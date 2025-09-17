Ο διάσημος πίνακας «Αριθμός 1Α, 1948» - ένα από τους πιο χαρακτηριστικά έργα του Αμερικανού αφηρημένου εξπρεσιονιστή Τζάκσον Πόλοκ (Jackson Pollock ) – γοητεύει το κοινό εδώ και 77 χρόνια, λόγω της καθαρότητας των χρωμάτων του και τη δύναμη που εκπέμπει, με την εκπληκτική επίδειξη της χαρακτηριστικής τεχνικής του «drip».

Ο πίνακας «Αριθμός 1Α, 1948» θεωρείται ότι συμβολίζει την αγνή, απεριόριστη δημιουργική ελευθερία του Πόλοκ. Ο μετρ έδωσε μάλιστα στο έργο μια προσωπική πινελιά, προσθέτοντας τα αποτυπώματα των χεριών του κοντά στην κορυφή.

Ένα όμως συγκεκριμένο χρώμα παρέμενε μυστήριο για τους εμπειρογνώμονες εδώ και 77 χρόνια.

Οι επιστήμονες - με λίγη βοήθεια από τη χημεία - εντόπισαν την προέλευση του μπλε χρώματος, που ξεχώρισε ανάμεσα στα υπόλοιπα και κανένας δεν μπορούσε να το αντιγράψει.

Προηγουμένως είχαν καταφέρει να προσδιορίσουν τα κόκκινα και τα κίτρινα που ήταν πιτσιλισμένα στον καμβά, αλλά η πηγή του πλούσιου τιρκουάζ - μπλε παράμενε ασαφής.

Σε μια νέα μελέτη, οι ερευνητές πήραν ξύσματα από το μπλε χρώμα και – με μία τεχνική ανάλυσης με λέιζερ – βρήκαν ένα μοναδικό χημικό αποτύπωμα για το χρώμα, το οποίο εντόπισαν ως «μπλε του μαγγανίου».

Η χρωστική του μπλε μαγγανίου χρησιμοποιούνταν κάποτε από καλλιτέχνες αλλά και από εργάτες για να χρωματίζουν το τσιμέντο για πισίνες.

Η χρωστική καταργήθηκε σταδιακά τη δεκαετία του 1990, λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών.

Η ανάλυση, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη απόδειξη ότι ο Πόλοκ χρησιμοποιούσε αυτό το συγκεκριμένο μπλε.

Προηγούμενη έρευνα είχε υποδείξει ότι το τιρκουάζ από τον πίνακα θα μπορούσε πράγματι να είναι αυτό το χρώμα, αλλά η νέα μελέτη το επιβεβαιώνει χρησιμοποιώντας δείγματα από τον καμβά, δήλωσε ο Gene Hall του Πανεπιστημίου Rutgers και μελετητής του Πόλοκ.

O διάσημος πίνακας του 1948, με πλάτος σχεδόν 2,7 μέτρα - εκτίθεται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

Με πληροφορίες από AP

Πηγή: skai.gr

