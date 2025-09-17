Ο ΣΚΑΪ αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δύο εμβληματικές ταινίες

Ο ΣΚΑΪ τιμά τον μεγάλο ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ εντάσσοντας στο πρόγραμμά του δύο αγαπημένες ταινίες: «Πέρα από την Αφρική» (1985) και «Αβάνα» (1990).

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 00.15 έρχεται στις οθόνες μας η Οσκαρική επιτυχία «Πέρα από την Αφρική» («Out of Africa», 1985). Σε αυτό το δράμα εποχής, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ συναντά κινηματογραφικά τη Μέριλ Στριπ για να ζήσουν ένα θυελλώδη έρωτα, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σίντνεϊ Πόλακ.

Η Κάρεν Μπλίξεν (Μέριλ Στριπ) είναι μία συγγραφέας από τη Δανία, η οποία διευθύνει με δυναμισμό και γενναιότητα μία φυτεία καφέ στην Κένυα, αλλά αντιμετωπίζει τη μοναξιά στην προσωπική της ζωή, καθώς ο σύζυγός της την απατά. Βρίσκει τελικά τον μεγάλο έρωτα στο πρόσωπο του Ντένις Φιντς-Χάτον, όμως η σχέση τους είναι καταδικασμένη. Η ταινία έχει βασιστεί στο ομώνυμο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Κάρεν Μπλίξεν. Το «Πέρα από την Αφρική» απέσπασε επτά βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και αυτό της «Καλύτερης Ταινίας».

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 00.15 σειρά έχει η «Αβάνα» (1990). Σε αυτήν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υποδύεται έναν ριψοκίνδυνο παίκτη του πόκερ, τον Τζακ Γουέιλ, ο οποίος επιχειρεί να παίξει ένα μεγάλο παιχνίδι στην Αβάνα το 1958. Εκείνη την εποχή η πόλη είναι ένας επίγειος παράδεισος, όπου όμως είναι έτοιμη να ξεσπάσει η επανάσταση. Ο Τζακ, απρόσμενα, ερωτεύεται την Ρομπέρτα (Λένα Ολίν) την όμορφη, αινιγματική σύζυγο του επαναστάτη Αρτούρο Ντουράν.

Όταν ο Αρτούρο συλλαμβάνεται, ο Τζακ έρχεται πιο κοντά της και το ασίγαστο πάθος του απειλεί να τινάξει στον αέρα το μεγάλο του κόλπο… Την σκηνοθεσία υπογράφει και σε αυτή την ταινία ο Σίντνεϊ Πόλακ και είναι η έβδομη συνεργασία ανάμεσα σε εκείνον και τον πρωταγωνιστή. Τη μουσική της «Αβάνα» συνέθεσε ο Ντέιβ Γκρούσιν και έλαβε υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής.

Πηγή: skai.gr

