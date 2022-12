«Για πάντα J»- Το Κόβεντρι αποτίει φόρο τιμής στον Τέρι Χολ των The Specials

Ο αρχηγός του συγκροτήματος The Specials, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα, μεγάλωσε στην πόλη όπου δημιουργήθηκε το γκρουπ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Φόρος τιμής αποδόθηκε στον θρύλο της ska μουσικής, Τέρι Χολ στο Κόβεντρι όπου γεννήθηκε, και κατατέθηκε μεγάλος αριθμός αιτημάτων για την ανέγερση μνημείου σε ένδειξη αναγνώρισης του έργου του.

Ο αρχηγός του συγκροτήματος The Specials, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα, μεγάλωσε στην πόλη όπου δημιουργήθηκε το γκρουπ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Το μουσικό είδος Two Tone, συνδυασμός της παραδοσιακής μουσικής ska της Τζαμάικας με στοιχεία punk rock και μουσικής new wave, πρωτοπόρος του οποίου ήταν ο Τέρι Χολ, είναι ενσωματωμένο στη μουσική κληρονομιά του Κόβεντρι.

Σε πινακίδες στον περιφερειακό δρόμο της πόλης αναγράφεται «τόσα πολλά, τόσο νέος RIP Τέρι Χολ».

«Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις» αναφέρεται σε διαφημιστική πινακίδα έξω από τον συναυλιακό χώρο HMV Empire.

Ο Φιλ Ρούνεϊ, διευθυντής του HMV Empire, είπε ότι θα πρέπει να αποδοθεί φόρος τιμής στον Τέρι Χολ με ένα άγαλμα.

«Ο Τέρι ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της μουσικής ιστορίας του Κόβεντρι, πιθανώς της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας» πρόσθεσε. «Πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να έχουμε μια ημέρα αφιερωμένη στους The Specials στο Κόβεντρι, η οποία έχει καθιερωθεί στο Λος Άντζελες» ανέφερε σε δήλωσή του στο BBC.

Ο Πιτ Τσάμπερς από το Μουσείο Μουσικής του Κόβεντρι, χαρακτήρισε τον Τέρι Χολ «μοναδικό».

«Δεν θα υπήρχε Μουσείο Μουσικής του Κόβεντρι αν δεν είχαμε το κίνημα των The Specials και του Two Tone στην πόλη» είπε. «Το κίνημα Two Tone είχε πραγματικά απήχηση και εξακολουθεί να έχει μέχρι σήμερα» υπογράμμισε.

