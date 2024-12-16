Πληροφορούμενη την απώλεια του Δημήτρη Ήμελλου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την εντελώς πρόωρη απώλεια του Δημήτρη Ήμελλου.

Ο Δημήτρης Ήμελλος υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχος και καταξιωμένους ηθοποιούς της γενιάς του. Αξιοποίησε στο έπακρο τη στιβαρή θεατρική του σκευή, για να μας χαρίσει μοναδικές ερμηνείες σε κάθε ρόλο που ερμήνευσε. Μάρτυρας αδιάψευστος του ταλέντου του, αλλά και της επίπονης τριβής στους ρόλους με τους οποίους αναμετρήθηκε, η προέλευσή τους από ένα ευρύτατο φάσμα, από την κλασική γραμματεία έως το σύγχρονο ρεπερτόριο. Αλλά και τα επιλεκτικά περάσματά του από τον κινηματογράφο και τη μεγάλη οθόνη, καθώς και η συνεργασία του με τις μεγαλύτερες σκηνές και σκηνοθέτες μας.

Το ταλέντο του έλαμψε από νωρίς, καθώς είχε τη, απόλυτα δίκαιη, τιμή να είναι ο πρώτος βραβευθείς με το επίζηλο «Βραβείο Χορν». Το μέγεθος της απώλειάς του επιτείνεται, δυστυχώς, ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι έφυγε στη δημιουργικότερη και ωριμότερη ηλικία και στο απόγειο της πορείας του στη σκηνή. Η απώλειά του στερεί την Τέχνη από έναν αφοσιωμένο υπηρέτη της, που είχε ακόμη να δώσει πολλά.

Στην οικογένειά του, τους συναδέλφους του και τους πολλούς φίλους του, απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.