στην ταινία «Η Τζούλι μένει σιωπηλή» του Λεονάρντο βαν Ντάιλ.

Βραβεία ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο πλαίσιο του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας - Creative Greece (EKKΟΜΕΔ) απένειμε δύο βραβεία.

Το Βραβείο του ΕΚΚΟΜΕΔ, αξίας 5.000 ευρώ, που απονέμεται σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτρια, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») έλαβε ο Κωστής Χαραμουντάνης για την ταινία «Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού» και το Location Award, αξίας 1.500 ευρώ, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ, σε location manager (ή σκηνοθέτη/σκηνοθέτρια, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτριας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα, δόθηκε στους Μάριο Δημόπουλο και Νίκη Σαλιαγκοπούλου για την ταινία «Ριβιέρα» του Ορφέα Περετζή.

Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, με αφορμή την 40ή επέτειο από την ίδρυσή του, θέσπισε το 2019 Βραβείο που απονέμεται σε ταινία του ελληνικού προγράμματος που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ. Η ταινία θα πρέπει να επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, να προάγει την κινηματογραφική τέχνη και να αναδεικνύει τις συγγένειές της με τις άλλες τέχνες.

Το Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου φέτος απονεμήθηκε στην ταινία «Arcadia» του Γιώργου Ζώη.

Βραβείο της Φίνος Φιλμ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Φίνος Φιλμ απονέμει βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ξεχωρίζοντας μια ελληνική ταινία που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και για φέτος ξεχώρισε την ταινία «Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού» του Κωστή Χαραμουντάνη.

Βραβεία Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI)

Η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρο της κινηματογραφικής κριτικής, απονέμει δύο βραβεία. Ένα στην καλύτερη ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού, που απονεμήθηκε στην ταινία «Arcadia» του Γιώργου Ζώη και ένα στην καλύτερη ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ, το οποίο έλαβε η ταινία «Ριβιέρα» του Ορφέα Περετζή.

Βραβείο της ΠΕΚΚ

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απονέμει το βραβείο της στην καλύτερη ταινία του Ελληνικού Προγράμματος και επέλεξε την ταινία «Κρέας» του Δημήτρη Νάκου.

Βραβείο WIFT GR

Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Women in Film & Television) απονέμεται σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος ή του διαγωνιστικού τμήματος «Meet the Neighbors+» ή του διαγωνιστικού τμήματος >>Film Forward για την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά και παρουσία μπροστά ή πίσω από την κάμερα.

Η κριτική επιτροπή του τμήματος επέλεξε για το βραβείο WIFT GR την ταινία «Ζαχαρονήσι» της Γιοχανέ Γκόμες Τερέρο.

Βραβείο Crew United

Το Βραβείο Crew United, που περιλαμβάνει πενταετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, απονεμήθηκε στον Δημήτρη Νάκο για την ταινία «Κρέας».

Βραβεία Επιτροπής Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης

Η Επιτροπή του Βραβείου Νεότητας, η οποία αποτελείται από φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απένειμε το Βραβεία Καλύτερης Ταινίας στην ταινία «Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού» του Κωστή Χαραμουντάνη και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στην ταινία «Κρέας» του Δημήτρη Νάκου. Υποψήφιες ήταν ελληνικές ταινίες που έκαναν την πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

Βραβεία Κοινού Fischer

Τέλος, η Fischer, επίσημος χορηγός των Βραβείων Κοινού εδώ και μια δεκαετία, απένειμε πέντε βραβεία στις ταινίες που θα συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους των θεατών. Τέσσερα για διεθνείς παραγωγές που έκαναν ελληνική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ και το βραβείο «Μιχάλης Κακογιάννης» στην ελληνική παραγωγή που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ.

Συγκεκριμένα τα βραβεία έλαβαν οι ταινίες: Βραβείο Κοινού Fischer - Διεθνές Διαγωνιστικό: «Σε μια άγνωστη γη» του Μάχντι Φλάιφελ. Βραβείο Κοινού Fischer - Meet the Neighbors+: «Ο Μοϊκανός» του Φρεντερίκ Φαρουτσί. Βραβείο Κοινού Fischer - >>Film Forward: «Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού» του Κωστή Χαραμουντάνη. Βραβείο Κοινού Fischer - Επίσημο Πρόγραμμα: «Φως Οδηγός» των Κέλι Ο' Σάλιβαν και 'Αλεξ Τόμσον. Βραβείο Κοινού Fischer «Μιχάλης Κακογιάννης» - Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου: «Wishbone» της Πέννυς Παναγιωτοπούλου.

Βραβεία της Αγοράς

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα απονεμήθηκαν τα βραβεία της Αγοράς του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και τις νέες τεχνολογίες, η Αγορά του Φεστιβάλ παρουσίασε έναν νέο κύκλο δράσεων και υποστήριξε επιτυχημένες πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και διαδικτυακά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.