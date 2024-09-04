Τουρκία: Επαναπατρίστηκε κολιέ 2.700 ετών που προέρχεται από βασίλειο της Μικράς Ασίας

Χρυσό περιδέραιο μεγάλης αξίας από την επαρχία της Μανίσας (Μαγνησία), επαρχία της δυτικής Τουρκίας που ανήκει στο Διαμέρισμα Αιγαίου, επαναπατρίζεται στην Τουρκία.



Το περιδέραιο, από το Αρχαίο Βασίλειο της Λυδίας, παραδόθηκε επίσημα στους Τούρκους αξιωματούχους σε τελετή στο τουρκικό προξενείο στη Βοστώνη.



Το περιδέραιο, μήκους περίπου 20 εκατοστών, είναι φτιαγμένο με χάντρες από καρνεόλη σε σχήμα ροδιού, είπε στο Anadolu ο Χιλάλ Ντεμιρέλ, πολιτιστικός ακόλουθος και διαφημιστικός ακόλουθος της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Κλάπηκε από τη Μανίσα και μεταφέρθηκε λαθραία στις ΗΠΑ το 1982.





Είχε εκτεθεί σε ένα μουσείο στη Βοστόνη για πολλά χρόνια.



Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Ερσόι δήλωσε ότι 20 ιστορικά αντικείμενα έχουν επιστρέψει στην Τουρκία από την αρχή του τρέχοντος έτους.



"Φέρνουμε ένα άλλο ιστορικό τεχνούργημα από την Ανατολία πίσω στην Τουρκία, ανεβάζοντας το σύνολο σε 21", δήλωσε ο Ερσόι στο X.



Το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το κολιέ θα μεταφερθεί στην Τουρκία τις επόμενες ημέρες.



Το υπουργείο πρόσθεσε ότι το περιδέραιο, το οποίο έχει σημαντική ιστορική και πολιτιστική αξία για την περιοχή, χρονολογείται στον 6ο ή 5ο αιώνα π.Χ.

2024 yılında 20 tarihî eseri doğduğu topraklara döndürdük.



Anadolu'nun bir tarihî eserini daha Türkiye'ye getiriyor ve bu sayıyı 21'e ulaştırıyoruz. 💫



Yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen altın #BintepelerKolyesi'ni Boston Güzel Sanatlar Müzesi ile gerçekleştirdiğimiz… pic.twitter.com/ZsmYcElVbU — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 4, 2024

Ποιο ήταν το βασίλειο της Λυδίας

Η Λυδία (Ασσυριακά: Luddu, Ελληνικά: Λυδία, Τουρκικά: Lidya, Γαλλικά: Lydie) ήταν ένα αρχαίο βασίλειο στην δυτική και κεντρική Μικρά Ασία που αντιστοιχεί σήμερα σε τρεις Τουρκικές επαρχίες : Επαρχία Ουσάκ, Επαρχία Μανίσας και Επαρχία Σμύρνης. Οι κάτοικοι της στην αρχαιότητα ήταν γνωστοί σαν Λυδοί και η πρωτεύουσα του βασιλείου ήταν οι Σάρδεις. Η αφετηρία του βασιλείου της Λυδίας τοποθετείται κατά σύμβαση γύρω στο 1200 π.Χ. ενώ περίοδος ιδιαίτερης ακμής ήταν αυτή του τελευταίου ενάμιση αιώνα της υπάρξεώς του.Το βασίλειο καταλύθηκε από την Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία το 546 πΧ και έμεινε γνωστό σαν "Σατραπεία της Λυδίας" ή "Σπαρντ", κατακτήθηκε από την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (133 π.Χ.) και έγινε τμήμα της Ρωμαϊκής επαρχίας της Ασίας. Τα νομίσματα άρχισαν να παράγονται στην Λυδία γύρω στον 7ο αιώνα π.Χ. Το Ενδώνυμο "Σφαρντ" εμφανίζεται σε δίγλωσσες λίθινες επιγραφές που διασώθηκαν από την εποχή των Αχαιμενιδών. Η "Σατραπεία της Σπαρντ" στην Αρχαία περσική γλώσσα ονομάζονταν "Σπάντρα", στην Αραμαϊκή γλώσσα "Σάπαρντα" και στην Ακκαδική γλώσσα "Σαπαρντού".



Τα ονόματα αυτά πιθανώς σχετίζονται με το τοπωνύμιο Σάρδεις, το όνομα της πρωτεύουσας που ίδρυσε ο βασιλιάς Γύγης τον 7ο αιώνα π.Χ. Η περιοχή του Λυδικού βασιλείου κατά τους 15ο και 14ο αιώνες π.Χ. ήταν, τουλάχιστον εν μέρει, τμήμα του βασιλείου της Άρζαβα, αλλά η Λυδική γλώσσα συνήθως δεν κατατάσσεται στην Λουβική υποομάδα, η οποία περιλαμβάνει την Λουβική γλώσσα, την Καρική και την Λυκιακή. Στην αρχή της βασιλείας του (550 π.Χ.), ο Κροίσος φρόντισε για την κατασκευή του Ναού της Αρτέμιδος στην Έφεσο που έγινε σύντομα ένα από τα Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ο Κροίσος ηττήθηκε σε μάχη από τον βασιλιά της Περσίας Κύρο τον Μέγα (546 π.Χ.), η Λυδία έχασε από τότε την αυτονομία της και έγινε Περσική Σατραπεία.

