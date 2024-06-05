«Αν έχουν φιρμάνι να το δείξουν τώρα» καλεί τους Βρετανούς μιλώντας στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» η αξιωματούχος της Τουρκίας Ζεϊνέπ Μποζ που έκανε αίσθηση με την παρέμβασή της στην Σύνοδο της UNESCO όπου συζητήθηκε το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η Μποζ επισήμανε ότι ανυπομονεί να γιορτάσει την επιστροφή των Γλυπτών «καθώς πιστεύουμε ότι θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή συμπεριφοράς προς την κατεύθυνση της προστασίας των πολιτιστικών αγαθών και θα είναι το ισχυρότερο μήνυμα που θα δοθεί παγκοσμίως».

Σε ερώτηση για την ιταλική μετάφραση του φιρμανιού που διαθέτει το Βρετανικό Μουσείο για να υποστηρίξει τη νομιμότητα της πώλησης των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον Έλγιν στην βρετανική κυβέρνηση του 1816, η Τουρκάλα αξιωματούχος αναφέρει ότι θα περίμενε ένα τέτοιο έγγραφο να έχει ορισμένα διακριτικά.

«Φανταστείτε να γράφατε εσείς κάτι αντίστοιχο σήμερα και μετά από 200 χρόνια να έπρεπε κάποιος να υποστηρίξει τη γνησιότητά του. Θα περίμενα να έχει σφραγίδες επάνω στο έγγραφο» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζεϊνέπ Μποζ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι «δεν υπήρξε ποτέ φιρμάνι οθωμανικό το οποίο έδωσε στον Έλγιν τη δυνατότητα να φερθεί με τη βαρβαρότητα που φέρθηκε στα Γλυπτά του Παρθενώνα» και πως η «Ελλάδα είναι πάντα ανοιχτή στο διάλογο».

Την ίδια ώρα, το Βρετανικό Μουσείο σε μια πρώτη αντίδραση έκανε λόγο για «ρεαλιστικές λύσεις» στο θέμα των Γλυπτών. Κληθείς από τον ΣΚΑΪ να σχολιάσει την τουρκική θέση, εκπρόσωπος του βρετανικού μουσείου δήλωσε:

«Το Βρετανικό Μουσείο αναγνωρίζει την ισχυρή επιθυμία της Ελλάδας τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο να επιστραφούν στην Αθήνα. Πρόκειται για ζήτημα με πολύ μακριά ιστορία, και κατανοούμε και σεβόμαστε τα δυνατά συναισθήματα που επιτάσσει αυτή η συζήτηση.

«Επιθυμούμε να αναπτύξουμε μία νέα σχέση με την Ελλάδα - μία ‘συνεργασία για τον Παρθενώνα’ - και να εξερευνήσουμε την πιθανότητα καινοτόμων τρόπων συνεργασίας με τους Έλληνες φίλους μας, με την ελπίδα ότι η κατανόηση των Γλυπτών του Παρθενώνα θα βαθύνει και θα συνεχίσει να εμπνέει ανθρώπους ανά τον κόσμο.

«Το Βρετανικό Μουσείο έχει φροντίσει τα γλυπτά του Παρθενώνα για πάνω από δύο αιώνες και η βαθιά επένδυση στα γλυπτά είναι κάτι που έχουμε κοινό με τους Έλληνες εταίρους μας. Ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να διαμορφώσει τη βάση για μία νέα σχέση και για τις ρεαλιστικές λύσεις στις οποίες προσβλέπουμε».

