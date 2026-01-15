15.000 μαθητές και μαθήτριες από 590 τμήματα από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025 στο Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space». Στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2026 έρχονται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Από τη Μυθολογία στο Διάστημα, με τίτλο φέτος «Τα παιδιά μιλούν με τ’ άστρα», να μοιραστούν τις δράσεις τους για ένα καλύτερο μέλλον. Μια μεγάλη γιορτή από τα παιδιά για τα παιδιά, το συνέδριο δίνει το βήμα στα ίδια ώστε να παρουσιάσουν τις (συν)εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο κατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του Δικτύου. Ένα εγχείρημα που τα ενδυναμώνει και δημιουργεί σχέσεις φιλίας ανάμεσα σε μαθητές των αστικών κέντρων και της περιφέρειας. Το διήμερο περιλαμβάνει μαθητικές εισηγήσεις (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως), ομιλίες από προσωπικότητες με σημαντικό έργο στην επιστημονική έρευνα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, βιωματικά εργαστήρια και παρουσιάσεις. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία προτεραιότητας. Παρασκευή 16/1, 16:30-18:30. Σάββατο 17/1, 09:45-14:00, 14:00-18:10, 18:20-19:30 Διάθεση δελτίων μισή ώρα πριν την έναρξη της κάθε ζώνης. Το συνέδριο διοργανώνουν το Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space» και το World Human Forum, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία), το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Το Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space» συντονίζουν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Το συνέδριο στηρίζει με δωρεά της η Raycap A.E. Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ, ΕΡΤnews Radio 105,8 Οι ομιλητές και οι καλλιτεχνικές δράσεις Πέρα από τα παιδιά, στο βήμα θα βρεθούν και οι: Γιάννης Ασσαέλ, Staff Research Scientist, Google DeepMind & Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης («Καινοτομία με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο»). Μαρία Ευθυμίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φαλή Γ. Βογιατζάκη, Πρόεδρος, Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή («Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται»). Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρόεδρος και Συνιδρύτρια, World Human Forum. Μυρτώ Βουνάτσου, Καλλιτεχνική και Δημιουργική Διευθύντρια, World Human Forum. Ανεζίνα Σολωμονίδου, Πλανητολόγος και Ειδική Επιστήμονας, Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος («Αναζητώντας ζωή στα παγωμένα φεγγάρια των πλανητών»). Νίκη Ευελπίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών («Η Γη μας, οι μύθοι μας και το μέλλον»). Στην αυλαία λήξης η Γερμανο-Ελληνίδα πιανίστα και συνιδρύτρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, Δανάη Ντέρκεν, συμπράττει με το σύνολο αρχαιοελληνικής λύρας του Μουσικού Σχολείου Αθήνας, «Οι Λυριστές της Βιβλιοθήκης». Στη συναυλία συμμετέχει ερμηνεύοντας στο πιάνο και η μαθήτρια Ελεωνόρα Σέχου από τη Λήμνο. Στις 17 Ιανουαρίου θα μας παρασύρουν σε ένα μελωδικό ταξίδι στ’ άστρα και μαθητές και μαθήτριες από τα Αρσάκεια Νηπιαγωγεία.