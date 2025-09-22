Στέγη Ιδρύματος Ωνάση 2025 / 2026

Φέτος, το Ίδρυμα Ωνάση γιορτάζει 50 χρόνια προσφοράς στην υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό. Και το παιδί του, η Στέγη, γιορτάζει δεκαπέντε χρόνια μοιράσματος με καλλιτέχνες, συντελεστές, θεατές, με εκατοντάδες έργα και δράσεις να έχουν δημιουργηθεί στους χώρους της και εκτός αυτής, ξεπερνώντας τα όρια του κτιρίου, της πόλης και της χώρας. Γιατί η τέχνη έχει την υπέροχη ικανότητα να κάνει τις καρδιές των ανθρώπων να συντονίζονται και να μας υπενθυμίζει πως κάτω από την επιφάνεια της ατομικής καθημερινότητας είμαστε μπλεγμένοι στον ίδιο ανθρώπινο ιστό.

Από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026 ξεδιπλώνεται ένα πολύμορφο οικογενειακό πορτρέτο, μέσα από έργα που μιλούν για την εγγύτητα και την απόσταση, τον έρωτα και την απώλεια, την ανάγκη να ανήκεις και τον φόβο να χαθείς, ιστορίες που αγγίζουν τη μνήμη, τη μεταβίβαση, την αποξένωση και την επιθυμία και μας προσκαλούν να επανεξετάσουμε τι σημαίνει «οικογένεια» σήμερα.

Το πρόγραμμα της σεζόν περιλαμβάνει παραγωγές θεάτρου, χορού και μουσικής, συζητήσεις, ταινίες, εκθέσεις και φεστιβάλ στη φυσική σκηνή και στον ψηφιακό κόσμο, αλλά και πολλές πρωτοβουλίες εκτός Στέγης. Η προπώληση έχει αρχίσει ενώ για δεύτερη χρονιά οι σκηνές την Κυριακή «παίζουν ματινέ», στις 14:00 στην Κεντρική Σκηνή και στις 17:00 στη Μικρή Σκηνή.

La Distance ©Christophe Raynaud de Lage

Θέατρο: Η οικογένεια δίνει τον παλμό της φετινής σεζόν. Ξένοι σκηνοθέτες συναντούν Έλληνες ηθοποιούς, καλλιτέχνες συνεργάζονται για πρώτη φορά, ενώ ένα αφιέρωμα φωτίζει το καλλιτεχνικό έργο του διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, αναδεικνύοντας το αποτύπωμα και το όραμά του. Μια σεζόν «οικογενειακή», γεμάτη συναντήσεις και συγκρούσεις που μας κάνουν όλους συμμέτοχους/συνένοχους.

Η έναρξη της θεατρικής σεζόν γίνεται στην Κεντρική Σκηνή με Το Παρελθόν (Le Passé) από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Odéon Théâtre de l’Europe στο Παρίσι, Julien Gosselin (16 - 19 Οκτωβρίου 2025) και ακολουθεί ο Οιδίποδας του Robert Icke με ελληνικό θίασο (20 Νοεμβρίου – 28 Δεκεμβρίου 2025) στην Κεντρική Σκηνή.

Ο Αργεντινός σκηνοθέτης και συγγραφέας Mariano Pensotti ανεβάζει στη Μικρή Σκηνή την ελληνική εκδοχή του νέου έργου του, Αχόρταγη Σκιά (A Voracious Shadow, 5 Μαρτίου – 26 Απριλίου 2026). Μια παράσταση για απόντες πατέρες που τα παιδιά τους μυθοποιούν και παρόντες πατέρες που τα παιδιά τους περιφρονούν. Όπως η κλιματική αλλαγή λιώνει τους πάγους του κόσμου, έτσι και ο χρόνος φαίνεται να αποδομεί τους μύθους που οι οικογένειες πλάθουν γύρω τους.

Στο Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα (12 Μαρτίου – 26 Απριλίου 2026) ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Γιώργος Γούσης στήνουν στην Κεντρική Σκηνή ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα από λόγια, μουσικές και τραγούδια που διαπερνούν τη ψυχή και το σώμα, τους επί γης πολέμους και τα διαπλανητικά ταξίδια, τον Πιλότο και τον Μικρό Πρίγκιπα.

Το πρόγραμμα της σεζόν συμπληρώνει ένα αφιέρωμα στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, Tiago Rodrigues, Ο Χορός των Εραστών, το έργο-ύμνος στις σχέσεις αγάπης και τη συντροφικότητα (4 Δεκεμβρίου 2025 – 18 Ιανουαρίου 2026 στη Στέγη, 22 – 25 Ιανουαρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης).. Στην Απόσταση (La Distance, 7 – 10 Μαΐου 2026), το πιο πρόσφατο έργο του Ροντρίγκες, μια κόρη και ένας πατέρας κατοικούν σε δύο διαφορετικούς πλανήτες – κυριολεκτικά. Ακολουθεί το By Heart (11 – 12 Μαΐου 2026), το έργο που έλαβε σάρκα και οστά όταν η γιαγιά του συγγραφέα άρχισε να χάνει την όρασή της.

NÔT ©Fabian Hammerl

Χορός: Ο Φεβρουάριος φέρνει το φεστιβάλ σύγχρονου χορού Onassis Dance Days (5 – 8 Φεβρουαρίου 2026), που φέτος εστιάζει στο «οικείο και το ανοίκειο», στις έννοιες της καταγωγής, της οικογένειας, των γνωστών, των αγνώστων όσο και των εκλεκτικών συγγενειών. Η φετινή ξένη παραγωγή που εντάσσεται στο φεστιβάλ ανήκει στην εκρηκτική Marlene Monteiro Freitas με το NÔT (6 – 8 Φεβρουαρίου 2026), μια υπερβατική, υπνωτιστική χορογραφική αφήγηση, γεμάτη θραύσματα από ονειροφαντασίες και εφιάλτες. Σαν μια ανάμνηση από τις Χίλιες και μία νύχτες και την πράξη επιβίωσης της Σεχραζάντ, που έλεγε κάθε βράδυ ημιτελείς ιστορίες στον γυναικοκτόνο βασιλιά και σύζυγό της για να γλιτώσει τη θανάτωσή της.

Εκθέσεις: Η Στέγη εγκαινιάζει τον νέο της βιομηχανικό χώρο, Onassis Ready, με την έκθεση you are invited του Juergen Teller (18 Οκτωβρίου – 28 Δεκεμβρίου 2025). Ένα ωμό και τρυφερό οικογενειακό πορτρέτο, μέσα από φωτογραφίες που αποτυπώνουν πρόσωπα αγαπημένα, σώματα καθημερινά και ευάλωτα, στιγμές οικειότητας, φθοράς και αναγνώρισης. Κάθε φωτογραφία του μοιάζει με μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια νέα οικογένεια, όχι απαραίτητα από συγγένειες, αλλά από βλέμματα και κοινές αλήθειες.

Στο Onassis Ready θα ζήσουμε λίγη από τη μαγεία της Tilda Swinton. Στο Ongoing, μια διεθνή συμπαραγωγή της Στέγης με το EyeMuseum (2 Μαΐου – 14 Ιουνίου 2026), η Τίλντα συναντά τους συγγενείς που επέλεξε και στήνει μαζί τους μια ρετροσπεκτίβα στο έργο και τη ζωή της: Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Olivier Saillard, Tim Walker και Apichatpong Weerasethakul. Μια έκθεση-παράσταση μνήμης για να ξαναδούμε τις ταυτότητες και τις οικογένειες που κατοικούν μέσα μας.

Υou are invited ©Juergen Teller

Στο -1 της Στέγης (7 Μαρτίου – 17 Μαΐου 2026) θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε ένα σπάνιο καλλιτεχνικό γεγονός. Ο Γιώργος Λάνθιμος, ένας από τους πιο σημαντικούς κινηματογραφιστές παγκοσμίως, έχει ξεχωρίσει για τους φανταστικούς του κόσμους και τις τολμηρές εξερευνήσεις των ανθρώπινων σχέσεων. Στη Στέγη παρουσιάζει τη φωτογραφική του έκθεση, The Photographs. Παρουσιάζονται τέσσερα φωτογραφικά σύνολα της τελευταίας πενταετίας, τρία εκ των οποίων γεννήθηκαν στο περιθώριο των γυρισμάτων των πρόσφατων ταινιών του. Το τέταρτο, που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως, αποτυπώνοντας το βλέμμα του σε Αθήνα και Αιγαίο, με μια στοχαστική ματιά στην έννοια της οικειότητας και των οικογενειακών δεσμών.

Λέξεις & Σκέψεις:

Wim Wenders (Συζήτηση & Κινηματογραφικό αφιέρωμα, 14 – 16 Νοεμβρίου 2025). Στα 80 χρόνια από τη γέννησή του, η Στέγη παρουσιάζει ένα τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον πιο εμβληματικό Ευρωπαίο σκηνοθέτη της γενιάς του, με ταινίες του από το 1970 έως και σήμερα, και μια συζήτηση μαζί του στην Κεντρική Σκηνή.

Diane Μorgan (7 Ιανουαρίου 2026). Γνωστή και ως Philomena Cunk, το παγκόσμιο κωμικό φαινόμενο έρχεται να μιλήσει στην Κεντρική Σκηνή. Μπορεί η Philomena Cunk να αλλάξει τον τρόπο που γυρίζεται ένα ντοκιμαντέρ σήμερα; Η απάντηση οδηγεί στην Diane Morgan, που έχει τελειοποιήσει τον ρόλο της παρουσιάστριας, ψευδοντοκιμαντέρ μέσα από το κωμικό alter ego της. Η Cunk είναι εκκεντρική, κακώς πληροφορημένη και σχεδόν πάντα λάθος. Τον χειμώνα του 2026 φέρνει τις εντελώς παράλογες ερωτήσεις της στη Στέγη.

Miranda July (30 Απριλίου 2026). Σκηνοθέτρια, συγγραφέας, εικαστικός, περφόρμερ και μια από τις πιο τολμηρές φωνές της εποχής μας. Με αφορμή το νέο της μυθιστόρημα, με τίτλο All Fours, η Μιράντα Τζουλάι έρχεται από το Λος Άντζελες στη Στέγη και μας προκαλεί να ξανασκεφτούμε τον θεσμό του γάμου και της οικογένειας. Τη συζήτηση θα πλαισιώσουν hidden gems ταινίες μικρού μήκους της δημιουργού και η εμβληματική ταινία της, Me and You and Everyone We Know.

Gabor Maté (23 Μαΐου 2026). Ο κορυφαίος ομιλητής και συγγραφέας πέντε διεθνών μπεστ σέλλερ έρχεται στη Στέγη για να μιλήσει σχετικά με όλα όσα δεν τολμάμε να αγγίξουμε: το άγχος που γίνεται αρρώστια, τα παιδικά τραύματα που κουβαλάμε για μια ζωή, τις αξίες του σύγχρονου ανθρώπου που μας αρρωσταίνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Η παρουσία του στη Στέγη πλαισιώνεται από την προβολή του ντοκιμαντέρ The Wisdom of Trauma (2022) και το εργαστήριο «Τραύμα, ασθένεια και ίαση σε μια τοξική κουλτούρα», εμβαθύνοντας στη σκέψη και το έργο ενός από τους σημαντικότερους στοχαστές της εποχής μας γύρω από την υγεία και την ψυχή.

Gabor Maté ©Tony Hoare

Μουσική: Το μουσικό πρόγραμμα ξεκινάει με το καθιερωμένο Block party στη γειτονιά της Στέγης, που θα γιορτάσει τα 15 της χρόνια με ένα μεγάλο, προσβάσιμο street party στις 9 Οκτωβρίου. Headliners του φετινού street party της Στέγης o Daniel Avery και οι Optimo με ένα εκλεκτικό, ηλεκτρισμένο σετ που φέρνει την club culture στον δρόμο. Δίπλα τους, ο Buzz μοιράζεται τον παλμό των Δυτικών Προαστίων, η Madam X φέρνει τη δυναμική του grime, ο Metaman και special guests φτιάχνουν ένα μουσικό σύμπαν όπου synths και beats χτυπούν μαζί, ενώ η pink.wav στήνει ένα ηλεκτρονικό dancefloor χωρίς όρια.

Για τρίτη χρονιά, το web radio της Στέγης STEGI.RADIO κάνει κατάληψη σε όλο το κτίριο με το STEGI.RADIO TakeOver (13 & 14 Φεβρουαρίου 2026). Δύο εκρηκτικές νύχτες αφιερωμένες στην επιθυμία, τη συμπερίληψη και την απελευθερωτική δύναμη του clubbing. Από τον ambassador της techno του Ντιτρόιτ, Carl Craig, και τον εμβληματικό Moodymann έως την ανατρεπτική MC Yallah και τον οργιώδη Omar Souleyman, το TakeΟver επιστρέφει με εγχώριους και διεθνείς καλλιτέχνες από όλες τις γωνιές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής και ένα lineup που υπόσχεται να γεμίσει κάθε χώρο της Στέγης. Μια κοινότητα στο ίδιο dancefloor. Το Borderline Festival (3 & 4 Απριλίου 2026) στη 15η εκδοχή του καταλαμβάνει το Onassis Ready και βυθίζεται ακόμη πιο βαθιά σε θυελλώδη ηχητικά τοπία, εξερευνώντας τα όρια ανάμεσα στον πειραματισμό και τις νέες club φόρμες. Δύο ημέρες, δεκάδες DJ sets και live acts και ένας χώρος που πάλλεται σαν ζωντανός οργανισμός.

O The Boy έρχεται τον Ιούνιο στη Στέγη (5 & 6 Ιουνίου 2026) με ένα αλλόκοτο takeover. «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» λέει – προτού ξεδιπλώσει σε κάθε γωνιά της Στέγης τη δική του Αυστραλία, που κάπως έτσι παίρνει τη μορφή συναυλίας, παράστασης, κινηματογραφικού αφιερώματος, βίντεο εγκατάστασης, ψυχεδελικού ταξιδιού σε όλες τις σκηνές, τους διαδρόμους και τα φουαγιέ, μαζί με τους φίλους και συνεργάτες του.

Borderline Festival ©Margarita Yoko Nikitaki

Κινηματογράφος: Το Onassis Culture στηρίζει καταξιωμένους δημιουργούς και νέα ταλέντα μέσα από την ανάπτυξη σεναρίων και την παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς και ενισχύει τον ελληνικό κινηματογράφο.

Στη Στέγη θα προβληθούν οι πανελλήνιες πρεμιέρες ταινιών: The Harvest της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη (23 Σεπτεμβρίου 2025) και The Secret Agent του Kleber Mendonça Filho, στο πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας (2 Οκτωβρίου 2025).

Σε συμπαραγωγή του Onassis Culture, θα παιχτούν στη Στέγη σε πανελλήνια πρεμιέρα οι ταινίες των: Sacrifice του Romain Gavras (30 Οκτωβρίου 2025), Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη (24 Νοεμβρίου 2025), How to Shoot a Ghost του Charlie Kaufman (10 Δεκεμβρίου 2025) και Gorgoná της Εύης Καλογηροπούλου, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 θα κάνει αθηναϊκή πρεμιέρα στη Στέγη η παραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση, Η Καρδιά του Ταύρου της Εύας Στεφανή, που παρατηρεί από απόσταση αναπνοής τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της περιοδείας του Εγκάρσιου Προσανατολισμού.

Παράλληλα, ετοιμάζονται ταινίες σε παραγωγή του Onassis Culture το οποίο αγκαλιάζει τη διαδικασία της δημιουργίας, της έρευνας και της καλλιτεχνικής εξέλιξης, προσφέροντας fellowships.

Gorgoná, Εύη Καλογηροπούλου

Το Onassis AiR, το πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας και φιλοξενίας του Ιδρύματος Ωνάση, υποδέχεται για μία ακόμη χρονιά το κοινό στα Onassis AiR Open Days, τις εκδηλώσεις που συστήνουν το εν εξελίξει έργο των Onassis AiR Fellows, τρεις φορές τον χρόνο. Καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες από όλο τον κόσμο μετατρέπουν τους χώρους του Onassis AiR σε πεδία πειραματισμού. Για δύο ημέρες κάθε φορά, περφόρμανς, προβολές, ομιλίες, πολυμεσικές εγκαταστάσεις και ηχοτοπία ζωντανεύουν στους χώρους του πίσω από τη Στέγη, στον Νέο Κόσμο (Onassis AiR Open Days: 7 & 8 Νοεμβρίου 2025, 20 & 21 Μαρτίου 2026, 19 & 20 Ιουνίου 2026).

Onassis Digital & Ιnnovation: Τα προγράμματα Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση (ODiN) στηρίζουν δημιουργούς κάθε είδους να πειραματιστούν με νέες τεχνολογίες. Μια εξωστρεφής πλατφόρμα για την ανάπτυξη της τέχνης νέων μέσων, το Onassis ONX, με βάση τα δύο hubs στη Νέα Υόρκη και την Αθήνα, αποτελεί ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης κοινοτήτων με έμφαση στις προηγμένες τεχνολογίες και τον ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στη δημιουργική διαδικασία. Έχει συμμετάσχει στα πιο σημαντικά immersive τμήματα διεθνώς, όπως στα φεστιβάλ κινηματογράφου Καννών, Βενετίας, Tribeca, CPH:DOX, SXSW, Miami Film Gate.

Το Onassis ONX ανοίγει τις πόρτες του και στην Αθήνα, στο κτίριο του Onassis Ready. Τον Μάιο του 2026, θα φιλοξενήσει το ONX Showcase, ένα τετραήμερο αφιέρωμα στη δημιουργικότητα, την τεχνολογική καινοτομία και τις νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Οι πρωτοβουλίες του τομέα ψηφιακής ανάπτυξης περιλαμβάνουν τα προγράμματα ONX Seeds, ONX Futures και Summer School: Innovation, Tech & Culture. Το ONX Seeds είναι ένα εξάμηνο πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης για τη δημιουργία πρώιμων έργων (Proof of Concept) και την υποστήριξη δημιουργών στη διασταύρωση τέχνης και τεχνολογίας.

Απευθύνεται σε νέους δημιουργούς, πρόσφατους αποφοίτους πανεπιστημίων και συλλογικότητες, με έμφαση στην καινοτομία και το worldbuilding· το ONX Futures, ένα υβριδικό τρίμηνο πρόγραμμα ανάπτυξης με στόχο την ενδυνάμωση της δημιουργικής κοινότητας. Η φετινή θεματική, που εγκαινιάζει και το πρόγραμμα, εστιάζει στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Μεικτές Πραγματικότητες, με ένα εντατικό διά ζώσης bootcamp και διαδικτυακά masterclasses που απευθύνονται σε επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου και σε εταιρείες παραγωγής. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Smart Attica EDIH με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Summer School: Innovation, Tech & Culture είναι ένα εντατικό δεκαπενθήμερο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε μορφή studio/lab για επαγγελματίες. Το πρόγραμμα εξερευνά τη διασταύρωση τέχνης, τεχνολογίας και δημιουργικής επιχειρηματικότητας, σε συνδιοργάνωση του Onassis ONX, του ACEin και του NYU Tandon School of Engineering.

Onassis Masterclasses: Πώς ξεκινάει να γράφει ένα θεατρικό έργο ο Tiago Rodrigues και πώς στήνει βήμα προς βήμα το σύνθετο σκηνικό σύμπαν του ο Julien Gosselin; Πώς επιλέγει τους ηθοποιούς του ο Romain Gavras και πώς τους καθοδηγεί στις πρόβες και τα γυρίσματα των ταινιών του ο Γιάννης Οικονομίδης; Ποιες εικόνες πυροδοτούν τις εκρηκτικές χορογραφίες της Marlene Monteiro Freitas; Πώς μπαίνεις στο μυαλό του Charlie Kaufman; Η Στέγη ανοίγει τον διάλογο ανάμεσα στους διεθνείς δημιουργούς που τη φετινή χρονιά παρουσιάζουν στις σκηνές της τα έργα τους και στις εγχώριες κοινότητες θεάτρου, χορού και κινηματογράφου, μέσα από μια σειρά μοναδικών συναντήσεων. Ως ένα ανοιχτό πεδίο συζήτησης και πειραματισμού, τα masterclasses έρχονται να αναδείξουν τη σημασία της δημιουργικής ανταλλαγής, φέρνοντας κοντά καταξιωμένους δημιουργούς με επαγγελματίες του χώρου αλλά και με το κοινό που έχει ενδιαφέρον για τη δημιουργική σκέψη.

The Secret Agent, Kleber Mendonça

Όμως, ο προγραμματισμός για άλλη μία χρονιά ξεπερνά τα όρια της Στέγης, της πόλης, της χώρας, ενεργοποιώντας και ενισχύοντας συνεργασίες και δημιουργικές διαδικασίες.

H Στέγη ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με το Onassis Stegi Touring Program, περισσότερες από 20 ελληνικές ομάδες ταξίδεψαν την περασμένη χρονιά σε 24 χώρες και 44 πόλεις, συμμετέχοντας σε 59 φεστιβάλ, εκδηλώσεις και χώρους πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Από το Φεστιβάλ της Αβινιόν και το Grec Festival, το Sadler’s Wells και το Dance Umbrella στο Λονδίνο μέχρι το φεστιβάλ Under the Radar στη Νέα Υόρκη και το Julidans στο Άμστερνταμ, η Στέγη στηρίζει και ενθαρρύνει τη διεθνή παρουσία της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας, συμμετέχοντας σε ένα παγκόσμιο δίκτυο πολιτιστικής κινητικότητας που ξεκινά από τη Στέγη και φτάνει παντού: σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Ασία και Ωκεανία, με σταθμούς, μεταξύ άλλων, στην Μπογκοτά, τη Χιλή, την Ταϊβάν και το Περθ. Η πορεία του Onassis Stegi Touring Program για τη σεζόν 2025-26 συνεχίζεται με νέες συμμαχίες και ακόμη πιο στοχευμένη υποστήριξη.

Και βέβαια, το ταξίδι περιλαμβάνει πάντα και τον ψηφιακό κόσμο. Συντονιζόμαστε στο ιντερνετικό ραδιόφωνο της Στέγης, STEGI.RADIO, που εκπέμπει 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Έχοντας πάντοτε ως βάση του την Αθήνα, αναλαμβάνει την επιμέλεια των μουσικών δρώμενων της Στέγης και επεκτείνεται μέσα στην πόλη με events, ομιλίες και workshops. Ταυτόχρονα, συνεχίζει την έρευνά του πάνω στα μουσικά και πολιτισμικά ρεύματα της Μεσογείου, διασχίζοντας ένα φανταστικό αρχιπέλαγος πέρα από γεωγραφίες και χρονολογίες. Συντονιζόμαστε επίσης στο Onassis Channel, με νέο περιεχόμενο από Society Uncensored, συζητήσεις, προβολές, Stages A/LIVE και πολλά άλλα.

Οι βραβευμένες ταινίες από το περσινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» και το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας θα προβληθούν στο Onassis Channel (24 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 2025). Το Stages A/LIVE, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σαρρή, επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με συναυλίες που συνεχίζουν να παίζουν στο μυαλό και στα αυτιά μας, ακόμα και όταν έχουν τελειώσει. Η αρχή γίνεται με τους Last Drive, την μπάντα που ξεκίνησε στα 80s και άναψε φωτιές σε κάθε σκηνή που πάτησε, στην αποχαιρετιστήρια βόλτα της στο Gagarin. Ακολουθεί ένα αφιερωματικό επεισόδιο στο μουσικό φεστιβάλ της Στέγης, «Γιατί ’ναι μαύρα τα βουνά 2025», που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στην Κόνιτσα.

Από τη Νέα Υόρκη εκπέμπει σε όλο τον κόσμο και το βραβευμένο podcast του Ιδρύματος Ωνάση, Live from Mount Olympus, μια ηχητική περιπέτεια για παιδιά και μεγάλους, το οποίο, με περισσότερα από 2 εκατομμύρια downloads, έχει εμπλουτίσει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τους ελληνικούς μύθους.

Στη Στέγη η προσβασιμότητα δεν αποτελεί ειδική πρόβλεψη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό: ως ένα πεδίο ανοιχτό και πολυφωνικό, όπου κάθε σώμα και κάθε φωνή έχουν δικαίωμα στην παρουσία και στη δημιουργία. Παράλληλα, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε καλλιτέχνες με αναπηρία για επιπλέον κατάρτιση, δικτύωση και εξωστρέφεια μέσα από τη συμμετοχή σε εργαστήρια και residencies. Στο ίδιο πνεύμα, για πρώτη φορά το Block Party της Στέγης, η μεγάλη γιορτή στη γειτονιά του Νέου Κόσμου, σχεδιάζεται προσβάσιμο. Σε ένα εγχείρημα με αυξημένες τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις, η εμπειρία των επισκεπτών με αναπηρία επανεξετάζεται εξαρχής, ώστε η πρόσβαση να μην είναι απλώς εφικτή, αλλά ουσιαστική.

Σημαντική είναι και η σειρά των Onassis Publications, με ξεχωριστούς τίτλους βιβλίων που διατίθενται σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και στη Στέγη, όπου βρίσκεται και το Onassis Shop, στο φουαγιέ του ισογείου. Στο πωλητήριο της Στέγης διατίθενται εκδόσεις αναφοράς, αλλά και έξυπνα και χρηστικά memorabilia από παραγωγές της Στέγης, βινύλια, CD και αντικείμενα που κλείνουν το μάτι στην pop art, την ομορφιά, το χιούμορ.

Μαίρη, Δομήνικος Ιγνατιάδης

Νέες πρωτοβουλίες της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Onassis Ready: Στην καρδιά του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι εντελώς καινούριο: το Onassis Ready. Είναι ένας αυθεντικός, γενναιόδωρος χώρος στον οποίο οι καλλιτέχνες καλούνται να ονειρευτούν, να κάνουν πρόβες και να ρισκάρουν. Εκτεινόμενο σε 3.760 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τον πιο πρόσφατο δημιουργικό κόμβο στο διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση. Το Onassis Ready δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, έτοιμος να αγκαλιάσει την καλλιτεχνική δημιουργία και των Onassis AiR/ONX Fellows – χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Εκεί όπου η Αθήνα συναντά τη Νέα Υόρκη και τον υπόλοιπο κόσμο και όπου το μεταψηφιακό τέμνεται με το βαθιά ανθρώπινο. Εκεί όπου οι ιδέες του αύριο μπορούν να δοκιμαστούν, δυνατά, σιωπηλά, ελεύθερα.

Συλλογή Γιάννη Πετρίδη: Ο Γιάννης Πετρίδης μάς διαμόρφωσε, την ίδια στιγμή που διαμόρφωνε μια από τις πιο εντυπωσιακές και ολιστικές μουσικές ιδιωτικές συλλογές που έχουν συγκροτηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Η συλλογή του δεν είναι απλώς ένα μουσικό αρχείο. Είναι ένα πολιτιστικό σύμπαν. Μια συμπυκνωμένη μνήμη που καταγράφει, ανασυνθέτει και ερμηνεύει πάνω από πέντε δεκαετίες μουσικής, κοινωνίας και αισθητικής. Η απόκτηση της σπουδαίας συλλογής του Γιάννη Πετρίδη από το Ίδρυμα Ωνάση συνδυάζεται με τη μελλοντική διαμόρφωση ενός νέου, ειδικά διαμορφωμένου χώρου για ακρόαση, έρευνα και απόλαυση. Επίσης, ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ για τον ίδιο και την πλούσια συλλογή του, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τελτζίδη.

Αρχείο Σπύρου Στάβερη: Το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία με τον επιδραστικό φωτογράφο Σπύρο Στάβερη και μια ειδική ομάδα αρχειονόμων, επιμελητών και ψηφιοποιητών, ταξινόμησαν και ψηφιοποίησαν το Αρχείο Στάβερη – ένα αρχείο εικόνων για την καθημερινή ζωή, για τον κόσμο της εργασίας, του θεάματος και της πολιτικής, για την Αθήνα. Στο σώμα του αρχείου περιλαμβάνονται επίσης εικόνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από ταξίδια και αποστολές του φωτογράφου. Αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα του πρότζεκτ «Σπύρος Στάβερης 1980–σήμερα: Μια οπτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας», το Ίδρυμα Ωνάση προχωρά στην ολοκλήρωση και διάθεση του Φωτογραφικού Αρχείου Στάβερη.

ΟΝASSIS COLLECTION: Χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές τέχνης, η υβριδική συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση εκτείνεται από τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και τον Auguste Rodin μέχρι τον Γιάννη Βαρελά και τον Robert Wilson. Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες διαφορετικών περιόδων και τεχνοτροπιών χτίζουν ένα ανοιχτό αφήγημα που το χαρακτηρίζουν η πολυσυλλεκτικότητα, η συμπερίληψη και η μη γραμμικότητα. Η συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση φωτίζει την αδιαπραγμάτευτη αναγκαιότητα της τέχνης στη σύγχρονη εποχή, μιας τέχνης τολμηρής, παρηγορητικής και λυτρωτικής.

Νέες πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Ωνάση

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Ανοιχτά σε μαθητές που τολμούν να ονειρεύονται και σε καθηγητές που δεν σταματούν να εμπνέουν. Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) θα προσφέρουν σε περισσότερους από 22.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα, σε βάθος δωδεκαετίας, την εμπειρία του δημόσιου σχολείου που οραματιζόμαστε για το μέλλον: ποιοτικό, καινοτόμο και με ίσες ευκαιρίες.

Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο

Το Ωνάσειο Νοσοκομείο στη νέα του μορφή αποτελείται από το εκσυγχρονισμένο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, που αξιοποιεί την τελευταία τεχνολογία στις επεμβατικές και διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας, το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, το οποίο γίνεται σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων στη χώρα, και τη νέα μονάδα του Ωνασείου Παίδων, με εξειδίκευση στην παιδιατρική καρδιολογία και καρδιοχειρουργική, καθώς και στις μεταμοσχεύσεις σε παιδιά.

OnATHENS: Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας OnAthens, το Ίδρυμα Ωνάση έχει ως στόχο να αλλάξει την καθημερινότητα των νέων στον δημόσιο χώρο με μια σειρά από παρεμβάσεις στην πόλη. Σε συνεργασία με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, ανακαινίζει και ανακατασκευάζει μια παιδική χαρά, καθώς και γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και ποδοσφαίρου. Παράλληλα, δημιουργούνται και τρία γήπεδα τένις στην οδό Αιόλου. Δύο σύγχρονοι καλλιτέχνες βάζουν χρώμα σε γήπεδα και τοίχους της γειτονιάς του Παλαιού Φαλήρου και αγκαλιάζουν με έναν μοναδικό τρόπο το αστικό τοπίο. Ο Twenty Three Artist μεταμορφώνει το γήπεδο μπάσκετ στη Ζεφύρου σε μια «Πυξίδα» εμπνευσμένη από τη γεωγραφική και ιστορική ταυτότητα του Παλαιού Φαλήρου ως λιμανιού της αρχαίας Αθήνας – έναν τόπο αφίξεων, αναχωρήσεων και μεταμορφώσεων. Στη διάβαση του φαληρικού όρμου στήνεται ένα «Γλέντι» από τον Κώστα Θεοχάρη, σαν μια στιγμή παύσης από την ένταση της καθημερινότητας και την αδιάκοπη κίνηση των δρόμων.

Υποτροφίες: Το Ίδρυμα Ωνάση στηρίζει διαχρονικά το όραμα χιλιάδων ανθρώπων μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών. Με έμφαση στις επιστήμες του μέλλοντος, κάθε χρόνο υποδέχεται νέους ανθρώπους που εργάζονται συστηματικά για μια καλύτερη κοινωνία. Από το 1978, το Ίδρυμα Ωνάση έχει πιστέψει στα μεγάλα όνειρα περισσότερων από 8.000 ανθρώπων. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Ίδρυμα Ωνάση επενδύει στις επιστήμες που ξέρουμε και εκείνες που θα μάθουμε. Από τη νανοτεχνολογία και τη βιοπληροφορική έως την υπολογιστική γλωσσολογία και την αναλυτική δεδομένων, το Πρόγραμμα Υποτροφιών προάγει τη γνώση, την εξέλιξη και την καινοτομία.

Αρχείο Καβάφη: Κοντά στο κτίριο του Ιδρύματος Ωνάση βρίσκεται και το Αρχείο Καβάφη, στην οδό Φρυνίχου στην Πλάκα, που φιλοξενεί από το 2023 το λογοτεχνικό και το προσωπικό αρχείο του ποιητή, 966 βιβλία που περιλαμβάνονταν στη βιβλιοθήκη του, αλλά και μια συλλογή τεκμηρίων και έργων τέχνης με αναφορές στον Καβάφη. Ο χώρος φιλοξενεί, επίσης, προσωπικά του αντικείμενα και έπιπλα, πλαισιωμένα από έργα τέχνης που φωτίζουν την ολοένα αυξανόμενη επίδρασή του σε καλλιτέχνες – από

την εποχή του έως και σήμερα. Το Αρχείο Καβάφη, όμως, δεν σταματά να εμπλουτίζεται με νέα εκθέματα στον χώρο, νέες προσκτήσεις στο αρχείο του, αλλά και μέσω διασύνδεσης με καβαφικές συλλογές άλλων φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανακαλύψτε την ψηφιακή συλλογή του Αρχείου Καβάφη με περισσότερα από 2.000 αρχειακά τεκμήρια στο cavafy.onassis.org.

Οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια: Το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ανέλαβε στις αρχές του 2022 την αποκατάσταση της Οικίας Καβάφη στην Αλεξάνδρεια με σκοπό να την καταστήσει πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: Στην καρδιά της Αθήνας, πολύ κοντά στο Αρχείο Καβάφη, βρίσκεται και το νεοκλασικό κτίριο της Ωνασείου Βιβλιοθήκης που συνομιλεί με τα γειτονικά αρχαία μνημεία. Ένα πολυσυλλεκτικό ταξίδι στον χρόνο και σε άγνωστες πτυχές της ελληνικής –και όχι μόνο– ιστορίας, ένα καταφύγιο σπουδαίων έργων τέχνης, σπάνιων βιβλίων και αρχείων προσφέρει η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη με τις έξι συλλογές της, περισσότερους από 10.000 τόμους και πλούσιο αρχειακό υλικό.

