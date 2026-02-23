Ο καλλιτέχνης είναι γνωστός ως ο Γάλλος "Banksy" — ή απλώς JR. Τώρα, ο δημιουργός που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Γαλλία για τα έργα μεγάλης κλίμακας, από φωτογραφίες μέχρι γκράφιτι και street art, θέλει οι Παριζιάνοι να κάνουν κάτι ασυνήθιστο στη φημολογουμένως πιο διάσημη γέφυρα της πόλης: να σταματήσουν τη διέλευση και να αποτελέσουν μέρος της δημιουργίας.

Τον Ιούνιο, σχεδιάζει να μεταμορφώσει την πολυσύχναστη Pont Neuf, που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, σε ένα «σπήλαιο» μέσα από το οποίο θα μπορεί κανείς να περπατήσει, ένα προσωρινό, μνημειακό δημόσιο έργο τέχνης που θα καλύψει τις πέτρινες καμάρες με την ψευδαίσθηση βράχων και θα προσκαλεί τους επισκέπτες να διασχίσουν τον ποταμό Seine μέσα από ένα τούνελ, με ήχο και ψηφιακή επαυξημένη πραγματικότητα.

Όπως λέει, πρόκειται πιθανόν για τη «μεγαλύτερη καθηλωτική εγκατάσταση που έχει δημιουργηθεί ποτέ», και θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο, προσφέροντας μια «εντελώς διαφορετική προσέγγιση» της γέφυρας. «Ετοιμαζόμαστε να αφήσουμε κάτι πραγματικά απίστευτο στο κέντρο του Παρισιού», δήλωσε ο JR στο Associated Press, στο στούντιό του στο ανατολικό Παρίσι, φορώντας το χαρακτηριστικό του καπέλο και τα γυαλιά ηλίου.

Το έργο του, με τίτλο Pont Neuf Cavern, θα διαρκέσει από τις 6 έως τις 28 Ιουνίου, εκτεινόμενο σε μήκος 120 μέτρων και ύψος άνω των 17 μέτρων.

Ένας φόρος τιμής και ένα ρίσκο

Η εγκατάσταση αποτελεί αναφορά σε έναν θρύλο του Παρισιού: το καλλιτεχνικό δίδυμο Christo and Jeanne-Claude, που το 1985 τύλιξαν την Pont Neuf και τους φανοστάτες της, με χρυσαφί ύφασμα. Το έργο εκείνο, που χρειάστηκε χρόνια διαπραγματεύσεων με τις αρχές, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του είδους της μνημειακής δημόσιας τέχνης στις σύγχρονες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Για τον JR, ο φόρος τιμής είναι τόσο αισθητικός όσο και προσωπικός: «Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Christo με τα χρόνια. Τρέφαμε μεγάλο σεβασμό ο ένας για το έργο του άλλου».

Ωστόσο, ο JR, ψευδώνυμο που προέρχεται από το μικρό του όνομα, Jean-René, αναγνωρίζει το βάρος του να ακολουθεί τα βήματα του εμβληματικού διδύμου.

«Είναι αρκετά δύσκολο να ακολουθήσεις μετά από αυτούς», είπε, «αλλά το κάνω με εντελώς διαφορετικό στυλ, με τον δικό μου τρόπο».

Η ιδέα του αφορά την «επιστροφή του ορυκτού στοιχείου και της φύσης» στην καρδιά του Παρισιού.

Από έξω, η εγκατάσταση θα κάνει τη γέφυρα να μοιάζει «σαν να έχει καταληφθεί από ένα προϊστορικό βραχώδες εξόγκωμα», μια μάζα ορατή κατά μήκος των όχθεων του Σηκουάνα, που «κυριολεκτικά θα διαρρήξει το τοπίο», όπως λέει.

Δύο εμπειρίες: η πόλη και το σπήλαιο

Ο JR εξηγεί ότι θα υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να βιώσει κανείς το έργο. Από έξω, όσοι κατευθύνονται προς την Pont Neuf θα βλέπουν τη γιγαντιαία εγκατάσταση από εκατοντάδες μέτρα μακριά.

Από μέσα, όταν οι επισκέπτες εισέλθουν στο «σπήλαιο», θα μπορούν να διασχίσουν μια μακρά, τούνελ-όμορφη κατασκευή, βιώνοντας μια αίσθηση «ολικής εμβύθισης».

Στο εσωτερικό δεν θα υπάρχει φυσικό φως και οι επισκέπτες «θα χάσουν την αίσθηση του χρόνου», λέει.

Βασικός συνεργάτης στο έργο είναι ο Thomas Bangalter, πρώην μέλος του γαλλικού συγκροτήματος Daft Punk, ο οποίος δημιουργεί το ηχητικό τοπίο της εγκατάστασης, «κάτι που θα ακούγεται μόνο από μέσα», σύμφωνα με τον JR.

Το στούντιο επαυξημένης πραγματικότητας της Snap Inc. στο Παρίσι αναπτύσσει την τεχνολογία AR. Οι επισκέπτες θα μπορούν, μέσω των smartphones τους, να «βιώσουν και να δουν πράγματα που δεν μπορείς να δεις με τα μάτια σου», όπως λέει ο καλλιτέχνης.

Ο ίδιος παραμένει σκόπιμα μυστηριώδης σχετικά με τις λεπτομέρειες, κρατώντας την έκπληξη για τα εγκαίνια.

Η ομάδα του JR πραγματοποίησε εκτεταμένες μηχανικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών σε υπόστεγο στο αεροδρόμιο Orly του Παρισιού, για να κατανοήσει πώς συμπεριφέρεται η κατασκευή, ιδιαίτερα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν διακόπτεται η ηλεκτροδότηση που τροφοδοτεί την παροχή αέρα του «σπηλαίου». Οι δοκιμές έδειξαν ότι η δομή παραμένει σταθερή. Υπάρχουν επίσης ζητήματα ασφάλειας, καθώς η γέφυρα είναι πολυσύχναστη, ειδικά στις αρχές του καλοκαιριού με τους πολλούς τουρίστες.

Ο JR ανέφερε ότι ο αριθμός των επισκεπτών θα είναι περιορισμένος κάθε φορά και ότι η ομάδα του συνεργάζεται με τις αρχές για το θέμα αυτό. Καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών εβδομάδων της έκθεσης, η εγκατάσταση θα παρακολουθείται συνεχώς.

Ένα σπήλαιο και μια μεταφορά

Ο JR είναι γνωστός για τα έργα μεγάλης κλίμακας, τεράστια πορτρέτα επικολλημένα σε κτίρια, σύνορα και ταράτσες. Λόγω της προέλευσής του από το γκράφιτι και τη street art, έχει συχνά συγκριθεί με τον Banksy, τον αινιγματικό Βρετανό καλλιτέχνη διάσημο για τις τοιχογραφίες και τον ακτιβισμό του.

Η νέα εγκατάσταση δεν θα περιλαμβάνει τεράστια πρόσωπα, αλλά το θέμα παραμένει ανθρώπινο: η συνάθροιση, η σύνδεση και όσα προβάλλουμε σε έναν κοινόχρηστο χώρο.

Ο καλλιτέχνης αναφέρει επίσης ότι το έργο παραπέμπει στην αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα, όπου δεσμώτες ερμηνεύουν τις σκιές στον τοίχο ως πραγματικότητα, αγνοώντας τον πραγματικό κόσμο έξω, και το συγκρίνει με την ψευδή πραγματικότητα που δημιουργείται από τον οπτικό κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα σημερινά μας σπήλαια είναι το τηλέφωνό μας», λέει ο JR, «γιατί πιστεύουμε ότι ο αλγόριθμος των social media είναι η πραγματικότητα».

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, που θα συμπέσει με την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και τη Γιορτή της Μουσικής τον Ιούνιο, η γέφυρα θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία.

