Τομ Γιορκ-Στάνλεϊ Ντόνγουντ: Εγκαινιάζουν έκθεση στη Βενετία

Νέα έκθεση του Τομ Γιορκ των Radiohead και Στάνλεϊ Ντόνγουντ θα εγκαινιαστεί σε έναν ειδικό χώρο - γκαλερί στη Βενετία στο Fondamenta dei Penini. Το σύνολο των έργων που θα παρουσιαστούν στην έκθεση «No Go Elevator (not without no keycard)» προσκαλούν τους θεατές σε ένα ζοφερό, αλλά συναρπαστικό σύμπαν.

Ο χώρος στη Βενετία θα γεμίσει με έργα που δημιουργήθηκαν κυρίως στο Λονδίνο φέτος και είναι ένας συνδυασμό σκίτσων και μεγάλου πίνακα. «Όλα είναι καινούργια και τίποτα δεν είναι παλιό» ανέφερε ο Στάνλεϊ Ντόνγουντ.

Τα έργα με μελάνι που συχνά χαρακτηρίζονται από απότομες κηλίδες και διορθωτικές πινελιές, απεικονίζουν απομονωμένα τοπία και δομές που μοιάζουν με ζιγκουράτ. Σύμφωνα με τον Ντόνγουντ το στοιχείο του κειμένου παραμένει ζωτικής σημασίας για την εμπειρία.

Η έκθεση στην Ιταλία που εντάσσεται στην ατμόσφαιρα της Μπιενάλε της Βενετίας του 2026 ακολουθεί τη μεγάλη αναδρομική έκθεση των Τομ Γιορκ και Στάνλεϊ Ντόνγουντ το 2025 στο Ασμόλειο Μουσείο με τίτλο «This Is What You Get».

Ενώ οι προηγούμενες συνεργασίες τους επικεντρώνονταν στην ταυτόχρονη σύνθεση, όπως κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το Smile, ο αρχηγός των Radiohead περιγράφει αυτά τα τελευταία έργα ως μια οριστική κίνηση προς μια νέα οπτική γλώσσα που παρουσιάζεται χωρίς προηγούμενο ηχητικό πλαίσιο.

Η πρώτη συνεργασία των Γιορκ και Ντόνγουντ στον τομέα της εικαστικής τέχνης φιλοξενήθηκε στη γκαλερί τέχνης Tin Man του Λονδίνου το 2023. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στις 6 Μαϊου και θα διαρκέσει έως τις 7 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

