Το Σεν-Τροπέ, ο τόπος που η ίδια επέλεξε για να αποσυρθεί από τον κόσμο και να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γίνεται τώρα το σκηνικό του τελευταίου της αποχαιρετισμού. Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική «Μπε Μπε», το απόλυτο σύμβολο του γαλλικού σινεμά και της σεξουαλικής επανάστασης της δεκαετίας του ’60, έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, στο σπίτι της, στο Σεν-Τροπέ.

Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται πως ο θάνατός της ήρθε έπειτα από μια αθόρυβη μάχη με τον καρκίνο. Ο σύζυγός της επί περισσότερα από 30 χρόνια, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, μίλησε με λόγια βαθιάς συγκίνησης για τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί. «Τις άντεξε με αξιοπρέπεια», είπε, «όπως άντεξε όλη της τη ζωή».

Η γυναίκα που έγινε σύμβολο

Η Μπαρντό δεν υπήρξε ποτέ απλώς μια ηθοποιός. Υπήρξε ένα φαινόμενο. Με το «Και ο Θεός… Έπλασε τη Γυναίκα» άλλαξε για πάντα τη γλώσσα του κινηματογράφου και τη θέση της γυναίκας στο πανί. Όταν αποσύρθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70, γύρισε οριστικά την πλάτη στη δημοσιότητα, επιλέγοντας μια ζωή μοναχική, αλλά γεμάτη πάθος για την προστασία των ζώων.

Η ίδια, ωστόσο, παρέμεινε μια βαθιά αντιφατική προσωπικότητα. Η αφοσίωσή της στα ζώα συνυπήρξε με ακραίες πολιτικές θέσεις και δηλώσεις που δίχασαν, προκαλώντας αποστάσεις, καταδίκες και σιωπηρές αποδοκιμασίες.

«Δεν ήθελε τιμές, δεν ήθελε φόρους τιμής»

Πιστή στον χαρακτήρα της μέχρι το τέλος, η Μπριζίτ Μπαρντό αρνήθηκε ακόμη και μετά θάνατον τις κρατικές τιμές. Όταν η γαλλική κυβέρνηση πρότεινε εθνική τελετή, η απάντηση του συζύγου της ήταν ξεκάθαρη: «Τους είπαμε να χαθούν».

Όπως εξήγησε, η ίδια δεν ανεχόταν τις επισημότητες. Είχε τιμηθεί με τη Λεγεώνα της Τιμής, αλλά ποτέ δεν εμφανίστηκε για να την παραλάβει. Ούτε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ούτε η σύζυγός του θα βρεθούν στο Σεν-Τροπέ. Αντίθετα, παρούσα θα είναι η Μαρίν Λεπέν, παλιά φίλη της και πολιτική σύμμαχος.

Μια τελετή λιτή, όπως τη ζήτησε

Η κηδεία, στην εκκλησία Notre-Dame de l’Assomption και η ταφή σε παραθαλάσσιο κοιμητήριο στο Σεν-Τροπέ, θα είναι λιτή, χωρίς επισημότητες και κοσμική λάμψη. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό, «η τελετή θα αντικατοπτρίζει αυτό που πραγματικά ήταν -απλή, ουσιαστική, με ανθρώπους που τη γνώριζαν και την αγάπησαν». Για τους χιλιάδες θαυμαστές που αναμένεται να συγκεντρωθούν παρά το τσουχτερό κρύο, η τελετή θα μεταδοθεί σε γιγαντοοθόνες στους δρόμους του Σεν-Τροπέ.

Σχέσεις δύσκολες, πληγές ανοιχτές

Η ζωή της Μπαρντό δεν υπήρξε ποτέ ειδυλλιακή. Η σχέση με τον μοναχογιό της, Νικολά-Ζακ Σαριέ, υπήρξε επί δεκαετίες αποστασιοποιημένη. Η ίδια είχε μιλήσει ωμά για τη μητρότητα, την οποία περιέγραφε ως «βάρος» και «δυστυχία», αν και τα τελευταία χρόνια μητέρα και γιος φέρεται να είχαν έρθει πιο κοντά. Η αδελφή της, Μιζανού, την αποχαιρέτησε με λόγια βαθιάς συγκίνησης: «Τώρα γνωρίζει το μεγαλύτερο μυστήριο. Και ίσως ξέρει αν τα αγαπημένα μας ζώα μάς περιμένουν στην άλλη πλευρά».

Ο θάνατός της προκάλεσε αντικρουόμενες αντιδράσεις. Για πολλούς, ήταν μια αξεπέραστη κινηματογραφική θεότητα. Για άλλους, μια σκοτεινή φιγούρα που πλήγωσε με τον λόγο της. Όμως κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η Μπριζίτ Μπαρντό άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον 20ό αιώνα. Και έφυγε όπως ακριβώς έζησε: στο Σεν-Τροπέ, μακριά από τις τιμές, πιστή μόνο στον εαυτό της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.