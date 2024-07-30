Πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες της Αιγύπτου - Λύνεται επιτέλους το μυστήριο 

Το πως ακριβώς χτίστηκαν οι πυραμίδες της Αιγύπτου από τους μηχανικούς ενός από τους πρώτους γνωστούς πολιτισμούς του κόσμου, έχει γίνει για καιρό αντικείμενο διαμαχών εντός της επιστημονικής κοινότητας.

Η επικρατούσα θεωρία ήταν ότι χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα από σχοινιά και έλκηθρα για να μεταφέρουν πέτρες στην κορυφή, καθώς η πυραμίδα χτίστηκε από το έδαφος προς τα πάνω, στρώμα προς στρώμα.

Αλλά μια νέα μελέτη, σύμφωνα με τη MailOnline, δείχνει ότι η παλαιότερη πυραμίδα στην Αίγυπτο, η Πυραμίδα του Djoser, χτίστηκε πριν από 4.700 χρόνια χρησιμοποιώντας έναν «υδραυλικό ανελκυστήρα».

«Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είναι διάσημοι για την πρωτοπορία και την κυριαρχία τους στα υδραυλικά συστήματα μέσω καναλιών για σκοπούς άρδευσης και για τη μεταφορά τεράστιων λίθων», εξήγησε η ομάδα.

«Τώρα, ανοίγει μια νέα γραμμή έρευνας, τη χρήση υδραυλικής δύναμης για την ανέγερση των ογκωδών κατασκευών που κατασκευάστηκαν από τους Φαραώ».

Η νέα θεωρία παρουσιάζεται σε μια μελέτη με επικεφαλής τον Xavier Landreau, πρόεδρο του Paleotechnic, ενός αρχαιολογικού ερευνητικού ινστιτούτου στο Παρίσι της Γαλλίας.

Οι ερευνητές μελέτησαν ιστορικά αρχεία και δορυφορικές φωτογραφίες της περιοχής για να ερμηνεύσουν τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν το επιχείρημά τους.

«Εντοπίσαμε ότι η εσωτερική αρχιτεκτονική της βαθμιδωτής πυραμίδας είναι σύμφωνη με έναν υδραυλικό μηχανισμό ανύψωσης που δεν έχει αναφερθεί ποτέ πριν», λένε ο Landreau και οι συνεργάτες του.

Το υδραυλικό σύστημα περιλάμβανε τη διαχείριση νερού από το Gisr el-Mudir και μια σειρά από κατασκευές για τον έλεγχο των πλημμυρών και την κατεύθυνση του νερού στις εσωτερικές σήραγγες της πυραμίδας.

Φαραώ Djoser

Τι γνωρίζουμε για την πυραμίδα Djoser

Ήταν η πρώτη πυραμίδα που έχτισαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Αποτελεί ορόσημο στον σχεδιασμό των βασιλικών τάφων, όχι μόνο για τις αρχιτεκτονικές της καινοτομίες και την ευρεία χρήση της πέτρας αλλά και για τις προσπάθειες που γίνονται για την προστασία της ταφής του ενοίκου της. Πήρε το όνομά της από τον Φαραώ Ζοζέρ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.