Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας υπογράφηκε η δωρεά της βιβλιοθήκης Βοβολίνη

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης η τελετή αποδοχής της δωρεάς της ιστορικής βιβλιοθήκης και του αρχείου των αδελφών Σπύρου και Κωνσταντίνου Βοβολίνη, μιας συλλογής με ιδιαίτερη αξία για την ιστορία της ελληνικής δημοσιογραφίας και της οικονομικής ζωής της χώρας.



Η δωρεά περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 σπάνια βιβλία, 768 τεύχη της «Βιομηχανικής Επιθεώρησης», περίπου 1.600 φύλλα από 166 σπάνιους τίτλους εφημερίδων, καθώς και 910 φύλλα της παράνομης αντιστασιακής εφημερίδας «Ελληνικόν Αίμα», η οποία εκδιδόταν κατά την περίοδο της Κατοχής.

Οι ομιλίες και τα μηνύματα της εκδήλωσης

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Σπύρο Βοβολίνη, τον οποίο χαρακτήρισε άνθρωπο με ήθος, οργάνωση και αφοσίωση στη δημοσιογραφία, υπογραμμίζοντας την καθοριστική συμβολή του στην ανάδειξη της ελληνικής βιομηχανίας μέσα από τη «Βιομηχανική Επιθεώρηση».



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η συλλογή αποτελεί πολύτιμο τεκμήριο της ιστορίας του ελληνικού Τύπου, επισημαίνοντας πως «η ενημέρωση δεν ήταν ποτέ αυτονόητη» και ότι μια δημοκρατία οφείλει να διαφυλάσσει τα αρχεία της, καθώς αποτελούν βασικό στοιχείο της ιστορικής μνήμης.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κιρμικίρογλου επισήμανε ότι η βιβλιοθήκη θα διατηρηθεί, θα αξιοποιηθεί ψηφιακά και θα παραμείνει προσβάσιμη σε ιστορικούς, ερευνητές και νέους δημοσιογράφους, ενώ συνέδεσε τη σημασία της με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης.

Πολύτιμη παρακαταθήκη για την ιστορική έρευνα

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ομιλία της δωρήτριας Αλεξάνδρας Βοβολίνη, η οποία περιέγραψε τη βιβλιοθήκη ως αναπόσπαστο κομμάτι της οικογενειακής ιστορίας και τόνισε ότι στόχος της δωρεάς είναι η διατήρηση της αρχειακής κληρονομιάς και η πρόσβασή της στις επόμενες γενιές.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, η πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, η πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Άρια Αγάτσα, πανεπιστημιακοί, ιστορικοί και εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού και επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι υπογράμμισαν τη μοναδική αξία του αρχείου για τη μελέτη της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της Ελλάδας.

Η βιβλιοθήκη των αδελφών Βοβολίνη θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές δημοσιογραφικές συλλογές της χώρας και αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ιστορική έρευνα, την τεκμηρίωση και τη διαφύλαξη της μνήμης του ελληνικού Τύπου.



Πηγή: skai.gr

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