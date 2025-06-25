Πέθανε ο γνωστός σκηνοθέτης Ερρίκος Αναγνωστόπουλος

Ο Έρρίκος Αναγνωστόπουλος, διακεκριμένος Έλληνας σκηνοθέτης τηλεοπτικών σειρών, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Αναγνωστόπουλος σπούδασε Κινηματογράφο στο Λονδίνο, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη σκηνοθεσία των επιτυχημένων σειρών «Αέρινες Σιωπές» και «Φιλοδοξίες», που προβλήθηκαν στο Mega και καθήλωσαν το τηλεοπτικό κοινό τη δεκαετία του 2000.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, χαρακτηρίζοντάς τον «ασυμβίβαστο δημιουργό με γενναιοδωρία». Το έργο του, που συνέδεσε ατμοσφαιρικές σκηνοθετικές επιλογές με συναρπαστικές ερμηνείες, άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην εξέλιξη της ελληνικής μυθοπλασίας.

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό κενό για την ελληνική τηλεόραση και το κοινό θα θυμάται πάντα τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο έδινε ζωή σε χαρακτήρες και ιστορίες, προκαλώντας έντονα συναισθήματα και κοινωνικό διάλογο.

Η ανακοίνωση της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών:

«Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών με μεγάλη θλίψη αποχαιρετά τον ασυμβίβαστο δημιουργό και εργάτη της τηλεόρασης, Ερρίκο Αναγνωστόπουλο. Ο Ερρίκος Αναγνωστόπουλος τακτικό και ενεργό μέλος του σωματείου μας, στήριξε με την παρουσία του τις διαρκείς διεκδικήσεις των Ελλήνων Σκηνοθετών, για περισσότερες από 4 δεκαετίες, Μέσα από ένα επώνυμο και δημιουργικό έργο ανανέωσε την ελληνική τηλεόραση με την ιδιαίτερη αφήγηση της εικόνας του. Η γενναιοδωρία του Ερρίκου Αναγνωστόπουλου τον ξεχώριζε ανάμεσα στους συναδέλφους του και έκανε όλους μας να τον αγαπάμε και να τον διατηρούμε έτσι πάντα στη καρδιά και τη μνήμη μας. Τον αποχαιρετάμε με μεγάλη ευγνωμοσύνη και σεβασμό».

Πηγή: skai.gr

