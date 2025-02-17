Ο Ρος Ντέιλι συνάντησε την κρητική λύρα

Ένα χωριό στην Κρήτη έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο καθώς εκεί ζει και δημιουργεί ο διεθνούς φήμης μουσικός Ρος Ντέιλι.

Γεννημένος στην Αγγλία από Ιρλανδούς γονείς έχει μετατρέψει το χωριό Χουδέτσι στο Ηράκλειο σε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν τις ρίζες της μουσικής που ενώνουν πολιτισμούς και λαούς.

Μετά τον σεισμό του 21, ο «Λαβύρινθος», το μουσικό εργαστήρι που δημιούργησε ο Ρος Ντέιλι, χρειάστηκε να μεταφερθεί σε έναν νέο χώρο, πάντα όμως στο ίδιο χωριό, και συνεχίζει την πορεία του σε αυτό το μαγευτικό ταξίδι.

«Για εμένα η μουσική είναι η γλώσσα της συνομιλίας μου με οτιδήποτε είναι για μένα ιερό», αναφέρει χαρακτηριστικά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ.

