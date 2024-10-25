Το μυστήριο που ακολουθεί την ανακάλυψη ενός κυπέλλου που βρέθηκε ακριβώς στο σημείο όπου γυρίστηκε η ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς για την αναζήτηση του Αγίου Δισκοπότηρου φαίνεται να έλυσαν οι αρχαιολόγοι, καταφέρνοντας να ερμηνεύσουν μία υπόθεση φορτισμένη από μια σειρά συμπτώσεων.

Στην ταινία του 1989 «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία», το Άγιο Δισκοπότηρο βρίσκεται κρυμμένο βαθιά μέσα στον Αραβικό Ναό του Ήλιου.

Σε μια σύμπτωση που ξεπερνά ακόμα και τα κινηματογραφικά σενάρια, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα κύπελλο που στη συνέχεια βάφτισαν «ιερό δισκοπότηρο», αλλά και 12 σορούς στην τοποθεσία που έλαβαν χώρα τα γυρίσματα της ταινίας στην Ιορδανία.

Οι ερευνητές έκαναν την ανακάλυψη αυτό το καλοκαίρι κατά την ανασκαφή στο 2.000 ετών Αλ Χάνσα ή αλλιώς Θησαυροφυλάκιο, στην αρχαία πόλη Πέτρα.

Παρά την εντυπωσιακή του ομοιότητα με το αντίστοιχο «ιερό δισκοπότηρο» της ταινίας, ειδικός αναφέρει ότι πρόκειται για ένα αληθινό αντικείμενο.

Με άρθρο της στο The Conversation , η αρχαιολόγος Κλερ Ισαμπέλα Γκίλμουρ, από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, ξετυλίγει το μυστήριο του αντικειμένου και της πραγματικής του προέλευσης.

Αντί για το «ιερό δισκοπότηρο» που χαρίζει την αιώνια ζωή όπως αυτό της ταινίας, πρόκειται απλώς για ένα τυπικό ποτήρι που χρησιμοποιούσαν οι Ναβαταίοι, οι αρχαίοι Άραβες που έχτισαν το Αλ Χάνσα.

Ωστόσο, παρά τη λύση του μυστηρίου γύρω από το κύπελο, οι αρχαιολόγοι εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τις ταυτότητες των 12 ανθρώπων που έχουν θαφτεί δίπλα του.

«Στην πραγματικότητα, είναι μια ταπεινή κανάτα, όχι ένα φλιτζάνι που προσφέρει στον πότη αιώνια ζωή», αναφέρει η Γκίλμουρ.

Σύμφωνα με την ίδια, η Lucasfilm Ltd –η εταιρεία παραγωγής πίσω από τις ταινίες του Indiana Jones μελέτησε την κεραμική των Ναβαταίων για να κατασκευάσει το κύπελο της ταινίας.

Προσθέτει ότι το πραγματικό «δισκοπότηρο» που βρέθηκε νωρίτερα αυτό τον χρόνο ήταν στην πραγματικότητα ένα τυπικό παράδειγμα κεραμικής της εποχής.

«Η κεραμική των Ναβαταίων είναι πολύ λεπτή – συχνά πάχους μόνο 1,5 χιλιοστών και ταιριάζει καλύτερα σε τελετουργικούς σκοπούς ή τοπική χρήση από τα παχύτερα, πιο στιβαρά σύγχρονα ρωμαϊκά είδη που χρησιμοποιούνταν σε ταξίδια.» είπε η ίδια.

Η ακαδημαϊκός προσθέτει ότι αυτού του είδους τα αγγεία, αν και δεν είναι ακριβώς ένα πρωτοποριακό εύρημα, αντικατοπτρίζουν «την κατάσταση της αρχαίας πόλης Πέτρας ως σημαντικό εμπορικό σημείο και την ικανότητα των Ναβαταίων στη δημιουργία και την εφεύρεση».

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η αρχαία πόλη της Πέτρας κατοικήθηκε περίπου από το 7000 π.Χ. μέχρι περίπου το 700 μ.Χ.

Η Πέτρα βρισκόταν σε μια βασική εμπορική οδό που συνέδεε την Αίγυπτο, τη Μεσόγειο και την Αραβική Χερσόνησο. Αυτή η στρατηγική θέση επέτρεψε στην Πέτρα να ανθίσει καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου αιώνα μ.Χ. σε μια προηγμένη και κοσμοπολίτικη πόλη.

Λαξευμένο από ροζ ψαμμίτη της κοιλάδας, το Θησαυροφυλάκιο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίσματα της πόλης και χτίστηκε γύρω στο 40 μ.Χ. από τον βασιλιά των Ναβαταίων τον Αρέτα Δ΄ Φιλοπάτρη, πιθανότατα ως τάφος.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η τελευταία Σταυροφορία» η επιβλητική πρόσοψη του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε για να αναπαραστήσει το εξωτερικό του ναού του Ήλιου, ενώ τα εσωτερικά πλάνα γυρίστηκαν στα Elstree Studios στην Αγγλία.

Το 2003, οι αποστολές ανακάλυψαν δύο άγνωστους τάφους κάτω από την αριστερή πλευρά του Θησαυροφυλακίου, που περιείχαν υπολείμματα οστών.

Περαιτέρω μελέτες με ραντάρ διείσδυσης του εδάφους - μια τεχνική τοπογραφίας που εκπέμπει παλμούς ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων - εκτίμησαν ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν ακόμη περισσότεροι τάφοι κρυμμένοι κάτω από τα δάπεδα.

Όταν οι επιστήμονες τελικά έσκαψαν περαιτέρω τον ναό τον Αύγουστο του 2024, συγκλονίστηκαν όταν ανακάλυψαν έναν κρυμμένο τάφο λαξευμένο απευθείας στον βράχο.

Μέσα βρίσκονταν οι σοροί 12 αγνώστων μαζί με ταφικά αντικείμενα από αγγεία, μπρούτζο, σίδηρο και κεραμικά.

Γυρισμένο στο πλαίσιο της εκπομπής του Discovery Channel 'Expedition Unknown' αυτό που τράβηξε την προσοχή των ερευνητών, ωστόσο, ήταν ένα απλό κεραμικό δοχείο.

Αυτό το κύπελλο σε σχήμα δισκοπότηρου έμοιαζε εντυπωσιακά με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία με πρωταγωνιστές τον Sean Connery και τον Harrison Ford, η οποία είχε γυριστεί σε αυτόν ακριβώς τον χώρο.

Ο παρουσιαστής του ντοκιμαντέρ Τζος Γκέιτς είπε: «Αυτός είναι ίσως ο πιο σημαντικός τάφος που βρέθηκε ποτέ στην Πέτρα και μια ανακάλυψη ιστορικών διαστάσεων».

Ο Γκέιτς πρόσθεσε ότι το κύπελλο «έμοιαζε σχεδόν με το ιερό δισκοπότηρο που εμφανιζόταν στον Ιντιάνα Τζόουνς και την Τελευταία Σταυροφορία».

Ωστόσο, ακόμα κι αν αυτός ο κρυμμένος τάφος μπορεί να μην έκρυβε το ιερό δισκοπότηρο, εξακολουθεί να περιέχει ένα αρχαιολογικό μυστήριο.

Εφόσον οι Ναβαταίοι δεν έγραψαν πολλά για τον πολιτισμό τους, υπάρχουν πολλά που οι αρχαιολόγοι δεν γνωρίζουν για το πώς έζησαν και πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι στην Πέτρα.

Η Γκίλμουρ είπε ότι «δεν γνωρίζουμε τίποτα ακόμα για τις ταυτότητες των θαμμένων, αν και ο ενταφιασμός τους σε ξεχωριστές σαρκοφάγους και η τοποθέτησή τους στο Θησαυροφυλάκιο υποδηλώνουν την υψηλή τους θέση στην κοινωνία».

Είναι σημαντικό ότι οι σκελετοί που βρέθηκαν στο Αλ Χάσνα είναι ολόκληροι – που σημαίνει ότι κανείς δεν έχει ψάξει μέσα από τα οστά από τότε που θάφτηκαν.

Σε μια τοποθεσία που έχει υποστεί αρχαιολογικές ανασκαφές, βανδαλισμούς και λεηλασίες για εκατοντάδες χρόνια, αυτό είναι ένα αρκετά σπάνιο εύρημα.

Οι ταυτότητες των θαμμένων στον τάφο Αλ Χάσνα είναι ένα συναρπαστικό παζλ και μια πιθανή πηγή ζωτικής σημασίας πληροφοριών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.