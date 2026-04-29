Ο Παντελής Θαλασσινός ανεβαίνει στη σκηνή του Μέντα LIVE - Στις 4 Μαΐου στις 21.00, στην πλατεία Κοραή

Ο Μέντα 88, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, διοργανώνει ένα ξεχωριστό Μέντα LIVE, στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Κοραή. Τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 21:00, υποδέχεται έναν από τους αγαπημένους και αυθεντικούς ερμηνευτές, τον Παντελή Θαλασσινό, για μια βραδιά όπου θα τραγουδήσουμε, θα θυμηθούμε και θα αφήσουμε τα τραγούδια να μας ενώσουν...

Με μια πορεία που μετρά δεκαετίες δημιουργίας και επιτυχιών, ο Παντελής Θαλασσινός κατάφερε να γεφυρώσει το παραδοσιακό με το έντεχνο τραγούδι, χαρίζοντάς μας διαχρονικά κομμάτια όπως τα «Εισιτήριο στην τσέπη σου», «Ανάθεμά σε», «Καράβια Χιώτικα» αλλά και τα εμβληματικά «Σμυρναίικα Τραγούδια». Από την εποχή των Λαθρεπιβατών μέχρι τη σπουδαία, προσωπική του δισκογραφία, παραμένει μια φωνή – σταθμός, που «ταξιδεύει» από το Αιγαίο μέχρι τις γειτονιές της Αθήνας.

Συνοδευόμενος από μια μπάντα κορυφαίων μουσικών, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, αυθεντικότητα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Πηγή: skai.gr

