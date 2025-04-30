Ματαιώνονται οι 6 παραστάσεις του έργου «Σπυριδούλες», που ήταν προγραμματισμένες να ανέβουν το διάστημα από τις 7 έως τις 11 Μαΐου στο Metropolitan: The Urban Theater στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής, η ακύρωση γίνεται για λόγους ανωτέρας βίας, ενώ το χρηματικό ποσό των εισιτηρίων που αγοράστηκαν, θα επιστραφεί άμεσα μέσω της more.com. «Οι παραγγελίες με κάρτα χρειάζονται 1-3 εργάσιμες ημέρες για να εμφανιστεί η επιστροφή», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

