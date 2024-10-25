Στις 15 Οκτωβρίου 2024 επαναπατρίσθηκε από το Μάιντς της Γερμανίας λίθινο αρχιτεκτονικό μέλος μεσοβυζαντινών χρόνων (8ος-12ος αι. μ.Χ.). Πρόκειται για τμήμα επιστυλίου ή υπέρθυρου, διαστάσεων 0,15μ. (ύψος) Χ 0,52μ. Χ 0,29μ., που κοσμείται με ελισσόμενο βλαστό και ημίφυλλα στα διάκενα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε η ιδιώτης, η οποία το κατείχε ως κληροδότημα, προέρχεται από τον Ακροκόρινθο. Η τεχνοτροπική του απόδοση και ιδίως η πλαστικότητα των ανάγλυφων φύλλων επιβεβαιώνει την πληροφορία αυτή, καθώς παραπέμπει σε αρχιτεκτονικά μέλη προερχόμενα από την Αρχαία Κόρινθο (Φράγκικη Συνοικία) και την ευρύτερη Κορινθία.

Τμήμα λίθινου επιστυλίου ή υπέρθυρου μεσοβυζαντινών χρόνων (8ος-12ος αι. μ.Χ.).

Γνωρίζοντας την ελληνική προέλευσή του, η πολίτης επικοινώνησε με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Φρανκφούρτη, την άνοιξη του 2022, δηλώντας την πρόθεσή της να επιστρέψει το αρχαίο αντικείμενο στη χώρα προέλευσής του. Η Προξενική Αρχή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες για την επιστροφή του μνημείου στην Ελλάδα.

Η οικειοθελής παράδοση του αρχιτεκτονικού μέλους που είχε παράνομα εξαχθεί από την Ελλάδα αποτελεί μία ακόμη από τις πολλές παρόμοιες ενέργειες Γερμανών πολιτών κατά τα τελευταία χρόνια. Η αυξανόμενη αυτή τάση είναι απότοκο της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ανάγκη διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες όπου ανήκουν, μέσα από την πληθώρα δράσεων που υλοποιούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το αρχιτεκτονικό μέλος θα παραδοθεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.