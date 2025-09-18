Οι 3 κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι του Ηρακλείου 

Του Νικόλα Μπάρδη

Μπορεί η πόλη του Ηρακλείου να μην είναι τόσο γραφική, όσο τα Χανιά, το Ρέθυμνο και ο Άγιος Νικόλαος, όμως μέσα στον Νομό Ηρακλείου βρίσκονται σπουδαίοι αρχαιολογικοί χώροι, που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε, ευρισκόμενοι στη Μεγαλόνησο.

Πρόκειται για ένα αληθινό ταξίδι στον χρόνο, που καταδεικνύει τη σπουδαιότητα του νησιού ήδη από την αρχαιότητα. Τα περισσότερα από αυτά τα μέρη σίγουρα τα έχετε δει και μελετήσει στα βιβλία της ιστορίας, αλλά μία επίσκεψη εκεί μπορεί να είναι χίλιες φορές καλύτερο και βιωματικό μάθημα. Πάμε λοιπόν να δούμε εν συνεχεία τρεις σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους που αξίζει να πάτε, έστω και μία φορά στη ζωή σας.

Κνωσός

Σε μία απόσταση 5 περίπου χιλιομέτρων από τη σύγχρονη πόλη του Ηρακλείου βρίσκεται η αξεπέραστη Κνωσός, που πρόσφατα μπήκε και στον κατάλογο της UNESCO με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το διάσημο σε όλο τον κόσμο ανάκτορο της Κνωσού, που άκμασε στη Μινωική Εποχή (2000 -1350 π.Χ.) υπήρξε το πιο σημαντικό κέντρο του Μινωικού Πολιτισμού.

Με τη δαιδαλώδη αρχιτεκτονική δομή του και τη συνολική έκταση των 22.000 τ.μ. αναβιώνει τον μύθο του Λαβύρινθου. Χάρη στις αναστηλώσεις του Άρθουρ Έβανς, ανασκαφέα της Κνωσού, θα αισθανθείτε σαν να βρίσκεστε στη Μινωική Εποχή. Εκεί μεταξύ άλλων θα δείτε την αίθουσα του θρόνου, τον Διάδρομο Πομπής, που είναι διακοσμημένος με τοιχογραφίες, από τις οποίες ξεχωρίζει ο περίφημος «Πρίγκιπας με τα κρίνα», την αίθουσα των Διπλών Πελέκεων, και το διαμέρισμα της Βασίλισσας με την τοιχογραφία των Δελφινιών. Η περιήγηση ολοκληρώνεται με το μικρό ανάκτορο του 15ου αι. π.Χ., τη βασιλική έπαυλη του 14ου αι. π.Χ., την οικία των τοιχογραφιών και την έπαυλη του Διονύσου.

Φαιστός

Σύμφωνα με τη μυθολογία η Φαιστός ιδρύθηκε από τον Μίνωα, μαζί με την Κνωσό και την Κυδωνία, ή από τον Ραδάμανθυ, γιο του Δία και της Ευρώπης που βασίλεψε στη νότια Κρήτη. Ο λόφος της Φαιστού κατοικήθηκε για πρώτη φορά την 4η χιλιετία π.Χ. και συνέχισε να κατοικείται μέχρι την ίδρυση και εδραίωση των μινωικών ανακτόρων (15ος αιώνας π.X.).

H μινωική πόλη αναπτύχθηκε γύρω από το ανακτορικό κέντρο και συνέχισε να κατοικείται στα μυκηναϊκά χρόνια, μέχρι και τη Γεωμετρική εποχή (8ος αιώνας π.X.). Στα μέσα του 2ου αιώνα π.X. καταστράφηκε και υποδουλώθηκε από την Γόρτυνα. Ίχνη κατοίκησης της Ενετοκρατίας υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την περιοχή. Το ανάκτορο έχει το σχέδιο των μινωικών ανακτόρων και είναι εφάμιλλο της Κνωσού, αλλά λιγότερο πολύπλοκο. Όσο για τον περίφημο δίσκο της Φαιστού, που ανακαλύφθηκε στο υπόγειο του παλατιού της το 1908 από τον Ιταλό αρχαιολόγο Λουίτζι Περνιέ, παραμένει ένα από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια της αρχαιολογίας, αφού δεν έχει ακόμη εξηγηθεί, ποιος ήταν ο σκοπός της κατασκευής του και τι ακριβώς γράφει. Χρονολογείται πιθανόν από το 17ο αι. π.Χ. και πλέον εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου.

Γόρτυνα

Ο αρχαιολογικός περίπατος ολοκληρώνεται στη Γόρτυνα, που στην αρχαιότητα υπήρξε μία από τις πιο ισχυρές πόλεις της Κρήτης. Η έκταση του αρχαιολογικού χώρου (10 χλμ.) τον κατατάσσει στους μεγαλύτερους της Ελλάδας.

Μετά την κατάληψη της από τους Ρωμαίους, το 68 π.Χ., έγινε πρωτεύουσα της Κυρηναϊκής επαρχίας. Το πόσο σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο υπήρξε το μαρτυρούν οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές που ήρθαν στο φως και ήταν κτισμένες πάνω στα ερείπια αρχαίων ναών. Η πιο σημαντική και εντυπωσιακή είναι η Βασιλική του Αγίου Τίτου. Γνώρισε πολλές φάσεις ανοικοδόμησης (αυτή που βλέπουμε ανήκει στον 6ο αιώνα μ.X.) και καταστράφηκε από τους Σαρακηνούς το 824. Η πόλη φαίνεται ότι άρχισε να παρακμάζει τον 7ο-8ο αιώνα, αλλά η θέση δεν εγκαταλείφθηκε στη Β΄ Βυζαντινή Περίοδο. Στη θέση της αρχαίας πόλης κτίστηκε το χωριό των Αγίων Δέκα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.