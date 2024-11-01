Μενδώνη στον ΣΚΑΪ για την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών: Απαίτηση δεκαετιών των καλλιτεχνών

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ 100.3» και τον δημοσιογράφο, Παύλο Τσίμα, επεσήμανε ότι το σχέδιο νόμου «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, Πλαίσιο Λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», το οποίο παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο με τον Υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη και Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, είναι «μια ουσιαστική μεταρρύθμιση την οποία ζητούσε ο καλλιτεχνικός κόσμος, ζητούσε και το Υπουργείο Πολιτισμού δεκαετίες».

«Είναι μια νομοθετική πρόταση που πρέπει να ενώσει και όχι να διχάσει. Είναι πολύ μεγάλη τομή και ένα πολύ θετικό βήμα για το Σύγχρονο Πολιτισμό. Θέλουμε να δώσουμε καλύτερη και θετικότερη αντιμετώπιση, θεωρητικά και ουσιαστικά, στον καλλιτεχνικό κόσμο», υπογράμμισε η υπουργός.

«Είναι μια μεγάλη κατάκτηση του χώρου του Πολιτισμού ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Θ. Λιβάνιο και τη Β. Χαραλαμπογιάννη, με την καθοριστική συνδρομή προφανώς του Υπουργείου Παιδείας, θεσπίζεται ένας κλάδος καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Το ζητούσαν οι καλλιτέχνες, εδώ και δεκαετίες. Σήμερα εμείς λέμε ναι, ο καλλιτεχνικός κόσμος αποτελεί μια διακριτή οντότητα, την οποία πρέπει να διαχειριστούμε ακριβώς ως μια διακριτή οντότητα και αυτό θεσπίζεται με την καλλιτεχνική εκπαίδευση».



