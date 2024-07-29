Ηρώδειο: Αποθέωση για την «Τραβιάτα» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Με μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρεμιέρα ολοκληρώνεται η σεζόν 2023/24 της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Στο κατάμεστο Ωδείο Ηρώδου Αττικού το ενθουσιώδες κοινό αποθέωσε τη σούπερ σταρ της όπερας, την Αμερικανίδα υψίφωνο Ναντίν Σιέρρα, για τη σπουδαία ερμηνεία της στον ρόλο της Βιολέττας Βαλερύ στην Τραβιάτα, καθώς και όλους τους συντελεστές της παραγωγής. Σημειώνεται ότι οι επόμενες παραστάσεις είναι 30 και 31 Ιουλίου 2024.

Η αναβίωση της εξαιρετικά επιτυχημένης παραγωγής της Τραβιάτας, σε σκηνοθεσία, σκηνικά και χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρήγου, χάρισε στο αθηναϊκό κοινό μια σπάνια ευκαιρία να απολαύσει διεθνούς φήμης πρωταγωνιστές μοναδικών φωνητικών και σκηνικών δυνατοτήτων. Στον ρόλο του τίτλου η σταρ Ναντίν Σιέρρα, η οποία διαπρέπει στις μεγαλύτερες όπερες του πλανήτη, έδωσε μια ιστορικών διαστάσεων ερμηνεία, γνωρίζοντας πραγματική αποθέωση από τους περίπου 5.000 θεατές της παράστασης. Στον ρόλο του Αλφρέντο, ο εξαιρετικός Βρετανοϊταλός τενόρος Φρέντι Ντε Τομμάζο επιβεβαίωσε τη φήμη που τον ακολουθεί. Ο κορυφαίος Έλληνας βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς στον ρόλο του πατέρα Ζερμόν συγκίνησε με τη μοναδική του ερμηνεία.

Για τις ερμηνείες τους, θερμό χειροκρότημα έλαβαν οι μονωδοί Χρυσάνθη Σπιτάδη, Ελένη Βουδουράκη, Γιάννης Καλύβας, Νικόλας Ντούρος, Νίκος Κοτενίδης, Γιώργος Παπαδημητρίου, Νίκος Κατσιγιάννης, Ιωάννης Κοντέλλης, καθώς επίσης η Χορωδία της ΕΛΣ υπό τον Αγαθάγγελο Γεωργακάτο και οι Χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ. Ο διακεκριμένος Ιταλός αρχιμουσικός Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι διηύθυνε την Ορχήστρα της ΕΛΣ, αναδεικνύοντας τη δραματικότητα και τη σαγήνη της μουσικής του Τζουζέππε Βέρντι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

