Το Rockwave Festival συναντά - επιτέλους, όπως εξομολογείται ο ίδιος στο μήνυμα που στέλνει στο ελληνικό κοινό - τον Διονύση Σαββόπουλο, τον χρονογράφο των μικρών και μεγάλων μας στιγμών. Τον καταγραφέα της σύγχρονης συλλογικής μας ιστορίας, τον υπέρμαχο της μνήμης - όσο και αν αυτή μπορεί να ενοχλεί.

Το μήνυμα του Διονύση Σαββόπουλου

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, πατέρας και ψυχή του ελληνικού στίχου και τραγουδιού έρχεται να διευρύνει τον κύκλο του μουσικού του ταξιδιού με δύο ιστορικές εμφανίσεις, σε ένα φεστιβάλ - θεσμό που το 2025 γιορτάζει το δικό του 30ετές ταξίδι.

Δύο εμφανίσεις, που θα μαγνητοσκοπηθούν ως ενθύμιο για τις επόμενες γενιές το Σάββατο 14 Ιουνίου στο Terra Vibe στην Αθήνα και το Σάββατο 21 Ιουνίου στο Terra Republic στη Θεσσαλονίκη.

Με «μια ελευθερία ζόρικια», σε ένα αντίστροφο ωτοστόπ, από την πόλη που τον ανέδειξε στην πόλη που τον γέννησε, θα γιορτάσει μαζί μας την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στο πρώτο Rockwave Festival του Βορρά «για τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα» και για όλους και όλες εμάς που καταλάβαμε τι σημαίνει «εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε».

Λίγα λόγια για τον Διονύση Σαββόπουλο

Ο Διονύσης Σαββόπουλος γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1944 στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε εκπλήσσει εαυτόν, οικείους και κοινό με την ακραία ειλικρίνειά του και το ατιθάσευτο ταλέντο του. Τα πρώτα σημάδια της αντισυμβατικής προσωπικότητάς του φάνηκαν ήδη όταν νεαρός φοιτητής, ακόμα, αποφάσισε να αφήσει τη Νομική Σχολή για να ασχοληθεί με το πάθος του, τη μουσική. Ο Σαββόπουλος ήταν ήδη ροκ.

Ξεκίνησε τις εμφανίσεις του το 1964 γράφοντας τολμηρά τραγούδια με πολιτικό, λυρικό και ιστορικό περιεχόμενο. Παράλληλα, συμμετείχε στις διεκδικήσεις της γενιάς του και ήταν παρών με τη νεολαία του '60 όταν αντιδρούσε δυναμικά εναντίον της εξουσίας, δίνοντας φωνή σε καταπιεσμένα συναισθήματα και εκφράζοντας τις ανησυχίες μιας ολόκληρης εποχής. Όπως είχε πει ο Μάνος Χατζιδάκις στον Λευτέρη Παπαδόπουλο: «Θεωρώ τον Σαββόπουλο τον σημαντικότερο εκπρόσωπο της γενιάς σου που διαδέχτηκε τη δική μας». Ο Σαββόπουλος ήταν ήδη το λαμπερό αστέρι των ελληνικών sixties.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος καθιέρωσε μία νέα σχολή στην ελληνική τραγουδοποιία

Ο Διονύσης Σαββόπουλος καθιέρωσε μια νέα σχολή στην ελληνική τραγουδοποιία. Με τον πρωτοποριακό, τολμηρό του στίχο, τις απροσποίητες μουσικές του συνθέσεις, και τη χαρακτηριστική του φωνή όλο γλύκα και τραχύτητα, σαν το ευφυές και ανήσυχο βλέμμα του, αεικίνητο και κοφτερό όπως και οι απόψεις του. Το ηχόχρωμά του και η συνθετική του ματιά, όπου το λαϊκό, το «ελαφρύ» τραγούδι και η παραδοσιακή μουσική συναντούν τη ροκ κουλτούρα δημιούργησαν έναν ήχο και ένα ύφος εντελώς καινούριο. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν ήδη ένας επαναστάτης.

Ακριβώς γι' αυτό, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τα 30στα γενέθλια του πιο ροκ και πρωτοποριακού ελληνικού φεστιβαλικού θεσμού, του Rockwave. Έχει τόσα πολλά να αφηγηθεί και εμείς θέλουμε τόσο πολύ να τον ακούσουμε.

Μαζί του, ο μοναδικός μπασίστας της χώρας, Γιώτης Κιουρτσόγλου, που έχει αναλάβει τις ενορχηστρώσεις, και ο καταπληκτικός Μάξιμος Δράκος στα πλήκτρα, ο οποίος επίσης έχει ενορχηστρώσει κάποια από τα τραγούδια που θα ακουστούν. Στα τύμπανα θα είναι ο Καλλίστρατος Δρακόπουλος και ένα «φράγμα» από χάλκινα πνευστά. Και τρεις εκπληκτικές φωνές, τρεις νέοι καλλιτέχνες που ο καθένας ήδη χαράζει έναν ξεχωριστό δρόμο: η Klavdia, η Alexandra Sieti και ο Sakis Dovolis.

Μαζί του η Klavdia, η Alexandra Sieti και ο Sakis Dovolis

Η Klavdia είναι μια από τις πιο σημαντικές και αυθεντικές φωνές της νέας γενιάς – μια ερμηνεύτρια με ψυχή, βάθος και ξεχωριστή σκηνική αύρα. Με ρίζες στον Πόντο και βλέμμα στραμμένο στον κόσμο, καθιερώθηκε με τις συνεργασίες της σε διαφορετικά μουσικά πεδία και φέτος κατέκτησε την 6η θέση στην Eurovision με την «Αστερομάτα» και αγαπήθηκε από όλους.

Η Alexandra Sieti είναι από εκείνες τις φωνές που δύσκολα ξεχνάς. Με αφετηρία της τη soul αλλά με βλέμμα που αγκαλιάζει τη funk, τη rock και τη jazz, ανεβαίνει στη σκηνή με τη φυσικότητα και τη δύναμη μιας γεννημένης performer. Φέτος, μπαίνει στον κόσμο του Διονύση Σαββόπουλου για να φωτίσει τα τραγούδια του με το δικό της ξεχωριστό χρώμα.

Ο Sakis Dovolis είναι ένας αφοσιωμένος bluesman με καρδιά ροκ – από εκείνους που κουβαλούν στη φωνή και στην κιθάρα τους την ένταση της σκηνής και το πάθος της διαδρομής. Με πάνω από δέκα χρόνια πορείας στην ελληνική και ευρωπαϊκή blues/rock σκηνή, έχει στήσει τον δικό του ήχο, έντιμο και ηλεκτρισμένο. Στο Rockwave Festival, φέρνει την ακατέργαστη ενέργεια μιας γενιάς που ξέρει να παίζει δυνατά.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος αποδεικνύει την αγέραστη νεότητά του δίνοντας χώρο και χρόνο στη νεότερη γενιά, χωρίς ανασφάλειες αλλά με την περήφανη ματιά ενός γενάρχη που βλέπει τους νεότερους βλαστούς του να συνεχίζουν το έργο του.

Το 1972 ο Διονύσης Σαββόπουλος δήλωνε «είμαι ένας Έλλην που παίζει ροκ». Σήμερα, δηλώνει «γέρος για ροκ». Θα διαψεύσει τον ίδιο του τον εαυτό. Το 2025 θα είναι ένας Έλληνας που θα παίξει ροκ στο Rockwave Festival.

Πληροφορίες εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά στο: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/rockwave-festival-2025-dionysis-sabbopoulos/

Δίκτυο more:

Nova - Public - Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Ticket House στην Αθήνα: Πανεπιστημίου 42, Αθήνα - Κάθε Σάββατο 10:30 - 14:30

Music Corner: Πανεπιστημίου 56, Αθήνα - Ticket House στη Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλους 5) λειτουργεί: Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο | 11:00 – 15:00

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 19 ευρώ

Καθίσματα Bronze: 27,5 ευρώ

Καθίσματα Ασημί: 38,5 ευρώ

Καθίσματα Χρυσά: 49,5 ευρώ

Προσβάσιμες Θέσεις / ΑμεΑ: 19 ευρώ

Τιμές με πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης (για αυτοκίνητο)

Γενική είσοδος: 29 ευρώ

Καθίσματα Bronze: 37,50 ευρώ

Καθίσματα Ασημί: 48,50 ευρώ

Καθίσματα Χρυσά: 59,50 ευρώ

Τιμές με πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης (για μoτοσυκλέτα)

Γενική είσοδος: 24 ευρώ

Καθίσματα Bronze: 32,50 ευρώ

Καθίσματα Ασημί: 43,50 ευρώ

Καθίσματα Χρυσά: 54,50 ευρώ

Σάββατο 14 Ιουνίου 2025

Terra Vibe

43ο χλμ. Εθν. Οδός Αθηνών - Λαμίας, Μαλακάσα

Σάββατο 21 Ιουνίου 2025

Terra Republic

Παράδρομος Εθν. Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης

στο ύψος της Δ.Κ. Πύδνας

Πηγή: skai.gr

