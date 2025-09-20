Σοφία Λόρεν: Η αιώνια «θεά» του ιταλικού σινεμά έκλεισε αισίως τα 91

Η Σοφία Λόρεν υπήρξε και εξακολουθεί να είναι, κάτι παραπάνω από μια μεγάλη ηθοποιός. Είναι ένα σύμβολο θηλυκότητας, αντοχής και ιταλικής φινέτσας, μια γυναίκα που κατάφερε να ξεπεράσει την καταγωγή της από τις φτωχογειτονιές του ιταλικού νότου και να κατακτήσει το Χόλιγουντ, παραμένοντας ταυτόχρονα αληθινή στον εαυτό της.

Η Λόρεν γεννήθηκε σαν σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου του 1934, σε μια Ιταλία που μόλις έβγαινε από τις πληγές του πολέμου. Μεγάλωσε σε συνθήκες φτώχειας, σε ένα σπίτι χωρίς τρεχούμενο νερό, με τη μητέρα της να προσπαθεί να μεγαλώσει εκείνη και την αδελφή της με αξιοπρέπεια. Η ίδια συχνά θυμόταν ότι τα πρώτα της παπούτσι» ήταν στην πραγματικότητα κάτι σκισμένα σανδάλια και ότι πήγαινε σχολείο με άδειο στομάχι.

Κι όμως, η ομορφιά της ξεχώρισε νωρίς. Σε ηλικία μόλις 14 ετών, συμμετείχε σε διαγωνισμό ομορφιάς στο Νάπολη και κέρδισε ένα εισιτήριο τρένου για τη Ρώμη. Εκεί, μαζί με τη μητέρα της, ξεκίνησε να κυνηγά ρόλους σε ταινίες ως κομπάρσος. «Κανείς δεν με πρόσεχε τότε», έχει πει η ίδια. «Ήμουν απλώς ένα κορίτσι με μεγάλα μάτια και έντονα χαρακτηριστικά».

Νόμιζε πως το Όσκαρ ήταν μία φάρσα

Η στροφή ήρθε όταν γνώρισε τον παραγωγό Κάρλο Πόντι, τον άνθρωπο που θα γινόταν αργότερα σύζυγός της και θα την καθοδηγούσε σε μια καριέρα γεμάτη βραβεία. Η ίδια θυμόταν ότι στην πρώτη τους συνάντηση ο Πόντι τής είπε: «Δεν θα σε αλλάξουμε. Αυτή είσαι εσύ και έτσι θα κατακτήσεις το σινεμά». Πράγματι, η Λόρεν δεν υποβλήθηκε ποτέ στις πλαστικές επεμβάσεις που ήταν τότε της μόδας στο Χόλιγουντ. Το χαρακτηριστικό κενό ανάμεσα στα δόντια της και η έντονη μύτη της έγιναν σήμα κατατεθέν της.

Η μεγαλύτερη στιγμή της ήρθε το 1962, όταν κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για τη συγκλονιστική της ερμηνεία στην ταινία Η Ατιμασμένη (La Ciociara). Ήταν η πρώτη φορά που ξένη ηθοποιός κέρδιζε το βραβείο σε μη αγγλόφωνο ρόλο. Η Λόρεν δεν είχε καν ταξιδέψει στο Λος Άντζελες, έμαθε ότι κέρδισε τηλεφωνικά. Όπως έχει αφηγηθεί, «νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Έκλεισα το τηλέφωνο και χρειάστηκε να με ξαναπάρουν για να πειστώ».

Όταν αντιστάθηκε στον Μάρλον Μπράντο

Μια από τις πιο γνωστές αλλά και παρεξηγημένες στιγμές της καριέρας της ήταν το 1957 στο Μπέβερλι Χιλς, όταν σε δεξίωση για τη γιορτή της ηθοποιού Τζέιν Μάνσφιλντ, η Λόρεν «συνελήφθη» από τον φακό να κοιτά με νόημα το μπούστο της Αμερικανίδας σταρ. Η φωτογραφία έκανε τον γύρο του κόσμου και θεωρήθηκε μαθήμα γυναικείας αντιπαλότητας. Η ίδια, χρόνια αργότερα, έγραψε στα απομνημονεύματά της: «Δεν κοίταζα με ζήλια. Κοίταζα γιατί φοβόμουν ότι κάτι θα εκραγεί μπροστά μου!»

Άλλη μια λιγότερο γνωστή ιστορία αφορά τη σχέση της με τον Μάρλον Μπράντο. Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε ταινία το 1967. Ο Μπράντο, γνωστός για τις εκκεντρικότητές του, προσπάθησε να τη φιλήσει απρόσμενα κατά τη διάρκεια μιας σκηνής. Η Λόρεν τον απώθησε αμέσως, λέγοντας: «Μη με αγγίζεις ποτέ ξανά». Χρόνια μετά, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά του ήταν ντροπιαστική και ότι η Λόρεν είχε δίκιο.

Μια ζωή αφοσιωμένη στην οικογένεια

Παρά τις δόξες του Χόλιγουντ, η Σοφία Λόρεν έμεινε πάντα δεμένη με την Ιταλία και τον Κάρλο Πόντι, με τον οποίο έζησε έναν έρωτα που ξεπερνούσε τα όρια της εποχής. Ο γάμος τους χρειάστηκε χρόνια για να αναγνωριστεί νομικά, καθώς ο Πόντι ήταν ήδη παντρεμένος και η καθολική εκκλησία δεν δεχόταν διαζύγιο. Τελικά, το ζευγάρι παντρεύτηκε νόμιμα το 1966 και έμεινε μαζί μέχρι τον θάνατό του το 2007.

Η Λόρεν απέκτησε δύο γιους, τον Κάρλο και τον Ενρίκο, οι οποίοι ακολούθησαν σταδιοδρομία στη μουσική. Όπως έχει πει η ίδια, «μπορεί να κέρδισα Όσκαρ και να ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο, αλλά η μεγαλύτερη νίκη μου είναι η οικογένειά μου».

Στα 91 της, η Σοφία Λόρεν εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Η τελευταία της εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν το 2020, στο The Life Ahead σε σκηνοθεσία του γιου της, Ενρίκο Πόντι, μια ταινία που συγκίνησε κοινό και κριτικούς.

Αν και τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, οι ιστορίες γύρω από το όνομά της συνεχίζουν να εμπνέουν. Όπως είπε κάποτε η ίδια: «Η ομορφιά είναι πώς νιώθεις μέσα σου και πώς αυτό αποτυπώνεται στα μάτια σου. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με το σώμα. Είναι η ψυχή σου που λάμπει».

Ένας ζωντανός θρύλος

Η Σοφία Λόρεν δεν ήταν ποτέ απλώς μια όμορφη γυναίκα. Ήταν –και είναι– μια δύναμη της φύσης, μια προσωπικότητα που έμαθε να μετατρέπει τις δυσκολίες σε κινητήριο δύναμη. Από την πείνα της Κατοχής μέχρι τα λαμπερά κόκκινα χαλιά, η διαδρομή της θυμίζει ότι πίσω από κάθε μύθο κρύβεται μια πραγματική, ευάλωτη αλλά και απίστευτα δυνατή γυναίκα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.