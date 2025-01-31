Τελετή απονομής Μεταλλίου Lord Byron για το έτος 2025 στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών

Την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών η Τελετή Απονομής του Μεταλλίου Lord Byron για το έτος 2025, η οποία συνδιοργανώνεται από την Ακαδημία Αθηνών και το Μουσείο Φιλελληνισμού.

Το μετάλλιο θα απονεμηθεί στη συγγραφέα, κ. Victoria Hislop, καθώς και στην Καθηγήτρια Ποίησης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, κ. Alicia Elbeth Stallings.

Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από την ορχήστρα της Πολεμικής Αεροπορίας με συνθέσεις των Verdi, Bizet, Puccini, Léhar και Strauss, υπό τη μουσική διεύθυνση του Αλέξανδρου Λιτσαρδόπουλου και ερμηνείες του βαρύτονου Άγγελου Μουσίκα και της σοπράνο Σοφίας Ζώβα.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

Πηγή: skai.gr

