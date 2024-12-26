Πεδίον του Άρεως: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Χριστουγεννιάτκο Χωριό

Πλήθος κόσμου επισκέπτεται τα φετινά Χριστούγεννα στο Πεδίον του Άρεως, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής, όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, συναυλίες, θεματικές και εκπαιδευτικές δράσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους.

«Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπεις μικρούς και μεγάλους να απολαμβάνουν, να χαίρονται τη βόλτα στη Χριστουγεννιάτικη Αθήνα, να διασκεδάζουν και να περνούν όμορφες στιγμές σε έναν πραγματικά δημόσιο χώρο», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σε μια ακόμη βόλτα που πραγματοποίησε στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, και πρόσθεσε: «Η Χριστουγεννιάτικη Αθήνα επανασυστήνεται. Μέσα από ένα ολιστικό σχέδιο που καταρτίσαμε από τις αρχές του φθινοπώρου, στο οποίο εντάσσεται και η digital τουριστική καμπάνια που τρέχουμε εδώ και δύο μήνες στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η Αθήνα αναδεικνύει τη δυναμική της και πλέον ανταγωνίζεται επάξια πολλές ευρωπαϊκές πόλεις που για χρόνια θεωρούνταν κορυφαίοι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το γεγονός ότι το Πεδίον του Άρεως έχει αποκτήσει πλέον μία νέα φυσιογνωμία, έχει αναβαθμιστεί λειτουργικά και αισθητικά, προσφέροντας αυτά τα Χριστούγεννα ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με δωρεάν είσοδο για όλους, καθώς και πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά μας. Και είμαι διπλά χαρούμενος γιατί την προσπάθειά μας αυτή την έχουν αγκαλιάσει όλοι οι συμπολίτες μας».

Απόψε, στις 17:00, στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, οι Ρουμπαγιάτ, ένα μουσικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσουν τη μουσικοθεατρική παράσταση «Η Αγέλαστη Πολιτεία και οι Καλικάντζαροι», των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, στο mini stage I. Πρόκειται σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, «ένα ταξίδι στις πιο γλυκές χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις με φαντασία, μαγεία αλλά μέσα από το εκπαιδευτικό πρίσμα μιας τέτοιας παράστασης, φυσικά με ελεύθερη είσοδο".

Εξάλλου, οι μικροί επισκέπτες θα συναντήσουν και μία σειρά εκπαιδευτικών - διαδραστικών διαδρομών οικολογικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, στο Χωριό υπάρχει ένα υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, τεράστια καρουζέλ, μια μεγάλη γευστική γωνιά, καθώς και σαράντα ξύλινα σπιτάκια, στα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Αύριο, Παρασκευή 27/12, όσοι βρεθούν στο χριστουγεννιάτικο χωριό θα απολαύσουν στις 18:00 τον Δημήτρη Μπάση και στις 19:00 τη Γλυκερία, ενώ το Σάββατο 28/12 στις 18:00, τους Stavento και Ήβη Αδάμου. Την Κυριακή, 29/12 στις 12:00 στην κεντρική σκηνή ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ρένα Μόρφη, ο Κώστας Θωμαΐδης, η Νίκη Γρανά και ο Γιάννης Διονυσίου και «ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια των Μ. Λοίζου, Γ. Χατζηπιερή, Ν. Κυπουργού. Λ. Πλάτωνος, Μ. Θεοδωράκη, Μ. Τόκα, Γ. Σπανού κ.ά. για τη μαγική ομορφιά της παιδικής ψυχής».

Επίσης, την Κυριακή στις 14:00 και τη Δευτέρα 30/12 στις 16:00, ο Sfera 102.2, ο Ελληνικός 93.2, ο Music 89.2 και τα «Κουνάβια» ο Φάνης Λαμπρόπουλος με τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη και την Ελένη Βουλγαράκη θα προσφέρουν ατέλειωτες στιγμές κεφιού, μουσικής και χριστουγεννιάτικης διάθεσης σε ένα ζωντανό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους.

Ένα αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου στις 18:00 με τους Πέγκυ Ζήνα, Μπάμπη Στόκα και Κώστα Τριανταφυλλίδη.

Τα θεματικά αφιερώματα ολοκληρώνονται το Σάββατο 4 Ιανουαρίου στις 18:00 με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τη Μελίνα Κανά και τη Φωτεινή Βελεσιώτου, «να προσεγγίζουν ερμηνευτικά και να αποδίδουν η κάθε μία με τον δικό της τρόπο, τραγούδια τριών από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της λαϊκής μας παράδοσης: της Σωτηρίας Μπέλλου, της Πόλυς Πάνου και της Βίκυς Μοσχολιού».

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, «από την επομένη της επίσημης έναρξης των εορταστικών εκδηλώσεων στο Πεδίον του Άρεως, το visitgreece.gr φιλοξενεί τις δράσεις του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, συγκαταλέγοντάς το στα σπουδαιότερα τοπόσημα για όλη την περίοδο των εορτών. Μάλιστα, μέσα σε λίγες μόνο ώρες από την ένταξή του στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΤ, τα «κλικ» ήταν περισσότερα από ό,τι έχει ποτέ συγκεντρώσει κάποιο ανάλογο event τόσο από την Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα»

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, τις καθημερινές από τις 16:30 έως και τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 22:00.

Όλες οι πληροφορίες και το πλήρες καλλιτεχνικό πρόγραμμα για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://xmasvillageattica.gr

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

