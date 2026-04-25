Πιο πολιτική από ποτέ η φετινή Biennale της Βενετίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Biennale της Βενετίας πραγματοποιείται από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή 100 χωρών, συμπεριλαμβανομένων επτά χωρών που συμμετέχουν για πρώτη φορά.

Η Ρωσία επιστρέφει στην έκθεση, παρά την απειλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποσύρει τη χρηματοδότηση.

Η κύρια διεθνής έκθεση φέρει τον τίτλο In Minor Keys, και η επιμέλειά της είχε ανατεθεί στην Κόγιο Κουό, την πρώτη Αφρικανίδα επιμελήτρια σε αυτή τη διοργάνωση, η οποία απεβίωσε το 2025.

Στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου, θα συμμετάσχουν 100 χώρες, με επτά να συμμετέχουν για πρώτη φορά: Γουινέα, Γουινέα του Ισημερινού, Ναούρου, Κατάρ, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία και Βιετνάμ.

Οι εθνικές συμμετοχές συμπληρώνουν την κύρια διεθνή έκθεση της Biennaleμε τίτλο «In Minor Keys«. Την επιμέλεια της έκθεσης είχε η γεννημένη στο Καμερούν καλλιτεχνική διευθύντρια Κόγιο Κουό, η οποία πέθανε από καρκίνο τον Μάιο του 2025 σε ηλικία 57 ετών. Ήταν η πρώτη Αφρικανίδα στην οποία ανατέθηκε η επιμέλεια αυτής της σημαντικότατης έκθεσης.Μετά τον αιφνίδιο θάνατό της, η Biennale αποφάσισε να πραγματοποιήσει την έκθεση μετά θάνατον με 111 προσκεκλημένους συμμετέχοντες. Η βασική ιδέα της έκθεσης συμπυκνώνεται στον τίτλο «In Minor Keys» και είναι αφιερωμένη στις περιθωριοποιημένες και συχνά κρυφές φωνές. «Ακόμη και αν αυτοί οι ήχοι συχνά πνίγονται από την ενοχλητική κακοφωνία του σημερινού χάους που συγκλονίζει τον κόσμο, η μουσική συνεχίζεται», έγραφε η Κόγιο Κουό.Η ΕΕ απειλεί να ακυρώσει τη χρηματοδότησηΜετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι καλλιτέχνες και οι επιμελητές της χώρας αποσύρθηκαν οικειοθελώς από την εκδήλωση. Τώρα, η επιστροφή της Ρωσίας στην έκθεση έχει οδηγήσει σε εντάσεις μεταξύ των ιταλικών θεσμών και της ΕΕ- ακόμη και εντός της ακροδεξιάς κυβέρνησης της Ιταλίας, υπάρχουν βαθιές διαφωνίες για το θέμα αυτό.Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν κίνησε διαδικασία για να εμποδίσει το Ίδρυμα Biennale να δώσει εκ νέου άδεια στη Ρωσία. Αν δεν το πράξει, η χρηματοδότηση ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να ακυρωθεί μέχρι το 2028. Σε επιστολή προς το ίδρυμα αναφέρεται ότι η απόσυρση πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών.Εκπρόσωπος της Biennale δήλωσε ότι ενήργησε σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και ότι δεν παραβίασε κανέναν κανόνα. Από την πλευρά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι η κυβέρνησή της απορρίπτει την παρουσία της Μόσχας στην Biennale. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, χαρακτήρισε τις απειλές της ΕΕ για περικοπή της χρηματοδότησης «χυδαίο εκβιασμό» εναντίον «ενός από τα πιο σημαντικά και φιλελεύθερα πολιτιστικά ιδρύματα στον κόσμο».«Δεν αποκλείω κανέναν»Τέλος ο Πιετράντζελο Μπουταφουόκο, πρόεδρος του Ιδρύματος Μπιενάλε, επιμένει ότι η Biennale θα παραμείνει «ανοιχτή σε όλους». «Δεν αποκλείω κανέναν», δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica. «Η Ρωσία, το Ιράν και το Ισραήλ θα είναι εκεί», υπογράμμισε.Η Ουκρανία και η Λευκορωσία θα είναι επίσης εκεί. Το πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνει αφιέρωμα στην Παλαιστίνια ποιήτρια Χίμπα Αμπου Νάντα, η οποία σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.Δεν είναι όμως όλοι σύμφωνοι με τη συμμετοχή όλων. 200 καλλιτέχνες, επιμελητές και προσωπικό που συμμετέχουν στην Biennale της Βενετίας 2026 έχουν υπογράψει ανοιχτή επιστολή που ξεκίνησε από τη Συμμαχία Art Not Genocide (ANGA), ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την έκθεση.Τέλος, το Γερμανικό Περίπτερο παρουσιάζει έργα της αείμνηστης Ενρίκε Νόιμαν. Μια έκθεση με τίτλο «Ερείπιο», η οποία είναι εμπνευσμένη από την έρευνα για τη ΛΔΓ και την περίοδο μετασχηματισμού μετά την επανένωση το 1990. Συμμετέχει και ο γεννημένος στο Βιετνάμ καλλιτέχνη Σουνγκ Τιε από το Βερολίνο.DW, DPA

