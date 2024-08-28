Οι Βάκχες του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, η τραγωδία του μυστικισμού, της έκστασης και της βαρβαρότητας, μετά τη θερμότατη υποδοχή τους στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και στο Αρχαίο Αμφιθέατρο Κουρίου στη Λεμεσό, συνεχίζουν την περιοδεία τους τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα.

Επόμενοι σταθμοί στο ταξίδι των Βακχών είναι το θέατρο «Ειρήνη Παπά» στο Χιλιομόδι Κορινθίας, το Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, το Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη και το Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στη Χίο, ενώ στην Αττική, θα βρεθούν στο Κηποθέατρο Παπάγου, στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» και στο Σχολείον την Αθήνας – Ειρήνη Παπά.

Για τις Βάκχες

Όταν ο θεός Διόνυσος φτάνει στη Θήβα, ο βασιλιάς Πενθέας αρνείται να δει τον πρώτο του εξάδελφο ως Θεό και απαγορεύει τη διάδοση της νέας θρησκείας. Η άρνησή του εγείρει τη μήνι του θεού ο οποίος, σε μια τραγική αντιστροφή διώκτη και διωκόμενου, οδηγεί τον Πενθέα στον αφανισμό από την ίδια του τη μητέρα.

Ο Ευριπίδης γράφει τις Βάκχες−την τραγωδία των Ελλήνων, των αρχόντων και των λαών, κατά τον σπουδαίο Πολωνό θεωρητικό και κριτικό του θεάτρου Γιαν Κοτ− την τρίτη δεκαετία του Πελοποννησιακού Πολέμου, όταν πια η Ιστορία έχει αποχαλινωθεί. Ο μεγάλος τραγικός ποιητής τη συνθέτει κατά το τελευταίο έτος της παραμονής του στη Μακεδονία, όπου έρχεται σε επαφή με τη διονυσιακή λατρεία.

Φέρνοντας για πολλοστή φορά τους συμπολίτες του αντιμέτωπους με τις ανθρώπινες συμπεριφορές που στηλίτευε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Ευριπίδης συνθέτει μια τραγωδία -από τις λίγες που έχουν ως αντικείμενο τον θεό Διόνυσο- για τη σύγκρουση του θεού με τον άνθρωπο, για την ανθρώπινη αρετή και αγριότητα, τη σύνεση και την πλάνη, το λογικό και το άλογο. Για τον Ευριπίδη, όταν ο άνθρωπος καταλαμβάνεται από τα κτηνώδη ένστικτά του, όταν η βαρβαρότητα ξυπνά μέσα του με λύσσα, κάθε κοινωνική συνύπαρξη ακυρώνεται· ακόμα και αν πρόκειται για τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας, τη σχέση μάνας-παιδιού.

Είναι η βία που σημαίνει το τέλος της πόλης-κράτους των Αθηνών. Και καθώς η τραγωδία καταπιάνεται με την ουσία της ανθρώπινης ταυτότητας -πολιτικής ή ατομικής, με το τέλος αυτής της τελευταίας, οι Βάκχες καθίστανται -από πολλές απόψεις- ένα δράμα για τον θάνατο της ίδιας της αρχαίας τραγωδίας.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Θάνος Παπακωνσταντίνου

Δραματουργική Επεξεργασία: Ιωάννα Ρεμεδιάκη

Σκηνικά - Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Πρωτότυπη Μουσική: Δημήτρης Σκύλλας

Χορογραφία: Νάντη Γώγουλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα

Mουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου - Δημήτρης Σκύλλας

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός Σκηνοθέτη: Φάνης Σακελλαρίου

Β´ Βοηθός Σκηνοθέτη: Παντελής Μπακατσέλος

Βοηθός Σκηνογράφου: Γιάννης Σέτζας

B΄ Βοηθός Σκηνογράφου: Ζωή Κελέση

Βοηθός Ενδυματολόγου: Πηνελόπη Χάνσεν

Β’ Βοηθός Ενδυματολόγου: Ερνέστα Χατζηλεμονίδου

Βοηθός Φωτίστριας: Ιφιγένεια Γιαννιού

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Κατασκευή κεφαλιού Πενθέα: Roger Fischer

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης (Διόνυσος), Μαριάννα Δημητρίου (Τειρεσίας), Αλεξία Καλτσίκη (Αγαύη), Θέμης Πάνου (Κάδμος), Αργύρης Πανταζάρας (Πενθέας), Γιάννης Κόραβος, Διονύσης Πιφέας, Φώτης Στρατηγός (Αγγελιαφόροι)

Χορός: Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Στελλίνα Βογιατζή, Χρυσιάννα Καραμέρη, Ελένη Κουτσιούμπα, Μαρία Κωνσταντά, Κλεοπάτρα Μάρκου, Ελένη Μολέσκη, Ειρήνη Μπούνταλη, Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου, Ιοκάστη-Αγαύη Παπανικολάου, Θάλεια Σταματέλου, Δανάη Τίκου

Μουσικοί: Θοδωρής Βαζάκας, Μαρία Δελή, Αλέξανδρος Ιωάννου, Γιάννης Καΐκης

Πρόγραμμα Περιοδείας

ΠΕΜΠΤΗ 29-Αυγ | Θέατρο “Ειρήνη Παπά” | Χιλιομόδι

ΚΥΡΙΑΚΗ 1-Σεπ | Παλαιό Ελαιουργείο | Ελευσίνα *

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-Σεπ | Θέατρο Δάσους | Θεσσαλονίκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 11-Σεπ | Ανοιχτό Θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” | Χίος

ΤΕΤΑΡΤΗ 18-Σεπ | Κηποθέατρο Παπάγου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-Σεπ | Θέατρο Βράχων “Μελίνα Μερκούρη” | Βύρωνας *

ΤΕΤΑΡΤΗ 25-Σεπ | Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παπά *

ΠΕΜΠΤΗ 26-Σεπ | Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παπά *

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-Σεπ | Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παπά *

ΣΑΒΒΑΤΟ 28-Σεπ | Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παπά *

ΚΥΡΙΑΚΗ 29-Σεπ | Σχολείον της Αθήνας – Ειρήνη Παπά *

Χρήση υπέρτιτλων σε αγγλικά στους σταθμούς της περιοδείας που σημειώνονται με αστερίσκο (*)

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Ευχαριστίες στον Πασχάλη Ζέρβα για τη γραφιστική επιμέλεια των promo φωτογραφιών

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 120 λεπτά

Πληροφορίες: www.n-t.gr

Η παράσταση περιέχει σκηνές γυμνού και βίας. Κατάλληλη άνω των 15 χρόνων.

Γίνεται χρήση στροβοσκοπικού φωτισμού.

