Εθνική Λυρική Σκηνή: Οι παραστάσεις της GNO TV, δωρεάν από 25/12- 1/1

Για μία εβδομάδα μέσα στην εορταστική περίοδο, από τις 25 Δεκεμβρίου 2024 έως και την 1η Ιανουαρίου 2025, η Εθνική Λυρική Σκηνή προσφέρει δωρεάν το σύνολο των παραστάσεων της GNO TV (tv.nationalopera.gr).

Η διαδικτυακή πλατφόρμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που δημιουργήθηκε και λειτουργεί με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), συμπλήρωσε ήδη τα τρία χρόνια λειτουργίας της έχοντας χιλιάδες συνδρομητές από όλο τον κόσμο και συνεχίζει να προσφέρει νέο περιεχόμενο και να προβάλλει το έργο της ΕΛΣ σε όλο τον κόσμο.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 25 Δεκεμβρίου -ημέρα έναρξης της δωρεάν εβδομάδας- θα κάνουν πρεμιέρα στην GNO TV τέσσερις πολυαναμενόμενες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, συμπληρώνοντας το πλούσιο περιεχόμενό της.

Η «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι, η οποία βιντεοσκοπήθηκε τον Ιούλιο του 2024 στο Ηρώδειο, φέρνει στις οθόνες μας τη σούπερ σταρ της όπερας Ναντίν Σιέρρα στον ρόλο της Βιολέττας Βαλερύ, τον περιζήτητο τενόρο Φρέντι Ντε Τομμάζο, τον διεθνή Έλληνα βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά και μια πλειάδα Ελλήνων πρωταγωνιστών, την Ορχήστρα, τη Χορωδία και το Μπαλέτο της ΕΛΣ, σε σκηνοθεσία-χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου και μουσική διεύθυνση Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι.

Η «Στρέλλα» της Εναλλακτικής Σκηνής, η όπερα δωματίου του Μιχάλη Παρασκάκη, βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα, σε λιμπρέτο Αλεξάνδρας Κ*, μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνου Τερζάκη και σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, φέρνει στην οθόνη της GNO TV μια συγκλονιστική ιστορία για την αγάπη, την αποδοχή και την τρέλα τού να ονειρεύεσαι και να απαιτείς την ευτυχία με κάθε τίμημα.

Λίγο μετά την πρεμιέρα της στο Τεάτρο Κολόν της Αργεντινής, στην Εναλλακτική Σκηνή και στη Θεσσαλονίκη, η τολμηρή σύγχρονη όπερα δωματίου «Κασσάνδρα» του Πάβλο Ορτίς σε κείμενο του Σέρχιο Μπλάνκο φέρνει στις οθόνες μας τη μοναδική ερμηνεία της διεμφυλικής σοπράνο Μαρίας Καστίγιο ντε Λίμα. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Ντιάνα Θεοχαρίδη και Αλέξανδρος Ευκλείδης. Συμμετέχουν μουσικοί του Ergon ensemble υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου.

H παράσταση του Μπαλέτου της ΕΛΣ «Point of No Return» φέρνει στις οθόνες μας ένα σύγχρονο χορευτικό έργο με κινησιολογικά στοιχεία βαθιά ριζωμένα στην παράδοση του κλασικού χορού. Στον τόνο της μουσικής του Γιώργου Κουμεντάκη και μέσα από τη χορογραφία του Γιάννη Μανταφούνη, οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ επικεντρώνουν την ερμηνεία τους στη διαφάνεια και την αυθεντικότητα της κίνησης μέσα από το πρίσμα του κλασικού βηματολογίου.

Παράλληλα, συνεχίζουν να προβάλλονται στην GNO TV -δωρεάν από 25/12 έως 1/1- οι ακόλουθες παραστάσεις:

-«Αντρέι: Ρέκβιεμ σε οκτώ σκηνές» της Δήμητρας Τρυπάνη

-«Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ» - όπερα του Σοστακόβιτς σε μουσική διεύθυνση Φαμπρίτσιο Βεντούρα και σκηνοθεσία Φανί Αρντάν

-«Φάλσταφ» - όπερα του Βέρντι, σε μουσική διεύθυνση Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι και σκηνοθεσία Στήβεν Λάνγκριτζ

-«Η Κάλλας στο Ηρώδειο» - ρεσιτάλ σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ Ωγκέν με σολίστ τις 'Αννα Πιρότσι, Κάθριν Φόστερ, Βασιλική Καραγιάννη, Νίνα Κουφοχρήστου

-«Les Nuits d'été» - Μπαλέτο ΕΛΣ

-Ετήσια Παράσταση Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ 2022

-Ετήσια Παράσταση Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ 2023

-«Μαρία Κάλλας: το ρεπερτόριο που ποτέ δεν ακούσαμε» - σε επιμέλεια 'Αρη Χριστοφέλλη

Και τα ακόλουθα έργα από τα διαδικτυακά φεστιβάλ της ΕΛΣ:

-«Η συνέλευση των ζώων» των Γιώργου Κουρουπού και Περικλή Κοροβέση, με σολίστ τον Τάση Χριστογιαννόπουλο και τον Νίκο Βασιλείου στο πιάνο

-«Μουσική και ελληνικότητα», με σολίστ τους Τάση Χριστογιαννόπουλο και Γιάννη Χριστόπουλο και τη Σοφία Ταμβακοπούλου στο πιάνο

-«Ο υπέροχος μήνας Μάης», με σολίστ την Τσέλια Κοστέα και τη Σοφία Ταμβακοπούλου στο πιάνο

-«Σημειώσεις στη Μεσόγειο έρημο» του Γιώργου Κουμεντάκη, σε σκηνοθεσία Λήδας Παπακωνσταντίνου και με τη Λορέντα Ράμου στο πιάνο

-Ρεσιτάλ πιάνου Στέφανου Θωμόπουλου με έργα Ξενάκη, Καλομοίρη, Κωνσταντινίδη

-Επτανησιακή Σχολή, με σολίστ τον Δημήτρη Πλατανιά και τη Σοφία Ταμβακοπούλου στο πιάνο

H GNO TV με μια ματιά

Η GNO TV δημιουργήθηκε στα τέλη του 2020 με στόχο να διαδώσει το καλλιτεχνικό έργο του μοναδικού ελληνικού λυρικού θεάτρου στα πέρατα του κόσμου, διευρύνοντας την έννοια της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας. Απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό που παρακολουθεί τη Λυρική Τέχνη, δεδομένου ότι η καλλιτεχνική ταυτότητα της ΕΛΣ και η ποιότητα των παραγωγών της μπορούν να σταθούν επάξια στην παγκόσμια διαδικτυακή αγορά του λυρικού θεάτρου.

Η GNO TV προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προτάσεων, από παραστάσεις όπερας και μπαλέτου από την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και το Ηρώδειο, οπερέτας, μουσικού θεάτρου και φεστιβάλ από την Εναλλακτική Σκηνή, θεάματα για όλη την οικογένεια, διαδικτυακά φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η μετάδοση των παραστάσεων από την GNO TV πραγματοποιείται μέσω του παγκόσμιου δικτύου παράδοσης περιεχομένου Akamai. Πρόκειται για μια on demand πλατφόρμα, η οποία παρέχει στους θεατές τη δυνατότητα να βλέπουν παραστάσεις της ΕΛΣ από την άνεση του σπιτιού τους, σε όποιο χρόνο επιλέξουν και όσες φορές επιθυμούν, στο διάστημα ενός μήνα από την πρώτη προβολή.

Οι παραγωγές της GNO TV κινηματογραφούνται με πολυκάμερο σύστημα και ειδική σκηνοθεσία, ενώ προβάλλονται με υποτίτλους στα ελληνικά και σε ξένες γλώσσες (αγγλικά, καθώς και γαλλικά και γερμανικά όπου αναφέρεται).

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NEXT GENERATION EU.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.