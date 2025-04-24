Οι «Σπυριδούλες», ένα θεατρικό έργο εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία της Σπυριδούλας που συγκλόνισε την κοινή γνώμη της δεκαετίας του 1950, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για έξι παραστάσεις - από τις 7 έως τις 11 Μαΐου - στο Metropolitan: The Urban Theater.

Το θεατρικό είναι εμπνευσμένο από την αληθινή, σκληρή ιστορία της 12χρονης Σπυριδούλας από τη Ματαράγκα Αγρινίου, που μετακόμισε στην πρωτεύουσα για να εργαστεί ως υπηρέτρια στο εύπορο σπίτι ενός ζευγαριού στον Πειραιά.

Επί δύο συναπτά έτη, όπως αποκαλύφθηκε στο νοσοκομείο, το ζεύγος την κακοποιούσε σωματικά και ψυχικά, φτάνοντας ως το σημείο να την κάψουν με το ηλεκτρικό σίδερο στο σώμα και το πρόσωπο.

«Το έργο (θέλουμε να) μιλάει με έναν τρόπο για όλα εκείνα τα κορίτσια που βρέθηκαν σε σπίτια ως ψυχοκόρες τη δεκαετία του '50 και του '60 στην Ελλάδα και ταυτόχρονα -επειδή δεν συνηθίζουμε να κάνουμε έργα που αφορούν μόνο το χτες, θέλουμε να μιλήσουμε για όλες και όλους, που έχουν βρεθεί σε μια ταξική ανισότητα και σε μια ανάγκη να δουλέψουν ως οικιακοί εργάτες σε ξένα σπίτια για να μπορέσουν να ζήσουν», δηλώνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Θανάσης Ζερίτης, που υπογράφει μαζί με τον Χάρη Κρεμμύδα τη σκηνοθεσία της παράστασης.

«Το έργο είναι γραμμένο σαν αρχαία τραγωδία. Πρωταγωνιστής είναι ο χορός των γυναικών, οι Σπυριδούλες, οι οποίες εργάζονται ως οικιακές εργάτριες και σχολιάζουν τα τεκταινόμενα μέσα από χωρικά. Οπότε αυτό προσπαθήσαμε να τονίσουμε και να δώσουμε στους χαρακτήρες περισσότερο συμβολικά χαρακτηριστικά, να τους μεγαλώσουμε, να τους πολλαπλασιάσουμε με έναν τρόπο πάνω στη σκηνή», εξηγεί ο κ. Ζερίτης.

Το έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη παρουσιάστηκε αρχικά από την ομάδα 4Frontal στο Φεστιβάλ Αθηνών (2023), με συνεχή sold out.

Επίσης, το συγκρότημα Θραξ Πανκc «έντυσε» τους στίχους της Νεφέλης Μαϊστράλη με πανκ ήχους, δημιουργώντας ένα τραγούδι κομμένο και ραμμένο για το έργο.

«Κορίτσια 12 χρονών, παιδιά του κόσμου όλου/ που σας βιάσαν την ψυχή άνθρωποι του διαβόλου/ πάρτε στα χέρια το σπαθί, βγάλετε φωνή, φωνάξτε/ λευτερωθείτε από τη σκλαβιά και τα νερά ταράξτε», καταλήγουν οι στίχοι, που συγκινούν ιδιαίτερα τον Θανάση Ζερίτη και όπως λέει: «κάθε φορά που το ακούω, δεν μπορεί να μην πάει το μυαλό μου στην 12χρονη από τον Κολωνό. Οι συνειρμοί έρχονται αυτόματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

