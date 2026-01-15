Λογαριασμός
2ο Μαθητικό Συνέδριο: Από τη Μυθολογία στο Διάστημα «Τα παιδιά μιλούν με τ’ άστρα»

Το διήμερο περιλαμβάνει μαθητικές εισηγήσεις, ομιλίες από προσωπικότητες με σημαντικό έργο  - 16 & 17 Ιανουαρίου 2026  Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Συνέδριο

Εργαστήρια – Παρουσιάσεις στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα»

Το διήμερο περιλαμβάνει, επίσης, πλούσιο πρόγραμμα δράσεων –εργαστήρια και παρουσιάσεις– από κορυφαίους επιστημονικούς, ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

  • Ανακαλύπτοντας τη Μικροβαρύτητα (Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος)

  • Από τα άστρα στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων και τα τσιπ (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)

  • Από την κίνηση στη μουσική κι από τον ρυθμό στον ήχο… (Μουσικό Σχολείο Αθήνας)

  • ArTogether, μια συλλογική ζωγραφική δημιουργία

  • ΒίκιΕλληνιστί: η Βικιπαίδεια στα Ελληνικά (ΒίκιΕλληνιστί)

  • Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται (Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή)

  • Ο Δελφικός Κύβος και ο Μικρός Παγκόσμιος Πολίτης (World Human Forum)

  • Design for Change: Οι μαθητές ως Ενεργοί Πολίτες (Design for Change)

  • Δια-γαλαξιακές Ιστορίες: Αποκρυπτογράφηση των Μύθων μέσω της Κινηματογραφικής Εικόνας (ΕΚΚΟΜΕΔ)

  • Το εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών)

  • Εργαστήρι αρχαίας ελληνικής λύρας (Μουσικό Σχολείο Αθήνας)

  • Κλιματική αλλαγή και πολιτιστική κληρονομιά: Το Κλιματικό Παρατηρητήριο της Δήλου (Ακαδημία Αθηνών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)

  • Τα νέα από… άλλον πλανήτη: Πώς ξεχωρίζουμε το ψευδές περιεχόμενο (ΕΚΚΟΜΕΔ)

  • Ξενάγηση στους χώρους του ΜΜΑ (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών)

  • Περί Ανέμων & Υδάτων (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Μονάδα Meteo.gr)

  • Τα Πράσινα Παραμύθια (Green Tales)

  • Το σύμπαν παίζει μουσική (Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής)

  • Ο μύθος του βασιλιά Ερυσίχθονα

Tο πρόγραμμα του συνεδρίου αναλυτικάhttps://mythtospace.sites.sch.gr/2_stud_conf/

Περισσότερα για το Δίκτυο:

https://mythtospace.sites.sch.gr/

Γραμματεία ΔΙΠΕ Β΄ Αθήνας, 2106893081

mythtospace@gmail.com

Linkedin: @myth2space

Instagram: @myth.to.space

Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558662291422
 
