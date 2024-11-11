Κότσαρι και σέρρα, όχι σε κάποιο ποντιακό χωριό στην Ελλάδα ή την Τραπεζούντα, αλλά στο Κιότο της Ιαπωνίας.

Ο Μπάμπης Κυρμανίδης, χοροδιδάσκαλος μόλις επέστρεψε από τη μακρινή χώρα, από όπου και το βίντεο των μαθημάτων που παρέδωσε σε πείσμωνες νέους, οι οποίοι μαθαίνουν να παίζουν λύρα και να χορεύουν ποντιακά. Και το ζούνε.

«Ίσως να οφείλεται στον χαρακτήρα των Ιαπώνων η υπομονή και επιμονή που επιδεικνύουν για να μάθουν τόσο δύσκολους χορούς, ενώ μαθαίνουν από το διαδίκτυο να παίζουν τη λύρα», εξηγεί ο κ. Κυρμανίδης.

Η πρώτη του επίσκεψη στην Ιαπωνία το 2022 του έδωσε την ιδέα για μια εισαγωγή στο ποντιακό πνεύμα και επέστρεψε για άλλη μια φορά φέτος. Μέχρι πριν από δυο εβδομάδες ήταν στην παλιά πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, για να ενισχύσει τη διδασκαλία, που γίνεται χωρίς κάποιον ειδικό. Οι Έλληνες είναι λίγοι, αλλά περίπου 25 φοιτητές από το πανεπιστήμιο έχουν εμπνευστεί από την ποντιακή νοοτροπία και παράδοση.

Μαζεύονται 4-5 φορές τον χρόνο κάποιες ομάδες και εκπαιδεύονται στα ποντιακά. Κυρίως αυτοδίδακτοι στο να τραγουδούν, να χορεύουν και να παίζουν. Όπως λέει ο κ. Κυρμανίδης, ο λέκτορας της σχολής, άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας μετέφραζε κείμενα για να τους βάλει στο πνεύμα της ποντιακής νοοτροπίας.

Η Ιαπωνία βρίσκεται 11.000 χλμ. μακριά το κόστος μεταφοράς είναι υψηλό, αλλά οι φοιτητές ελπίζουν να βρεθεί ένας τρόπος να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και να ζήσουν το όνειρό τους. Ο δρόμος του πολιτισμού θέλοντας και μην οδηγεί στην Ελλάδα.

Σε μια εποχή όπου η διασκέδαση χωρίς πολύ σκέψη κυριαρχεί, κυρίως στη νεολαία της Ιαπωνίας, τα κόμικς “manga”, με αναφορές στο ναζιστικό παρελθόν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εγείρουν κοινωνιολογικό ζήτημα την τελευταία δεκαετία.

Ήταν ο πρωσικός στρατός το πρότυπο στρατιωτικής οργάνωσης που υιοθέτησε η Ιαπωνία πριν από 150 και πλέον χρόνια, κατά την περίοδο του εκσυγχρονισμού της, το 1868, επί του αυτοκράτορα Meiji, σύμφωνα με τον ιστορικό Takuma Melber, που εξηγεί τις αιτίες του προβλήματος. Αυτές οι καταβολές έσπρωξαν τη χώρα, έπειτα από ασφυκτικές γερμανικές πιέσεις στην ένταξη της στον άξονα τον Σεπτέμβριο του 1940. Τα κατάλοιπα της ιστορίας επιβιώνουν έως σήμερα ως «pop culture».

Είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό. Οι Ιαπωνικές σειρές “manga” και “anime” (animation) που γιορτάζουν την αισθητική του εθνικοσοσιαλισμού και εξυμνούν τον μιλιταρισμό και τα όπλα έγιναν μόδα. Μπορούν τα κιτς να γίνουν επικίνδυνα;

Αν μη τι άλλο οι φοιτητές του Κιότο δείχνουν να δημιουργούν νέα πρότυπα με τους ποντιακούς χορούς και ότι αυτοί εκπροσωπούν σε ανδρεία και μαχητικότητα, συνοδευόμενοι από την ιστορία. Μπορεί αυτό το πνεύμα να αντικαταστήσει μια βιομηχανία περίπου 250 δις δολαρίων;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.