Kλεοπάτρα: O τάφος της αυτοκράτειρας είναι κάτω από το νερό, λένε ερευνητές

Η Κλεοπάτρα έμεινε στην ιστορία ως μια από τις πιο ισχυρές και σαγηνευτικές βασίλισσες.

Τώρα, εξερευνητές δηλώνουν ότι βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην ανακάλυψη του χαμένου τάφου της – ο οποίος ενδέχεται να είναι πια κάτω από το νερό.

Ειδικότερα, έχει εντοπιστεί ένα βυθισμένο λιμάνι στα βάθη της Μεσογείου, περίπου δύο μίλια μακριά από τις ακτές της αρχαία Αλεξάνδρειας.

Το λιμάνι, που βρίσκεται σε βάθος περίπου 12 μέτρων, μπορεί να οδηγήσει στα ίχνη της.

Η Κλεοπάτρα, που κυβέρνησε την Αίγυπτο από το 51 π.Χ. έως το 30 π.Χ., χρησιμοποιούσε την ομορφιά και τον σεξουαλικό της μαγνητισμό για να πετύχει τους στόχους της. Η ζωή της σημαδεύτηκε από τους πολλούς εραστές της, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ο Ιούλιος Καίσαρας και ο Μάρκος Αντώνιος. Κλεοπάτρα και Αντώνιος αυτοκτόνησαν και θάφτηκαν μαζί. Όμως, εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια, ο τόπος της τελευταίας τους ανάπαυσης παραμένει άγνωστος.

Ο βυθισμένος λιμένας, συνδεόταν κάποτε με την Τάποσιρις Μάγκνα, μια ιστορική πόλη που φιλοξενούσε έναν αρχαίο ναό αφιερωμένο στον Όσιρη, θεό του θανάτου.Η Τάποσιρις Μάγκνα, που σημαίνει «μεγάλος τάφος του Όσιρη», βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την Αλεξάνδρεια, η οποία υπήρξε πρωτεύουσα της Αιγύπτου.

Η εξερευνήτρια Κάθλιν Μαρτίνεζ, που επί σειρά ετών ψάχνει τον τάφο της Κλεοπάτρας, ανακάλυψε το λιμάνι σε μια νέα σειρά ενάλιων ερευνών με τον Bob Ballard, τπου συμμετείχε στις έρευνες του Τιτανικού.Ο λιμένας, που συνδεόταν με τον ναό, μπορεί να είναι «κλειδί» για τον εντοπισμό του τάφου ή ακόμα και να οδηγήσει στον ίδιο τον τάφο. Στα αρχαία ευρήματα περιλαμβάνονται κίονες, πέτρινα δάπεδα και διασκορπισμένοι αμφορείς – τα ψηλά δοχεία που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά κρασιού.

Σύμφωνα με την Μαρτίνεζ, είναι απλώς «θέμα χρόνου» η ανεύρεση του τάφου, καθώς η ίδια ερευνά την Τάποσιρις Μάγκνα από τον Οκτώβριο του 2005.

«Μετά από 2.000 χρόνια, κανείς δεν έχει πάει ποτέ εκεί», δήλωσε στο National Geographic.

«Εμείς είμαστε οι πρώτοι».

Το 2022, η ίδια και η ομάδα της είχαν ανακαλύψει ένα τούνελ μήκους 1.300 μέτρων, σκαμμένο μέσα σε στρώματα βράχου κάτω από τα ερείπια της Τάποσιρις Μάγκνα. Μέσα στο τούνελ βρέθηκαν κεραμικά δοχεία και αγγεία από την εποχή της Πτολεμαϊκής δυναστείας, της οποίας η Κλεοπάτρα ήταν η τελευταία ηγεμόνας. Η Μαρτίνεζ πιστεύει πως η Κλεοπάτρα μεταφέρθηκε στην Τάποσιρις Μάγκνα μετά το θάνατό της, μέσα από το υπόγειο τούνελ προς τον λιμάνι, όπου και ετάφη.

Το τούνελ δείχνει «ευθέως» προς τον λιμένα, υποδεικνύοντας πως αποτελεί ίσως μέρος ενός μυστικού δικτύου. Ωστόσο, η ειδικός δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο τάφος να βρίσκεται κάπου μέσα στα ερείπια του ναού, που μέχρι σήμερα ήταν και η βασική υπόθεση.

«Κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι η Κλεοπάτρα δεν είναι στην Τάποσιρις Μάγκνα», λέει η ερευνήτρια.

«Για να το πεις αυτό, πρέπει να σκάψεις όλη την περιοχή και να μην τη βρεις».

Η Κλεοπάτρα ήταν η τελευταία φαραώ της Αιγύπτου και κυβερνήτης του Πτολεμαϊκού Βασιλείου από το 51 π.Χ. μέχρι τον θάνατό της το 30 π.Χ., σε ηλικία μόλις 39 ετών, μετά την ήττα της στους ρωμαϊκούς εμφυλίους πολέμους. Χρησιμοποίησε τη γοητεία της για να σαγηνεύσει αρχικά τον Ιούλιο Καίσαρα, εξασφαλίζοντας τη συμμαχία της Αιγύπτου με τη Ρώμη, και στη συνέχεια τον διάδοχό του Μάρκο Αντώνιο. Για να σταθεροποιήσουν τη θέση τους στο μυαλό του αιγυπτιακού λαού, η Κλεοπάτρα προσπάθησε να συνδέσει τον εαυτό της και τον Αντώνιο με τον μύθο της Ίσιδας και του Όσιρη.

Σύμφωνα με το μύθο, ο Όσιρης σκοτώθηκε και κομματιάστηκε.Τα κομμάτια του σκορπίστηκαν σε όλη την Αίγυπτο. Η Ίσιδα, αφού βρήκε όλα τα κομμάτια τα συνέδεσε και τον ανέστησε προσωρινά. Η Mαρτίνεζ πιστεύει πως η βασίλισσα σχεδίασε ένα πλάνο ώστε τα σώματα της ίδιας και του εραστή της να βρεθούν σε ένα μέρος όπου οι Ρωμαίοι δε θα σκεφτόντουσαν ποτέ να αναζητήσουν.

Έπρεπε να επιλέξει έναν τόπο όπου θα ένιωθε ασφαλής για τη μεταθανάτια ζωή της με τον Μάρκο Αντώνιο, όπως αποκάλυψε στο National Geographic.

Περισσότερα από 2.000 χρόνια μετά, όποιο κι αν ήταν το σχέδιο της Κλεοπάτρας, φαίνεται πως ακόμα λειτουργεί.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το Τελευταίο Μυστικό της Κλεοπάτρας», που καλύπτει τις καταδύσεις, θα κάνει πρεμιέρα στο National Geographic την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο την επόμενη μέρα στο Disney+ και στο Hulu.

