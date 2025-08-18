Πάνω από 22.000 επισκέπτες βρέθηκαν μέχρι σήμερα, στην έκθεση -αφιέρωμα «100 χρόνια Mίκης Θεοδωράκης: Ο Κρητικός Οικουμενικός Έλληνας», που πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Πρόκειται για μεγάλο εικαστικό γεγονός με διεθνή απήχηση, με την Κρήτη να είναι πόλος έλξης, Ελλήνων και ξένων, που επισκέπτονται τη Βασιλική του Αγ. Μάρκου, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφέρεια Κρήτης, πλήθος κόσμου κατακλύζει καθημερινά τη συγκεκριμένη έκθεση-αφιέρωμα «100 χρόνια Mίκης Θεοδωράκης: Ο Κρητικός Οικουμενικός Έλληνας», στην πινακοθήκη της Βασιλικής του Αγ. Μάρκου στο Ηράκλειο. Ενα πολυσήμαντο εικαστικό γεγονός- αφιέρωμα με εμπνευσμένα έργα σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών και ποιητών που σε συνδυασμό με τις ιστορικές αναφορές που προηγήθηκαν και την μουσική του Μίκη «ζωντάνεψαν» ξανά το πνεύμα και το έργο του κορυφαίου Κρητικού μουσικοσυνθέτη , μεταλαμπαδεύοντας παράλληλα σημαντικές παρακαταθήκες στους νεότερους. Η έκθεση, που κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού για ένα μήνα, λήγει στις 20 Αυγούστου. Η έκθεση έχει τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, ενώ την ιδέα και οργάνωση του επετειακού αφιερώματος και της έκθεσης έχει η εικαστικός Φωτεινή Κοκολάκη, που παράλληλα είναι επιμελήτρια αλλά και υπεύθυνη του Πολιτιστικού Προγράμματος: «Η Πνευματική και Μουσική δωρεά του Μίκη Θεοδωράκη στον Ελληνικό λαό». Η έκθεση συνδιοργανώνεται με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων του Μίκη Θεοδωράκη, το εργαστήριο χαρακτικής ,Τμήμα Εικαστικών Τεχνών- Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών, με τη συμμετοχή διακεκριμένων καλλιτεχνών και σπουδαίων ποιητών, ενώ στον ίδιο χώρο παράλληλα με εικαστικές δημιουργίες και τα ποιητικά έργα, εκτίθενται και μαθητικές εικαστικές δημιουργίες των σεισμόπληκτων παιδιών του Αρκαλοχωρίου εμπνευσμένες από τον Μίκη Θεοδωράκη. Όλα τα εκθέματα, όπως έγινε γνωστό, εντυπωσιάζουν τους Κρητικούς, όπως και τους χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες που καθημερινά επισκέπτονται την έκθεση.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η έκθεση από την έναρξη της "μαγνητίζει" το εικαστικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, ενώ φωτογραφίες και video "ταξιδεύουν" στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω του διαδικτύου, αλλά και από λήψεις και αναρτήσεις των φιλότεχνων επισκεπτών. Μέχρι 20 Αυγούστου η περιφέρεια και οι συντελεστές της έκθεσης, απευθύνουν κάλεσμα σε όσους δεν έχουν ακόμη επισκεφθεί την έκθεση, η οποία από την ημέρα των εγκαινίων μέχρι σήμερα, στην πινακοθήκη έχουν εισέλθει περισσότεροι από 22.000 επισκέπτες Έλληνες και ξένοι. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι, όλοι που επισκέπτονται την έκθεση εκφράζουν στο βιβλίο επισκεπτών, αλλά και προφορικά την χαρά και τον θαυμασμό τους για τον κορυφαίο Κρητικό δημιουργό, για τα εμπνευσμένα έργα που βλέπουν, την καλή οργάνωση και την "μαγευτική" μουσική του Μίκη που μεταδίδεται ηλεκτρονικά σε εικόνα και ήχο μέσα στον επιβλητικό χώρο της ιστορικής Βασιλικής-πινακοθήκης κατά την ώρα της περιήγησης.

Τα έργα της έκθεσης εικαστικών και ποιητών που εντυπωσιάζουν καθημερινά τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες, έχουν ονοματεπώνυμο. Σύμφωνα με τα πληροφοριακά στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες, η αφίσα της εκδήλωσης είναι χαρακτικό έργο του Γιώργου Αργυράκη.-Εργαστήριο Χαρακτικής - Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επίσης συμμετέχουν οι : Αγάπη Ηλιοπούλου, Αναστάσιος Νικολάου, Ευάγγελος Βούλγαρης, Χρυστάλλα Φωκά, Αφροδίτη Γρηγορίου, Δανάη Σκουλαράκου, Χριστίνα Τερζάκη, Σοφία Παππά, Αναστασία Φούκα, Γιάννα Καλογιάννη, Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Φιλοθέη Μπίντα, Απόστολος Αναγνωσταράς, Φωτεινή Διαμαντοπούλου, Μαρίνα Παππά, Ξένια Γιαννουλάτου. Υπό την εποπτεία του Καθηγητή Κωνσταντίνου Μιχαλόπουλου -Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Συμμετέχουν: Οδυσσέας Αννιτσάκης, Ρένα Ηλία Ανούση, Ειρήνη Αντωνιάδη, Ζαχαρίας Αρβανίτης, Στέλα Βαρδάκη, Αργυρή Βασιλάκου, Ελένη Δερβίσογλου, Ελισάβετ Διονυσσοπούλου, Κωστής Ζερβογιάννης-Χαιρέτης, Θεοδοσία Π., Κατερίνα Θηβαίου Μιχάλης Κότσαρης, Δήμητρα Κουμαντάκη, Αναστασία Κωνσταντάκου, Χρυσάνθη Μάλαμα, Βαλεντίνη Μαυροδόγλου, Ιωάννης Μονογυιός, Πολυτίμη Μαρία Μπενάκη, Μαρίνα Μπόμπου, Μιμή Πετροπούλου Δημητράκη, Παναγιώτης Πριστούρης, Θωμαΐς Σαμάντζη, Ρουμπίνα Σαρελάκου, Δήμητρα Σιατερλή, Βαρβάρα Σιδέρη, Ιωάννα Σπανάκη, Γιάννης Στεφανάκης, Στάθης Σωτήρχος, Έλσα Τσιτουρίδου, Μιχάλης Φαλκώνης, Tania Drogosi, Masior Edyta, Juddy Attwood, Pino Pandolfini, Μαρία Αρετάκη, Νίκος Γκιάκας.

Στο Ομαδικό Έργο οι: Μαριέττα Στούμπη, Γιώργος Τσέλιος, Θεοδότη Αγγελάκη, Λένια Μπλέτσου, Com.odd.or ενώ για το -"MIKIS SATELLITES" - Βερολίνο 2023 είναι Video art project του Αστέρη Κούτουλα σε συνεργασία με τους: Μιχάλη Αργυρού, Αχιλλέας Γκατζόπουλος, Γιώργος Κόλιος, Ίνα Κούτουλα.

Αναφορά γίνεται από τους υπεύθυνους και για τους Καλλιτέχνες που επηρέασε ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως: "Γιώργος Αργυράκης - συμμετοχή με χαρακτικά, μεταξύ αυτών προσωπογραφίες του Μίκη και αντιστασιακές αφίσες της δεκαετία του 1970, Βερολίνο. Κυριάκος Ρόκος - γλυπτό "Guerer - Νύχτα μαγικιά", 2003, Σχέδιο "Μνήμη Μίκη Θεοδωράκη", 2006. Δημήτρης Ράτσικας - σχέδια "Πορτραίτα του Μίκη", 1973, Παρίσι". Παράλληλα υπάρχουν Μαρτυρίες και προσωπικές αφηγήσεις από τη βιολόγο Λαοκρατία Λάκκα, για την περίοδο της εξορίας του Μίκη, τις συναναστροφές του με καλλιτέχνες, φοιτητές, επιστήμονες και ανθρώπους του αντιδικτατορικού αγώνα στο Παρίσι, αλλά και Ιστορικά τεκμήρια που αφορούν τη σχέση του Μίκη με τον Joseph Beuys που παραχωρεί η Ρέα Σριγγάρη-Thonges, Ιστορικός Τέχνης και Αρχαιολόγος, με αναφορές από το βιβλίο της Η Επανάσταση Είμαστε Εμείς και την κοινή τους τηλεοπτική εμφάνιση στη Γερμανία το 1973, με θέμα: «Πολιτικοποίηση μέσω της Τέχνης».

Ποιητές που συμμετέχουν με τα κείμενά τους είναι οι: "Νάσος Βαγενάς: Η αρμονία των ουρανίων σφαιρών, Γιώργος Βέης: Με τον Μίκη Θεοδωράκη στην Ε' Ήπειρο, Ζέφη Δαράκη: 'Ατιτλο - Αίμα, Γιώργος Μαρκόπουλος: Η Μουσική του Μίκη σφράγισε τη ζωή μου, Αθηνά Παπαδάκη: Ανεπίδοτη γραφή στον Μίκη Θεοδωράκη, Μανόλης Πρατικάκης: 'Ατιτλο, Λιάνα Σακελλίου: Η Παύση Εκεί Που Δεν Υπήρχε, Θανάσης Χατζόπουλος: Ο καβαλάρης τ' ουρανού, Δήμητρα Χριστοδούλου: 'Ατιτλο, Τηλέμαχος Χυτήρης: Μίκης Θεοδωράκης".

