Τελευταία εβδομάδα για το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας με Lily Maisky και μεγάλη συναυλία του Μανώλη Μητσιά

Το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας 2025 εξελίσσεται με μεγάλη επιτυχία, χαρίζοντας στο κοινό μαγικές βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό του νησιού. Οι μοναδικές συναυλίες στους ιστορικούς χώρους της Αίγινας έχουν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και γιορτής, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του θεσμού.

Όπως ενημερώνουν οι διοργανωτές, το Φεστιβάλ, που γιορτάζει φέτος τα 20 χρόνια, κορυφώνεται με τρεις ξεχωριστές μουσικές βραδιές:

Πέμπτη 21 Αυγούστου - Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, Εκκλησία του Σωτήρος, 21:00

Fortuna Trio & Lily Maisky

Το ανερχόμενο Fortuna Trio, με τη φρεσκάδα και τη δυναμική των νέων μουσικών, μας προσφέρει μία πλούσια βραδιά μουσικής δωματίου αφιερωμένη στα 50 χρόνια από τον θάνατο του Ντμίτρι Σοστακόβιτς. Guest star, η διεθνώς καταξιωμένη πιανίστρια και αγαπημένη καλεσμένη του Φεστιβάλ, Lily Maisky. Συμμετέχουν οι Μαρίνα Ηλιάδου (βιολί), Ματέο Σεστάνι (τσέλο), Αποστολία Αναστασίου (πιάνο).

Παρασκευή 22 Αυγούστου - Παχειά Ράχη, Μικρό Θέατρο Ιάσονα Μολφέση, 21:00

Fresco Quartet & Λουκία Λουκάκη

Με αφετηρία τους τη Βιέννη, το Fresco Quartet και η διακεκριμένη τσελίστα Λουκία Λουλάκη παρουσιάζουν στο μαγευτικό θέατρο Μολφέση, με φόντο το ηλιοβασίλεμα, έργα μουσικής δωματίου με κορωνίδα το θρυλικό Κουιντέτο του Franz Schubert με δύο τσέλα.

Κυριακή 24, Αυγούστου - Παραλία της Αύρας, Στη Σκιά της Κολώνας, 21:00

Μανώλης Μητσιάς & Θεοδώρα Μπάκα

Το Φεστιβάλ κλείνει με μια μεγάλη συναυλία που υπόσχεται κέφι, συγκίνηση και νοσταλγία, μέσα από τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Ένα αφιέρωμα στους μεγάλους Έλληνες μουσουργούς, με ειδική μνεία στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, με τις ξεχωριστές ερμηνείες των Μανώλη Μητσιά και Θεοδώρα Μπάκα. Στο πιάνο ο Αχιλλέας Γουάστωρ και στο μπουζούκι ο Ηρακλής Ζάκκας.

Η είσοδος στο Φεστιβάλ είναι δωρεάν για ανέργους, ΑμΕΑ και φοιτητές, ενώ πριν από κάθε συναυλία, σύντομες επεξηγήσεις βοηθούν το κοινό να προσεγγίσει το ρεπερτόριο με περισσότερη κατανόηση και απόλαυση. Όλες οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 21.00.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

