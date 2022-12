Punk Rock Museum: Αναβλήθηκαν για τον Μάρτιο τα εγκαίνια του Μουσείου

«Η πανκ ροκ είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό στυλ μουσικής. Άλλαξε τα πρότυπα του τι σημαίνει να είσαι μουσικός ή να είσαι σε ένα συγκρότημα», αναφέρουν οι δημιουργοί του Μουσείου

Τα εγκαίνια Μουσείου στο Λας Βέγκας αφιερωμένου στην πανκ ροκ μουσική αναβλήθηκαν για τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Las Vegas Review-Journal, το Punk Rock Museum, που αναμενόταν να ανοίξει τις πύλες του τον επόμενο μήνα, τελικά θα αρχίσει να δέχεται επισκέπτες τον Μάρτιο.

Το Mουσείο 1.115 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται ανάμεσα στο Λας Βέγκας Στριπ και στο κέντρο της πόλης και φιλοξενεί την πιο εκτεταμένη έκθεση στον κόσμο με αντικείμενα, φυλλάδια, φωτογραφίες, ρούχα, όργανα, χειρόγραφους στίχους, έργα τέχνης και σχεδόν οτιδήποτε άλλο από τους ανθρώπους και τα συγκροτήματα της πανκ ροκ.

«Η πανκ ροκ είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό στυλ μουσικής. Άλλαξε τα πρότυπα του τι σημαίνει να είσαι μουσικός ή να είσαι σε ένα συγκρότημα. Έδειξε στον κόσμο ότι δεν χρειάζεται να είσαι σπουδαίος μουσικός για να παίζεις εξαιρετική μουσική!», αναφέρουν οι δημιουργοί του Μουσείου, δέκα μουσικοί και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο οι επισκέπτες θα μπορούν να παίξουν μουσική με τις πραγματικές κιθάρες και τα μπάσα των Rise Against, NOFX, Pennywise, Sick of it All, Strung Out και πολλών άλλων.

Τα εγκαίνια του Μουσείου θα πραγματοποιηθούν στις 10 Μαρτίου του 2023

