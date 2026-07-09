Punk supergroup τιμά τα 50 χρόνια από τη γέννηση των Ramones

Το θρυλικό αποτύπωμα των Ramones στην ιστορία της punk σκηνής θα τιμηθεί με έναν ξεχωριστό τρόπο αυτό το καλοκαίρι, καθώς ένα νέο supergroup δημιουργήθηκε αποκλειστικά για μία επετειακή συναυλία που σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου στο Hollywood Forever Cemetery του Λος Άντζελες και φέρνει στη σκηνή τέσσερις προσωπικότητες που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην punk και τη rock μουσική.

Οι μουσικοί που ενώνουν τις δυνάμεις τους

Το σχήμα, με την ονομασία Cretin Family, αποτελείται από τον Billie Joe Armstrong των Green Day, τον Tim Armstrong των Rancid, τον ντράμερ των Blink-182 Travis Barker και τον πρώην μπασίστα των Ramones, CJ Ramone, ενώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς αναμένονται και αρκετές εμφανίσεις-έκπληξη.

Για πρώτη φορά οι τέσσερις μουσικοί θα παρουσιάσουν μαζί ένα πρόγραμμα αφιερωμένο αποκλειστικά στους Ramones, ερμηνεύοντας μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του συγκροτήματος.

Η εκδήλωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την κυκλοφορία του εμβληματικού ντεμπούτου άλμπουμ "Ramones" το 1976, ενός δίσκου που άλλαξε για πάντα τον ήχο της punk rock. Ανάμεσα στα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή βρίσκονται τα "Blitzkrieg Bop", "Judy Is A Punk" και "Now I Wanna Sniff Some Glue".

«Το πνεύμα των Ramones παραμένει ζωντανό»

Ο CJ Ramone χαρακτήρισε τη βραδιά ως «τη μεγαλύτερη γιορτή των Ramones εδώ και πολλά χρόνια».

Από την πλευρά του, ο Billie Joe Armstrong υπογράμμισε ότι η επιρροή του συγκροτήματος εξακολουθεί να είναι εμφανής σε κάθε punk συναυλία και φεστιβάλ, σημειώνοντας πως ακόμη και σήμερα νέες γενιές μουσικών και ακροατών ανακαλύπτουν τους Ramones, πολλές φορές χωρίς να αντιλαμβάνονται πόσο βαθιά έχουν επηρεάσει τη μουσική που ακούν.

Ο Tim Armstrong περιέγραψε τους Ramones ως το συγκρότημα που άλλαξε οριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη μουσική, τονίζοντας ότι αποτελεί όνειρο ζωής να ερμηνεύσει τα τραγούδια τους δίπλα στον CJ Ramone, τον Travis Barker και τον Billie Joe Armstrong.

Αντίστοιχα, ο Travis Barker δήλωσε ότι οι Ramones βρίσκονται στην αφετηρία ολόκληρης της σύγχρονης punk rock σκηνής και πως χωρίς αυτούς το μουσικό είδος δεν θα είχε εξελιχθεί στη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα.

Την παρουσίαση της επετειακής βραδιάς θα αναλάβει ο ηθοποιός John Travolta.

Οι Ramones και η επανάσταση του Punk

Οι Ramones σχηματίστηκαν το 1974 στη Νέα Υόρκη από τους Joey, Johnny, Dee Dee και Tommy Ramone και θεωρούνται ευρέως το συγκρότημα που έθεσε τα θεμέλια της αμερικανικής punk rock σκηνής.

Με τραγούδια διάρκειας μόλις δύο ή τριών λεπτών, γρήγορο ρυθμό, απλές αλλά εκρηκτικές συνθέσεις και μια ωμή αισθητική, ανέτρεψαν τα δεδομένα της εποχής, αντιδρώντας στην πολυπλοκότητα του progressive rock και της arena rock σκηνής.

Αν και στις πρώτες τους δεκαετίες δεν γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, η επιρροή τους αποδείχθηκε τεράστια. Συγκροτήματα όπως οι Sex Pistols, The Clash, Green Day, Rancid, The Offspring, Blink-182 και αμέτρητες ακόμη μπάντες της punk, της hardcore, της alternative και της pop-punk έχουν αναγνωρίσει δημόσια ότι οι Ramones αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τον ήχο και τη φιλοσοφία τους.

Περισσότερο από πέντε δεκαετίες μετά την πρώτη τους εμφάνιση, οι Ramones εξακολουθούν να θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιδραστικά συγκροτήματα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Η αισθητική τους, η ενέργεια των ζωντανών εμφανίσεων και η λογική του «τρία ακόρντα και η αλήθεια» εξακολουθούν να εμπνέουν νέες γενιές μουσικών, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση της punk κουλτούρας παγκοσμίως.



Πηγή: skai.gr

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