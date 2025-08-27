Οι αρχαιολόγοι έκαναν μια εκπληκτική ανακάλυψη στο Ιράκ, η οποία θα μπορούσε να ξαναγράψει τη γνωστή ανθρώπινη ιστορία σύμφωνα με την Dail Mail και το thenews.

Οι ειδικοί βρήκαν στοιχεία ενός αρχαίου προηγμένου πολιτισμού που πιθανώς εξαφανίστηκε λόγω του «Κατακλυσμού της Γένεσης», πριν από 20.000 χρόνια.

Τη δεκαετία του 1930, στις ανασκαφές στην περιοχή Τελ Φάρα στο Ιράκ εντοπίστηκαν οικισμοί που χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 5.000 χρόνια. Τώρα, ένα νέο παχύ στρώμα κίτρινου πηλού και άμμου ανακαλύφθηκε κάτω από αυτούς τους οικισμούς, υποδεικνύοντας μια τεράστια πλημμύρα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, πως τέτοιου είδους στρώματα συνήθως εντοπίζονται σε ήδη κατοικημένες περιοχές, ενισχύοντας περαιτέρω την πιθανότητα για μια τεράστια «πλημμύρα».

Παρόμοια στρώματα έχουν επίσης ανακαλυφθεί σε αρχαίους αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Ουρ και η Κις στη Μεσοποταμία, η Χαράπα στο Πακιστάν και οι οικισμοί του Νείλου στην Αίγυπτο.

Ένας ανεξάρτητος ερευνητής, ο Ματ ΛαΚρουά πιστεύει ότι η ανακάλυψη αποθέσεων πλημμύρας σε αρχαίους αρχαιολογικούς χώρους: Ουρ, Κις, Χαράπα, δεν είναι σύμπτωση, αλλά υποδεικνύει ένα πραγματικό καταστροφικό γεγονός.

Αυτή η ανακάλυψη θα μπορούσε να ξαναγράψει ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία και να «ωθούσε» την προέλευση του πολιτισμού τουλάχιστον 8.000 χρόνια πίσω. Προηγουμένως, είχαν βρεθεί ίχνη πολιτισμού που χρονολογούνται σχεδόν 5.000 έως 6.000 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.