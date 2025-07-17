Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Οι Έλληνες της Πόλης τον 19ο αιώνα

Η Μερόπη Αναστασιάδου, καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Εθνικό Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών στο Παρίσι, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε μάς μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα.

Μέσα από την πρωτογενή της έρευνα, αναδεικνύει τη συγκρότηση μιας δυναμικής ελληνικής αστικής τάξης: εκπαίδευση, φιλανθρωπία, επαγγελματικά δίκτυα και μια ταυτότητα που διαμορφώνεται ανάμεσα στην Οθωμανική διοίκηση και τις ευρωπαϊκές επιρροές.

