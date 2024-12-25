Μπορεί να είναι δουλειά ενός αρχαιολόγου να ανακαλύπτει, αλλά κάθε χρόνο κάποιοι άνθρωποι έχουν μια εξαιρετικά τυχερή ή περίεργη μέρα.

Αυτό συνέβη με έναν οικοδόμο που ανακάλυψε γυμνή μαρμάρινη θεότητα που ήταν κρυμμένη πριν από περίπου 1.600 χρόνια, έναν ιστορικό τέχνης που εντόπισε έναν χαμένο πίνακα Πικάσο.

Πολλές σελίδες γράφτηκαν για τους πρώτους γνωστούς πίνακες σπηλαίων στη Νότια Αμερική, καθώς και για το παλαιότερο κραγιόν που χρησιμοποιούσαν γυναίκες πριν 4.000

Παρακάτω είναι μερικές από τις σημαντικότερες ιστορικές και αρχαιολογικές ανακαλύψεις τέχνης της χρονιάς που συνοψίζονται σε ρεπορτάζ του CNN.

1.Το νέο βαλς του Σοπέν

Το φθινόπωρο του 2024, βρέθηκε ένα νέο, σύντομο βαλς του Σοπέν, χαμένο σε αρχεία βιβλιοθήκης στη Νέα Υόρκη.

Ο Πολωνός συνθέτης, ο οποίος πέθανε πριν από 175 χρόνια σε ηλικία 39 ετών, έχει ένα νέο βαλς που του αποδίδεται χάρη στην ανακάλυψη επιμελητή στη Βιβλιοθήκη και Μουσείο Morgan στη Νέα Υόρκη. Είναι το πρώτο του άγνωστο έργο που βρέθηκε εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Ο Σοπέν ήταν 20 ετών όταν συνέθεσε το σύντομο αλλά πλήρες βαλς σε ένα χειρόγραφο σε μέγεθος καρτ ποστάλ. Μπορεί να προοριζόταν αρχικά ως δώρο, αλλά σε αντίθεση με τα άλλα γνωστά προικισμένα βαλς του, ο Σοπέν δεν το υπέγραψε, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να άλλαξε γνώμη. Το να το ακούσουμε για πρώτη φορά «θα είναι μια συναρπαστική στιγμή για όλους στον κόσμο του κλασικού πιάνου», είπε ο Robinson McClellan, ο επιμελητής που το ανακάλυψε.

2. Δωμάτια με τρομακτικά γκράφιτι

Λίγο πριν από το Halloween, η φιλανθρωπική οργάνωση English Heritage, ανακοίνωσε ένα τρομακτικό εύρημα: μια σειρά σημαδιών που είχαν κάνει μάγισσες σε τοίχους ενός αρχοντικού.

Σημάδια από μάγισσες σε τοίχους αρχοντικού

Στους τοίχους του αρχοντικού των Tudor στο Lincolnshire, ανακαλύφθηκαν σημάδια στοους τοίχους που πιστεύεται ότι χρονολογούνται από τις αρχές του 17ου αιώνα.

Τα σύμβολα που βρέθηκαν στην πτέρυγα των υπηρετών, περιλαμβάνουν κύκλους που στοχεύουν να παγιδεύουν τους δαίμονες καθώς και επικαλυπτόμενα V, τα οποία θα μπορούσαν να ήταν ένα κάλεσμα προς την Παναγία για θεϊκή προστασία. Το όνομα του πρώην ιδιοκτήτη του αρχοντικού εμφανίζεται επίσης, αλλά ανάποδα - ως πιθανή κατάρα εναντίον του.

3.Ένα άγνωστος Πικάσο

Το 1962, ένας Ιταλός έμπορος σκουπιδιών βρήκε έναν τυλιγμένο καμβά στο υπόγειο μιας βίλας στο Κάπρι, που απεικονίζει μια ασύμμετρα ζωγραφισμένη γυναίκα με μπλε φόρεμα. Χωρίς να το πολυσκεφτεί την υπογραφή, την πλαισίωνε και την έδωσε στη σύζυγό του, η οποία δεν τη βρήκε στα γούστα της. Ωστόσο, κρεμόταν στο σπίτι της οικογένειάς τους και σε ένα εστιατόριο που είχαν για δεκαετίες.

Τώρα, οι ειδικοί πιστεύουν ότι πρόκειται για έναν αυθεντικό Πικάσο αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ και ένα από τα πολλά πορτρέτα της φωτογράφου Ντόρα Μάαρ, του εραστή του - μετά από μακρά προσπάθεια του γιου του Αντρέα Λο Ρόσο, να επικυρώσει την υπογραφή του καλλιτέχνη.

Ο πατέρας του πέθανε το 2021 και το Ίδρυμα Πικάσο στο Παρίσι δεν έχει ακόμη επικυρώσει την αυθεντικότητα του έργου. Ο πίνακας βρίσκεται σε ένα θησαυροφυλάκιο για αρκετά χρόνια, αλλά σύμφωνα με τον Lo Rosso, έχει επιβιώσει από απίθανες πιθανότητες αφού βρέθηκε μαζί με ένα άλλο ανώνυμο έργο στο υπόγειο του Κάπρι.

«Και τα δύο ήταν καλυμμένα με χώμα και ασβέστη και η μητέρα μου τα άπλωσε και τα έπλυνε με απορρυπαντικό, σαν να ήταν χαλιά», είπε στο CNN.

4. Νταλί

Δημοπρασία στο Λονδίνο βρήκε 10 υπογεγραμμένες λιθογραφίες του Σαλβαδόρ Νταλί κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης σε αντίκες — αφού είχαν ξεχαστεί για 50 χρόνια στο γκαράζ του ιδιοκτήτη. Ο ανώνυμος ιδιοκτήτης τα αγόρασε κατά τη διάρκεια της πώλησης κλεισίματος μιας γκαλερί τη δεκαετία του 1970, αφηγήθηκε ο συνεργάτης διευθυντής του Hansons Richmond, Chris Kirkham, ο οποίος ανακάλυψε τα έργα.

Όλες οι παρτίδες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τους όταν βγήκαν στο σφυρί τον Σεπτέμβριο, για 25.158 ευρώ.

5. Μαρμάρινος θεός αναδύεται από τον υπόνομο

Ένα μαρμάρινο γλυπτό του Έλληνα θεού Ερμή ήταν κρυμμένο πριν από περίπου 1.600 χρόνια σε έναν υπόνομο και τον περασμένο Ιούλιο ανακαλύφθηκε τυχαία από Βούλγαρους αρχαιολόγους. Σύμφωνα με το Reuters, το εντόπισαν κατά τη διάρκεια ανασκαφής στην τοποθεσία της αρχαίας πόλης Heraclea Sintica στη Βουλγαρία, κοντά στα σύνορά της με την Ελλάδα.

Το καλοδιατηρημένο άγαλμα έχει ύψος 6,8 πόδια και πιθανότατα τοποθετήθηκε στο αποχετευτικό σύστημα κάτω από το έδαφος για να το προστατεύσει μετά από σεισμό το 388 μ.Χ., σύμφωνα με τους αρχαιολόγους που ηγούνται της ανασκαφής. Αφού ο σεισμός προκάλεσε την παρακμή της πόλης, εγκαταλείφθηκε γύρω στο 500 μ.Χ.

6. Ζωντανές σκηνές της αρχαίας αιγυπτιακής ζωής

Ένας τάφος άνω των 4.300 ετών αποκάλυψε ένα παράθυρο στην καθημερινή ζωή της εποχής, όταν οι αρχαιολόγοι βρήκαν μια σειρά από πολύχρωμους πίνακες. Γνωστός ως μασταμπά, ο τάφος βρίσκεται στην πυραμιδική νεκρόπολη του Νταχσούρ, την οποία ανασκάπτει το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Καΐρου από το 1976. Οι επιγραφές σε μια ασβεστολιθική ψεύτικη πόρτα του μασταμπά αποκαλύπτουν ότι ανήκε σε έναν διαχειριστή ονόματι Σενέμπ-νεμπέφ και τη σύζυγό του , Idut και οι αρχαιολόγοι το χρονολόγησαν περίπου στο 2.300 π.Χ.

Περιγράφοντας τους πίνακες ανθρώπων και ζώων ως με «κομψές μορφές και τέλεια εκτέλεση», ο Stephan Seidlmayer, ο οποίος ηγήθηκε της αποστολής, είπε στο CNN τότε ότι «οι εικόνες προσφέρουν έγκυρες αποδείξεις για το καλλιτεχνικό περιβάλλον της πρωτεύουσας του αναπτυγμένου Παλαιού Βασιλείου.

7. Μια εκπληκτική ταφή σε πάρκινγκ

Ένας εργάτης οικοδομής είχε την έκπληξη της ζωής του όταν βρήκε κατά λάθος ένα μαρμάρινο κεφάλι γυναίκας ενώ έφτιαχνε ένα πάρκινγκ σε ένα εξοχικό κτήμα του 16ου αιώνα στο Peterborough της Αγγλίας. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ρωμαϊκό γλυπτό 1.800 ετών. Αλλά αυτή δεν ήταν η μόνη έκπληξη - το αγαλματένιο σώμα της μυστηριώδους ακέφαλης κυρίας βρέθηκε εκεί κοντά όταν οι αρχαιολόγοι άρχισαν να εργάζονται στον χώρο δύο εβδομάδες αργότερα.

8. Αρχαία καλλυντικά

Ένα μικροσκοπικό φιαλίδιο που βρέθηκε στο νοτιοανατολικό Ιράν πιθανώς να είναι ένα κραγιόν που χτησιμοποιούνταν πριν από 4.000 χρόνια. Το πέτρινο δοχείο που περιείχε βαθύ κόκκινο μείγμα ορυκτών «πιθανώς το πιο πρώιμο» παράδειγμα κραγιόν που έχει αναλυθεί επιστημονικά, ανέφεραν ερευνητές τον Φεβρουάριο.

9. Ένα γιγάντιο διαμάντι

Η καναδική εταιρεία εξόρυξης Lucara Diamond Corp. ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι ανακάλυψε το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι που βρέθηκε ποτέ, στα 2.492 καράτια. Η πέτρα βρέθηκε στο ορυχείο Karowe στη Μποτσουάνα, όπου το 2015 βρέθηκε ο τρέχων κάτοχος του ρεκόρ της δεύτερης θέσης - η Lesedi La Rona, μια πέτρα 1.109 καρατίων που πουλήθηκε για 53 εκατομμύρια δολάρια δύο χρόνια αργότερα. (Το μεγαλύτερο γνωστό διαμάντι στον κόσμο είναι το διαμάντι Cullinan 3.106 καρατίων, που βρέθηκε στη Νότια Αφρική το 1905).

10. Ερωτικές ρωμαϊκές περιπτύξεις

Ένα μικρό σπίτι στην Πομπηία προκάλεσε μεγάλη έκπληξη όταν αποκαλύφθηκε ότι περιείχε μια σειρά από περίτεχνες και ερωτικές τοιχογραφίες . Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν το σπίτι στην κεντρική συνοικία της αρχαίας πόλης, το οποίο καταστράφηκε από μια ηφαιστειακή έκρηξη το 79 μ.Χ., αλλά διατηρήθηκε κάτω από στρώματα στάχτης. Αν και είναι μικροσκοπικό και χωρίς κάποια από τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά μεγαλύτερων ρωμαϊκών κατοικιών, όπως το κεντρικό υπαίθριο αίθριο, το σπίτι δείχνει ότι ακόμη και τα μικρά σπίτια θα μπορούσαν να έχουν περίτεχνη διακόσμηση. Οι μυθικές σκηνές απεικονίζουν τη θεά του έρωτα, την Αφροδίτη, με τον θνητό εραστή της, τον Άδωνι, καθώς και τον Ιππόλυτο, γιο του Θησέα, ο οποίος απέρριψε τις ρομαντικές προόδους της θετής μητέρας του Φαίδρας.

11. Λεπτομέρειες για το νεκροκρέβατο του Πλάτωνα

Νέα ιστορία του Πλάτωνα ανακαλύφθηκε σε απανθρακωμένους παπύρους χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με Ιταλούς ερευνητές, οι οποίοι εξέτασαν ένα σύνολο κυλίνδρων που θάφτηκαν κάτω από ηφαιστειακή τέφρα στην Πομπηία. Το πρόσφατα αποκρυπτογραφημένο κείμενο είναι μέρος των 1.800 καρμπονισμένων κυλίνδρων που ανακαλύφθηκαν τον 18ο αιώνα, γνωστά ως ειλητάρια Herculaneum. Οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη μαζί με άλλη εξειδικευμένη τεχνολογία απεικόνισης για να διαβάσουν τους κυλίνδρους, οι οποίοι έχουν καταστραφεί εν μέρει.

Ποιες είναι λοιπόν οι νέες λεπτομέρειες; Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, οι ερευνητές αποκρυπτογράφησαν καμένους παπύρους από την Πομπηία. Τα χειρόγραφα αποκάλυψαν λεπτομέρειες για τον θάνατο του Πλάτωνα, συμπεριλαμβανομένης της ταφής του σε έναν μυστικό κήπο της Ακαδημίας, καθώς και την απογοήτευσή του από τη μουσική που του έπαιζαν στο νεκροκρέβατό του.

