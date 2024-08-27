Το Φεστιβάλ Βενετίας αναμένεται συναρπαστικό

Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ συνήθιζαν να έρχονται μαζί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και να απολαμβάνουν παρέα τη βαρκάδα τους στα γραφικά κανάλια της πόλης ως ερωτευμένο ζευγάρι. Στο φετινό Φεστιβάλ (28 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου) οι δύο ηθοποιοί θα δώσουν και πάλι το παρών – αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα προσπαθούν να αποφύγουν ο ένας τον άλλον όσο περισσότερο μπορούν.



Πάντως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου αναμένεται για όλους συναρπαστικό. 21 ταινίες είναι υποψήφιες για τον Χρυσό Λέοντα, το μεγαλύτερο βραβείο του Φεστιβάλ, άλλες εκ των οποίων θεωρούνται ως πολλά υποσχόμενες arthouse ταινίες, ενώ σε άλλες συμμετέχουν διάφοροι σταρ του σινεμά.

Το sequel του “Joker” και το ερωτικό θρίλερ της Νικόλ Κίντμαν

Η προσοχή είναι στραμμένη φυσικά στο sequel του “Joker”, σε σκηνοθεσία Τοντ Φίλιπς, στο οποίο πρωταγωνιστεί και πάλι ο Χοακίν Φίνιξ – ο οποίος το 2020 είχε κερδίσει μάλιστα και Όσκαρ για τον ρόλο του ως Τζόκερ. Στο πλευρό του αυτήν τη φορά βρίσκεται η Lady Gaga.



Το “Joker: Folie à Deux” διηγείται το πώς ο Τζόκερ, γνωστός και ως Άρθουρ Φλεκ, περιμένει έγκλειστος σε ψυχιατρείο την εξέλιξη της δίκης του. Όσο βρίσκεται στην κλινική, ο Άρθουρ θα συναντήσει και την αληθινή του αγάπη, τη Χάρλεϊ Κουίν (Gaga). Το 2019 το “Joker” είχε κερδίσει τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία.



Μεταξύ των υποψηφιοτήτων είναι επίσης και το “Queer” του σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο (ο οποίος είχε σκηνοθετήσει και το γνωστό έργο “Call Me By Your Name”). Το “Queer” είναι βασισμένο σε ένα βιβλίο του Γουίλιαμ Σ. Μπάροους με πρωταγωνιστή έναν queer ναρκομανή άνδρα (Ντάνιελ Κρεγκ).



Με ανυπομονησία αναμένεται και το ερωτικό θρίλερ της Ολλανδής σκηνοθέτιδας Χαλίνα Ρέιν. Το “Babygirl” διηγείται τον έρωτα μιας επιτυχημένης επιχειρηματία (Νικόλ Κίντμαν) με έναν νεαρό ασκούμενό της (Χάρις Ντίκινσον). Στην ταινία παίζει και ο Αντόνιο Μπαντέρας, ο οποίος υποδύεται τον προδομένο σύζυγο.

Σε διαφορετικές ημέρες οι πρεμιέρες του Πιτ και της Τζολί

Ο Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστεί στην κωμωδία δράσης “Wolfs” (Τζον Γουάτς) μαζί με τον φίλο του, Τζορτζ Κλούνεϊ. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ το “Maria” με πρωταγωνίστρια την Τζολί αναμένεται στις 29 Αυγούστου.



Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί, το ζευγάρι “Brangelina”, όπως τους αποκαλούσαν οι φανς, έχουν χωρίσει – και η δικαστική τους διαμάχη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι δύο ηθοποιοί είχαν γνωριστεί στο πλατό του “Mr. and Mrs. Smith” και παντρεύτηκαν το 2014. Λίγα χρόνια αργότερα όμως η Τζολί ζήτησε διαζύγιο, κατηγορώντας μάλιστα τον Πιτ πως χειροδικούσε τόσο σε βάρος της ιδίας όσο και των παιδιών τους.



Στη Βενετία πάντως οι «καυγάδες» θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο το ποιες είναι οι καλύτερες ταινίες του Φεστιβάλ. Η ταινία που θα κερδίσει τον Χρυσό Λέοντα θα επιλεγεί από μία επιτροπή αποτελούμενη από εννέα μέλη, με πρόεδρο τη διάσημη Γαλλίδα ηθοποιό Ιζαμπέλ Ιπέρ. Στην επιτροπή θα συμμετέχει δε και η Γερμανίδα σκηνοθέτιδα Γιούλια φον Χάιντς («Κι αύριο, ο κόσμος όλος»).

Το ντοκιμαντέρ “Riefenstahl” ξεχωρίζει

Η Γερμανία εκπροσωπείται με 17 συμπαραγωγές σε διάφορες κατηγορίες του Φεστιβάλ, με το ντοκιμαντέρ “Riefenstahl” (σκηνοθεσία Αντρέας Φάιελ) να ξεχωρίζει. Παραγωγός της ταινίας είναι η Σάντρα Μάισμπεργκερ, η οποία πέρασε χρόνια ερευνώντας με τον Φάιελ τη ζωή και το έργο της Λένι Ρίφενσταλ (1902-2003). Η Ρίφενσταλ, η οποία υπήρξε ηθοποιός και σκηνοθέτης, έγινε ιδιαιτέρως γνωστή χάρη στις προπαγανδιστικές ταινίες που δημιούργησε για τη ναζιστική Γερμανία, όπως το «Ο Θρίαμβος της Θέλησης».

Ράιντερ, Κίτον και Κόστνερ θα δώσουν επίσης το παρών

Το Φεστιβάλ θα ξεκινήσει με την προβολή του “Beetlejuice Beetlejuice” του Τιμ Μπάρτον. Πρόκειται για μία κωμική ταινία φαντασίας-τρόμου, η οποία αποτελεί τη συνέχεια της ταινίας “Beetlejuice” («Ο Σκαθαροζούμης») του 1988. Στη νέα ταινία πρωταγωνιστούν οι Μάικλ Κίτον και Ουινόνα Ράιντερ, οι οποίοι θα παίξουν τους ίδιους ρόλους με αυτούς που είχαν στο “Beetlejuice”.



Στη Βενετία θα βρεθεί όμως και ένας ακόμα θρύλος του Χόλιγουντ. Ο Κέβιν Κόστνερ θα παρουσιάσει στην Ιταλία το δεύτερο μέρος του “Horizon” – το πρώτο μέρος προβλήθηκε τον Μάιο στις Κάννες, χωρίς ωστόσο να τύχει επαινετικών σχολίων από τους κριτικούς. Ο Κόστνερ πάντως υποσχέθηκε πως το δεύτερο μέρος είναι καλύτερο.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

