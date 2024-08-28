Από την ιστορική ταβέρνα του «Τεμπέλη», στα σκαλάκια του Βροντάδου, ξεκινά σήμερα Τετάρτη 28/08 το 8ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη». Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 20:50 με μια απολαυστική παράσταση Καραγκιόζη του Γιάννη Γαλανού από τη Σάμο που, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει βαθιά γνώση των τεχνικών και των φιγούρων του θεάτρου σκιών. Θα ακολουθήσει στις 21:30 η Λαϊκή Ορχήστρα του Μικρού Μουσικού Συνόλου, υπό τη διεύθυνση και τον συντονισμό του Δημήτρη Μαραγκού, που θα παρουσιάσει μια βραδιά γεμάτη τραγούδια τα οποία αναφέρονται στη χειραφέτηση της γυναίκας, μέσα από το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι της εποχής.

Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στον Ταρσανά (29-31/8) και θα κορυφωθούν με μία συναυλία στην πηγή του Αγίου Αθανασίου στην Άνω Σύρο το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα μπορεί κανείς να επισκεφθεί την Έκθεση Λαϊκών Μουσικών Οργάνων στην αίθουσα Βάτη, ενώ το Σάββατο 31/8 θα πραγματοποιηθεί Μουσικό Εργαστήρι με θέμα «Η φωνητική πράξη στο Σμυρναίικο και Ρεμπέτικο τραγούδι», με την Ιφιγένεια Ιωάννου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 28.08 || Σκαλάκια Βροντάδου (στου «Τεμπέλη»)

20.50: «Ο Καραγκιόζης και το ρεμπέτικο».

21.30: «Στα σκαλάκια του Βροντάδου»: Λαϊκή Ορχήστρα του Μικρού Μουσικού Συνόλου

Πέμπτη 29.08 || Ταρσανάς, Ερμούπολη

21.00: Εύα Ξένου, Μαίρη Δεναξά και Σάκης Νικολετόπουλος.

Παρασκευή 30.08 || Ταρσανάς, Ερμούπολη

20.50: Προβολή ταινίας μικρού μήκους, αφιέρωμα στη σπουδαία Ρίτα Αμπατζή

21.15: Η Ιφιγένεια Ιωάννου και το σχήμα Εϊβαλά

Σάββατο 31.08 || Ταρσανάς, Ερμούπολη

21.00: Ασπασία Στρατηγού, Ανατολή Μαργιόλα και Βασίλης Κορακάκης.

Κυριακή 01.09 || Πηγή Αγίου Αθανασίου, 'Ανω Σύρος

21.00: Λαϊκή Ορχήστρα Σύρου

ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αίθουσα Γ. & Ε. Βάτη, Πλατεία Μιαούλη

Τετάρτη 28 έως Σάββατο 31.08: 10.30-14.00 & 18.00-21.00

ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Συνεδριακή αίθουσα «Βαλμά» του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Σάββατο 31.08: 12.00-14.30

«Η φωνητική πράξη στο Σμυρναίικο και Ρεμπέτικο τραγούδι», με την Ιφιγένεια Ιωάννου.

Το Φεστιβάλ συνδιοργανώνουν ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης και η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (ΚΕΤΑΝ) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Η είσοδος στο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου είναι δωρεάν. Για την εξασφάλιση θέσης συνιστάται η προσέλευση στο χώρο τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξη της κάθε συναυλίας. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα facebook.com/syrosrebetikofestival

