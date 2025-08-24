Τρεις φερόμενοι πίνακες του Μαλέβιτς εκτίθενται σε μουσείο Βουκουρεστίου

Τρεις άγνωστες μέχρι σήμερα ελαιογραφίες που αποδίδονται στον πρωτοποριακό εικαστικό Καζιμίρ Μαλέβιτς εκτίθενται σε κρατικό μουσείο στο Βουκουρέστι.

Αν αποδειχθεί πως πράγματι αποτελούν δημιουργήματά του, η αξία τους θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 εκατ. λίρες, ωστόσο κορυφαίος μελετητής έργων τέχνης υποστηρίζει ότι το αφήγημα πίσω από την προέλευσή τους είναι προβληματικό.

Το μουσείο που τα εκθέτει αρνείται προς το παρόν να πάρει θέση όσον αφορά το εάν τα έργα είναι γνήσια.

Ο Ουκρανικής καταγωγής Καζιμίρ Μαλέβιτς θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα.

Οι πίνακές του αξίζουν περισσότερα από κάθε άλλου Ουκρανού ή Ρώσου καλλιτέχνη.

Ενδεικτικά, πίνακάς του πωλήθηκε με το «αστρονομικό ποσό» των 85 εκατ. δολαρίων το 2018.

Τα έργα εντοπίστηκαν το 2023 κάτω από στρώμα στο σπίτι της Ισραηλινής συνταξιούχου Έβα Λεβάντο, γιαγιάς της συζύγου του επιχειρηματία Γιανίβ Κοέν, ο οποίος και τα κατέχει σήμερα.

Ωστόσο, ο κόσμος της τέχνης παραμένει δύσπιστος.

Ο Ουκρανοαμερικανός μελετητής Κονσταντίν Ακίνσα είπε στο BBC ότι τα δεδομένα που αποδεικνύουν τη γνησιότητά τους και τα συνδέουν με τον Μαλέβιτς είναι ελλιπή.

«Τα τρία έργα που εκτίθενται τώρα στο Βουκουρέστι δεν καταγράφηκαν, δε φωτογραφήθηκαν ούτε εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του καλλιτέχνη», είπε ο ιστορικός τέχνης και επιμελητής.

Οπως υποστηρίζει από την πλευρά του πάντως ο Κοέν, μιλώντας επίσης στο BBC την απουσία αρχείων που να τεκμηριώνουν την αυθεντικότητα των έργων δικαιολογεί η καταστολή της μοντέρνας τέχνης από την εποχή του Στάλιν.

Η Έβα Λεβάντο κληρονόμησε τους πίνακες από τον πατέρα της, λογιστή στην Οδησσό.

Λέγεται ότι αγόρασε τον έναν και έλαβε τους άλλους δύο ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του στη Σοβιετική Ένωση.

Η Λεβάντο μετανάστευσε στο Ισραήλ το 1990 παίρνοντας μαζί της τα έργα, σύμφωνα με τον Κοέν. Ο ίδιος λέει ότι τεχνικές αναλύσεις στηρίζουν τον ισχυρισμό του.

Τα τρία έργα αναλύθηκαν από το Institut d'Art Conservation et Couleur στο Παρίσι, καθώς και από το γερμανικό εργαστήριο των Ελίζαμπετ και Έρχαρντ Γίγκερς.

Αν και η χρονολόγηση των χρωστικών και άλλων στοιχείων παραπέμπει στην εποχή ζωής του Μαλέβιτς, τα στοιχεία δεν επαρκούν στο να πιστοποιήσουν πως τα έργα ανήκουν πράγματι στον καλλιτέχνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.