«Στα σκαριά» η συνέχεια του εμβληματικού «Trainspotting»

Ο Γουέλς δημοσίευσε το μυθιστόρημα το 1993 και αργότερα έγινε ταινία από τον σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ.

Ο Ίρβιν Γουέλς θα κυκλοφορήσει τη συνέχεια του «Trainspotting»

Ο Ίρβιν Γουέλς ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέχεια του διάσημου μυθιστορήματός του «Trainspotting» είναι καθ' οδόν.

Ο Γουέλς δημοσίευσε το καλτ μυθιστόρημα το 1993 και αργότερα μετατράπηκε σε ταινία από τον σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ. 

Το μυθιστόρημα θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου 2025 και εστιάζει σε μια «μεταβατική» περίοδο για τους χαρακτήρες στα είκοσί τους, την οποία ο Γουέλς περιέγραψε ως μια «ενδιαφέρουσα περίοδο στη ζωή των ανδρών» κατά την οποία αρχίζουν να γίνονται «σοβαροί στην αναζήτησή τους για ειδύλλιο»

