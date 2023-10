Πέθανε η ηθοποιός Suzanne Somers

Μία ημέρα πριν από τα 77α γενέθλιά της έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Suzanne Somers, έχοντας στο πλευρό της όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η Suzanne Somers, πιο γνωστή για τους ρόλους της στα «Three’s Company» και «Step by Step», πέθανε το πρωί της Κυριακής, 15 Οκτωβρίου 2023, ενώ σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της.

Suzanne Somers, best known for her roles on Three's Company and Step by Step, has died.



