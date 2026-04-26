Ένας εντυπωσιακός ορειχάλκινος αστρολάβος -ή ένας φορητός αστρονομικός υπολογιστής- από τον 17ο αιώνα, ο οποίος κάποτε αποτελούσε μέρος της βασιλικής συλλογής της πόλης Τζαϊπούρ στη δυτική Ινδία, θα βγει «στο σφυρί» στον οίκο Sotheby's στο Λονδίνο στις 29 Απριλίου.

Το αντικείμενο είναι «ίσως το μεγαλύτερο που υπάρχει» και δεν έχει εκτεθεί ποτέ στο παρελθόν, δήλωσε στο BBC ο Benedict Carter, επικεφαλής του τμήματος Ισλαμικής και Ινδικής Τέχνης του Sotheby's.

Γνωστό ως τμήμα της βασιλικής συλλογής του Μαχαραγιά Sawai Man Singh II της Τζαϊπούρ, πέρασε μετά τον θάνατό του στη σύζυγό του, Μαχαρανί Gayatri Devi, μία από τις πιο λαμπερές γυναίκες της εποχής της. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε ιδιωτική συλλογή κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Η χρήση των αστρολάβων

Οι αστρολάβοι είναι μεταλλικοί δίσκοι με πολυεπίπεδα, αλληλοσυνδεόμενα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνταν ιστορικά για τη μέτρηση του χρόνου, τη χαρτογράφηση των άστρων, τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης προς τη Μέκκα και την παρακολούθηση της κίνησης του ουρανού.

«Είναι ουσιαστικά μια δισδιάστατη προβολή ενός τρισδιάστατου σύμπαντος. Τους συγκρίνω με τα σύγχρονα smartphone επειδή μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα με αυτούς», λέει η Δρ. Federica Gigante από το Κέντρο Ιστορίας της Επιστήμης, της Ιατρικής και της Τεχνολογίας της Οξφόρδης.

«Μπορείς να υπολογίσεις την ώρα του ηλιοβασιλέματος, της ανατολής, το ύψος ενός κτιρίου, το βάθος ενός πηγαδιού, την απόσταση, ακόμη και να τους χρησιμοποιήσεις για να προβλέψεις το μέλλον. Μαζί με ένα αλμανάκ, χρησιμοποιούνταν κάποτε για τη σύνταξη ωροσκοπίων».

Οι αστρολάβοι αναπτύχθηκαν αρχικά στην αρχαία Ελλάδα τον 2ο αιώνα π.Χ. και εξαπλώθηκαν στον ισλαμικό κόσμο μέχρι τον 8ο αιώνα. Κατά τους επόμενους αιώνες, κέντρα παραγωγής άκμασαν στο Ιράκ, το Ιράν, τη Βόρεια Αφρική και την αλ-Άνταλους (σημερινή Ισπανία).

Το συγκεκριμένο όργανο κατασκευάστηκε στις αρχές του 17ου αιώνα στη Λαχόρη, που τώρα βρίσκεται στο Πακιστάν, σε μια εποχή που η πόλη είχε γίνει κορυφαίος κόμβος κατασκευής αστρολάβων στον κόσμο των Μογγόλων. Δημιουργήθηκε από δύο αδέλφια, τον Qa'im Muhammad και τον Muhammad Muqim, για έναν Μογγόλο ευγενή.

Ο αστρολάβος παραγγέλθηκε από τον Aqa Afzal, έναν ευγενή που διοικούσε τη Λαχόρη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το τεράστιο μέγεθος και η χλιδή του αντικειμένου αντανακλούν το ανάστημα του παραγγελιοδότη. «Ζυγίζει 8,2 κιλά, έχει διάμετρο σχεδόν 30 εκατοστά και ύψος περίπου 46 εκατοστά - σχεδόν τέσσερις φορές το μέγεθος ενός τυπικού αστρολάβου της Ινδίας του 17ου αιώνα», δήλωσε ο Carter.

«Διαθέτει επίσης ένα εντυπωσιακό διαπολιτισμικό στοιχείο. Οι δείκτες των άστρων φέρουν τα τυπικά τους ονόματα στα περσικά, δίπλα στα αντίστοιχα σανσκριτικά χαραγμένα στη γραφή Devanagari».

Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's, το κομμάτι περιέχει 94 πόλεις χαραγμένες στο εσωτερικό του, καθεμία σημειωμένη με τα αντίστοιχα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, μαζί με 38 δείκτες άστρων που συνδέονται με περίπλοκα λουλουδάτα σχέδια. Διαθέτει επίσης πέντε πλάκες βαθμονομημένες με ακρίβεια και υποδιαιρέσεις μοιρών «τόσο λεπτές που υποδιαιρούνται μέχρι το ένα τρίτο της μοίρας».

Ο οίκος αναφέρει επίσης ότι η άψογη κατάσταση του κομματιού και η βασιλική του προέλευση αναμένεται να προσελκύσουν έντονο ενδιαφέρον από μουσεία και συλλέκτες, με το αντικείμενο να βγαίνει στην αγορά με εκτίμηση 1,5-2,5 εκατομμύρια λίρες.

Το τρέχον ρεκόρ κατέχει ένας οθωμανικός αστρολάβος που κατασκευάστηκε για τον Σουλτάνο Βαγιαζίτ Β΄, ο οποίος ήταν ένα πολύ μικρότερο κομμάτι που πωλήθηκε το 2014 για λίγο λιγότερο από 1 εκατομμύριο λίρες.

Φωτ.: Sotheby's

Πηγή: skai.gr

