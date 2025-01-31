Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η ζωή της Αμαλίας στην Ελλάδα

Στην εκπομπή της Κυριακής 19 Ιανουαρίου o Άρης Πορτοσάλτε και η φιλόλογος Βάνα Μπούσε μάς ταξιδεύουν στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, μια περίοδο γεμάτη πολιτικές εντάσεις και κοινωνικές ζυμώσεις, μέσα από την προσωπική ιστορία της βασίλισσας Αμαλίας.

Οι ανέκδοτες επιστολές της προς τον πατέρα της αποκαλύπτουν τη ζωή της στο παλάτι, τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες της, φωτίζοντας μια εποχή μεταβατική και γεμάτη προκλήσεις.

Η άφιξη του βασιλικού ζεύγους στην Αθήνα, η προσπάθεια της Αμαλίας να ενσωματωθεί στη νέα της πατρίδα, η σχέση της με τον λαό και η επιρροή της στη μόδα και την πολιτική της εποχής συνθέτουν το πορτρέτο μιας δυναμικής γυναίκας που σημάδεψε την πρώτη περίοδο της ελληνικής μοναρχίας. Όμως, οι εντάσεις δεν αργούν να κορυφωθούν.

Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, οι πιέσεις για Σύνταγμα και η αμφισβήτηση της βασιλείας προμηνύουν τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Πηγή: skai.gr

