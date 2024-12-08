Ο Ίρβιν Γουέλς θα κυκλοφορήσει τη συνέχεια του «Trainspotting»

Ο Ίρβιν Γουέλς ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέχεια του διάσημου μυθιστορήματός του «Trainspotting» είναι καθ' οδόν.
Ο Γουέλς δημοσίευσε το καλτ μυθιστόρημα το 1993 και αργότερα μετατράπηκε σε ταινία από τον σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ.
Το μυθιστόρημα θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου 2025 και εστιάζει σε μια «μεταβατική» περίοδο για τους χαρακτήρες στα είκοσί τους, την οποία ο Γουέλς περιέγραψε ως μια «ενδιαφέρουσα περίοδο στη ζωή των ανδρών» κατά την οποία αρχίζουν να γίνονται «σοβαροί στην αναζήτησή τους για ειδύλλιο»
