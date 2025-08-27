THE PIANO PROJECT: Υποδέχεται το φθινόπωρο με τρία ξεχωριστά event

Το THE PIANO PROJECT, μια πρωτοβουλία που ιδρύθηκε από τον διακεκριμένο πιανίστα Μιχάλη Τάγκα και την οικογένεια Askenazy, συνεχίζει να τηρεί τη δέσμευσή του απέναντι στο κοινό, αναζητώντας πάντα καινοτόμα έργα. Έργα που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Αποχαιρετώντας το καλοκαίρι, η φθινοπωρινή έκδοση του THE PIANO PROJECT αποτελεί φόρο τιμής στην ουσία της καλλιτεχνικής αξίας του Σοπενίστα Fou Tsong. Τονίζει τη σημασία της δικής του καλλιτεχνικής «φωνής» ως κύριο συστατικό ζωής και καλλιτεχνικής έκφρασης. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν τρία events:

Angsana Corfu Resort – Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας | Σεπτέμβριος 2025

«When hospitality meets Art» - Ο Μιχάλης Τάγκας παίζει πιάνο με έργα Haydn, Mozart, Schubert, Chopin, Satie.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη – Εκδόσεις ΜΕΛΑΝΙ | Οκτώβριος 2025

Παρουσίαση του βιβλίου «Προπάντων μουσική» του συγγραφέα, μουσικού παραγωγού αλλά και βραβευμένου από την Ακαδημία Αθηνών, Γιάννη Ευσταθιάδη.

Αφιέρωμα μνήμης στον Σονίστα Fou Tsong – ΕΡΤ, 3ο Πρόγραμμα | Δεκέμβριος 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι το THE PIANO PROJECT διοργανώνει φιλανθρωπικές συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν το ταλέντο εξαιρετικών καλλιτεχνών.

