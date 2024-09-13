«Παρθενώνας της Πελοποννήσου»: Ο περιστρεφόμενος ναός για τον Επικούριο Απόλλωνα

Το Up Stories παρουσιάζει τον άγνωστο, μοναδικής ομορφιάς και αρχιτεκτονικής, Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, που βρίσκεται στην Πελοπόννησο.

Ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα έχει χαρακτηριστεί και ως ο "Παρθενώνας της Πελοποννήσου", καθώς σχεδιάστηκε από τον διάσημο αρχιτέκτονα της αρχαιότητας Ικτίνο, τον ίδιο που ανέλαβε και τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του ναού είναι η φήμη ότι περιστρέφεται προκειμένου να ακολουθεί πάντα το αστέρι Σείριο.

Δείτε το βίντεo περιπλανηθείτε σε αυτό το άγνωστο στο ευρύ κοινό, εκπληκτικό μνημείο της αρχαιότητας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.